"우승만 하라고 하셨다. 돈은 다 챙겨주신다고" 삼성 사장님, 500억 들면 어떻게 하나요

8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 5차전. 삼성이 승리하며 한국시리즈 우승을 차지했다. 한국시리즈 MVP 구자욱이 맥주 세례를 받고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.08/

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[스포츠조선 김용 기자] "우승만 하라고 하셨다. 돈은 다 받아오신다고."

삼성 라이온즈 원태인은 한국시리즈 우승이 확정된 후 기자회견에서 이런 얘기를 꺼냈다. 삼성 우승의 주역이자 프랜차이즈 스타, 원태인과 구자욱은 공교롭게도 예비 FA다. 그러니 12년 만의 우승에 대한 감회보다 그들의 돈 얘기에 관심이 집중될 수밖에 없었다. 100억원도 아니고, 200억원 얘기가 나오는 대어들이기 때문이다.

원태인은 "포스트시즌을 앞두고 (유정근) 사장님께서 우승만 하라고 하셨다. 돈은 다 받아오시겠다고 하셨다. 우승 시켜드렸으니, 좋은 계약서를 들고 오시지 않을까 생각한다. 언제 만나자고 하실지 궁금해진다. 그 시간이 빨리 왔으면 좋겠다"며 기대감을 숨기지 않았다. 이어 "사장님 약속을 믿고 있다"며 "제가 그동안 (강)민호 형 FA 때마다 몸값을 올려주는 이야기를 정말 많이 했는데, 이제는 민호 형이 저와 자욱이 형을 위해 해줄 때가 됐다"고 웃었다.

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구자욱 역시 "에이전트가 없어 혼자 협상해야 하는데, 우승만 하면 된다고 하셨으니 이제 기다려봐야겠다"고 거들었다.

8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 5차전. 삼성이 승리하며 한국시리즈 우승을 차지했다. 삼성 유정근 사장이 헹가레를 받고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.08/

종목을 막론하고 프로 구단에서 이런 약속이 나오는 경우가 의외로 적지 않다. 특히 오랜 기간 우승하지 못한 구단 고위층이, 선수들을 독려하기 위해 '당근책'을 꺼내드는 것이다. 성적이 나야, 구단 고위층도 생존할 수 있다. 어떻게든 성적을 내야하니, 이 방법 저 방법 다 쓸 수밖에 없는 현실이다.

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이런 약속이 문서화로 된 것도 아니고, 또 무조건 지킬 수 있다고 장담할 수 있는 것도 아니다. 하지만 선수들은 철썩같이 그 약속을 믿는다. 문제는 정말 그룹에서 예산을 책정해줄지의 문제부터, 샐러리캡이나 형평성 등 많은 난관이 찾아올 수 있기 때문이다.

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구자욱은 5년 전 120억원 계약을 맺었다. 올시즌 주장으로 타격왕을 차지하고 한국시리즈 MVP까지 차지했다. 같은 5년 기준이라면 100% 120억원을 훨씬 뛰어넘는 금액을 원할 게 뻔하다. 다른 구단들이 원한다는 얘기까지 나오며 몸값은 더 폭등할 수 있다. 총액 200억원 얘기도 있다.

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원태인은 더 골치아플 수 있다. 2000년생으로 나이가 '깡패'다. 여기에 투-타 포지션은 다르지만 동갑내기 라이벌 노시환(한화)이 11년 307억원 계약을 맺는 걸 봤다. 말한대로 포지션이 다르지만, 당연히 협상의 기준점으로 삼을 수밖에 없다.

8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 5차전. 삼성이 승리하며 한국시리즈 우승을 차지했다. 캡틴 구자욱과 유정근 사장, 박진만 감독, 강민호, 원태인이 우승 트로피를 들어올리고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.08/

아무리 우승을 했다고 하지만, 한국 최대 기업이라는 삼성 간판을 달고 있지만 당장 선수 2명 몸값으로 수백억원을 쓰기로 약속한다는 게 결코 쉬운 일이 아닐 것이다.

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또, 한 팀에서 거물 FA가 동시에 나오면 문제가 한 쪽이 서운한 상황이 늘 발생한다는 것이다. 협상도 사람이 하는 것이기에, 두 사람에게 50대50 완전히 똑같이 협상을 진행할 수 없다. '왜 나보다 저 선수를 먼저 챙기지' 생각을 하는 선수가 나오면, 동시 잔류가 쉽지 않아진다. 실명을 거론할 수 없지만, 이런 문제로 원소속팀을 떠난 선수들이 그동안 제법 많았다.

8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 5차전. 삼성이 승리하며 한국시리즈 우승을 차지했다. 한국시리즈 MVP 구자욱이 환호하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.08/

박진만 감독은 우승 후 "삼성 왕조 건설"을 외쳤다. 그렇게 하기 위해서는 당연히 투-타 간판인 두 사람의 잔류는 필수 요소다. 미국 메이저리그에 진출한다면 모를까, 국내 다른 팀에 두 사람 중 누구라도 떠나는 걸 보는 건 충격적인 일이 될 것이다.

섭섭하지 않게 하겠다고 약속을 했다. 과연 삼성은 이 두 거물 선수들을 품을 수 있을까. 우승 헹가래를 받을 때는 더 없이 행복했을 유 사장이지만, 그 기쁨도 잠시 이제 머리가 아파질 시간을 맞이할 가능성이 없지 않아 보인다.

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김용 기자 awesome@sportschosun.com