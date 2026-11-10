'긴 겨울 눈이 녹고, 푸른 봄이 찾아왔다' 야구 우승, 축구 1부 승격, 농구 선두,'삼성 스포츠' 동반 부활

8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 5차전. 삼성이 승리하며 한국시리즈 우승을 차지했다. 한국시리즈 우승 트로피와 환호하는 선수들의 모습. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.08/

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[스포츠조선 정현석 기자]'명가'라는 이름표가 무색할 만큼 혹독하고 긴 암흑기를 견뎌내야 했던 삼성 스포츠단이 일제히 부활의 찬란한 기지개를 켜고 있다.

2010년대 중반 이후 삼성 스포츠단은 시련의 연속이었다.

'암흑기'라는 단어는 삼성 계열 스포츠 구단들을 따라다니는 수식어가 됐다.

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프로야구 삼성 라이온즈는 2014년 통합 4연패 이후 긴 리빌딩과 암흑기 속에 2021년 전까지 줄곧 하위권을 전전했다. 프로축구 수원 삼성 블루윙즈는 명가의 몰락이라는 충격 속에 2023시즌 창단 첫 K리그2(2부) 강등이라는 굴욕을 맛봤다.

겨울 스포츠 역시 사정은 다르지 않았다. 서울 삼성 썬더스는 5시즌 연속 정규리그 최하위(10위)에 그쳤고, V리그 8회 우승에 빛나는 대전 삼성화재 블루팡스 역시 8시즌 연속 포스트시즌 진출 실패라는 극심한 침체기에 빠져 있었다.

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하지만 2026년 가을과 겨울, 라이온즈의 드라마 같은 업셋 우승과 함께 거짓말처럼 긴 겨울의 눈이 녹아내리며 푸른 제국의 '봄'이 다시 찾아오고 있다.

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8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 5차전. 삼성이 승리하며 한국시리즈 우승을 차지했다. 강민호와 포옹을 하는 원태인. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.08/

8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 5차전. 삼성이 12년 만에 한국시리즈 우승을 달성했다. 우승트로피와 함께 우승의 기쁨을 만끽하는 삼성 선수들. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.08/

11월 8일 '푸른 기적' 라이온즈 12년 만의 왕좌 탈환

부활의 서막이자 중심에는 단연 프로야구 삼성 라이온즈가 있었다.

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삼성 라이온즈는 2026년 11월 8일, 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT 위즈와의 한국시리즈 5차전에서 12대1 대승을 거두며 시리즈 전적 4승 1패로 통산 9번째 우승 트로피를 들어 올렸다.

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2014년 이후 12년 만에 탈환한 왕좌이자 2016년 라팍 개장 이래 첫 우승이라는 역사적 순간이었다.

정규리그 2위로 가을 무대에 오른 삼성은 부상 악재 속에서도 박진만 감독의 독한 승부수와 부상 투혼 속에 똘똘 뭉친 선수단의 단합된 힘으로 '업셋 우승'의 짜릿한 드라마를 완성했다. .

수원월드컵경기장/ K리그2/ 수원삼성블루윙즈 vs 김해FC2008/ 관중/ 수원팬/ 수원 서포터즈 프렌테 트리콜로/ photo by Jaehoon Jung

축구·농구·배구 일제히 솟구친 부활의 불꽃

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야구가 당긴 부활의 불씨는 삼성 스포츠단 전체로 순식간에 번져나갔다.

야구가 우승을 확정한 11월 8일 같은 날, K리그2의 수원 삼성 블루윙즈 역시 용인FC를 2대0으로 제압하며 남은 경기와 상관없이 최소 리그 2위를 확보, 3년 만의 K리그1(1부) 자동 승격을 확정지었다.

올해 부임한 이정효 감독 체제에서 강력한 전방 압박과 끈끈한 조직력으로 14경기 연속 무패 행진을 달린 수원은 K리그2 우승까지 눈앞에 두며 명가 재건의 완벽한 발판을 마련했다.

겨울 스포츠에서도 파란이 일어나고 있다.

지난 5시즌 연속 꼴찌에 머물렀던 서울 삼성 썬더스는 김상식 감독 지휘 아래 2026-2027시즌 개막 후 파죽의 9연승을 달렸다. 11경기 만에 리그에서 가장 먼저 10승(2패) 고지를 밟으며 '꼴찌의 반란'을 일으킨 서울 삼성은 9일 현재 11승2패로 KBL 정규리그 단독 선두를 질주하고 있다.

21일 잠실학생체육관에서 열린 프로농구 서울 삼성과 부산 KCC의 경기. 삼성이 97대86으로 승리하며 개막 6연승을 달렸다. 승리의 기쁨을 나누는 김상식 감독과 삼성 선수들의 모습. 잠실학생체=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.21/

8시즌 연속 포스트시즌 진출 실패라는 침체를 털기 위해 대전 삼성화재 블루팡스는 구단 역사상 최초로 외국인 사령탑인 토미 틸리카이넨 감독을 전격 선임했다.

과거 대한항공의 우승을 이끈 바 있는 틸리카이넨 감독과 함께 아시아쿼터 세터 왕빈, 외국인 아포짓 펠리페 호키의 높이를 더한 삼성화재는 V리그 남자부에 새로운 돌풍을 예고하고 있다.

구단 역사상 최초의 외국인 사령탑 토미 틸리카이넨 감독이 이끄는 삼성화재 블루팡스. 사진제공=KOVO

12년 묵은 한을 푼 푸른 제국, 다시 왕조시대로

삼성 이름을 단 구단들이 약속이라도 한 듯 침체기를 털어내고 각 종목에서 선두권으로 동반 도약하는 모습은 스포츠계 전체에 신선한 충격을 주고 있다.

삼성 스포츠 구단들의 동반 부활을 우연이 아니다. 국정농단 사태 이후 얼어붙었던 그룹의 지원과 투자가 최근 꾸준히 늘어난 결과다. 과거 '1등주의' 속 돈으로 순위를 사며 '돈성'이라는 속어로 불리던 시절 만큼은 아니지만 야구단을 중심으로 필요한 지원은 충분히 이뤄지고 있다.

단군 이래 최대 호황을 맞고 있는 글로벌 기업 삼성전자를 중심으로 그룹 전체가 시너지를 내고 있는 상황.

절정의 야구 인기 만큼 삼성 라이온즈는 사상 첫 170만 관중을 돌파하며 프로구단 중 최고 인기를 구가하는 명문 구단으로 다시 발돋움 하고 있다. 여기에 부상 등 온갖 역경을 이겨내고 예상과 순위를 모두 뒤집으며 극적으로 정상에 선 스토리까지 더해지며 라이온즈는 삼성 그룹 내에서도 벤치마킹을 해야할 자랑스러운 관계사로 자리매김 했다. 대한민국을 넘어 글로벌 기업으로 우뚝 선 삼성의 명성에 어울리는 약진이 스포츠에서도 이뤄지고 있다.

12년 만에 한국시리즈 왕좌를 찾아온 삼성 라이온즈의 쾌거를 필두로, 축구의 1부 복귀, 농구의 선두 질주, 배구의 대대적인 체질 개선까지. 꽁꽁 얼어붙어 있던 삼성 스포츠단에 마침내 푸르른 봄날이 찾아왔다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com