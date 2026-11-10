"2년전 뇌질환, 10일간 의식불명" 뒤늦은 난치병 고백, 미워할수 없는 남자의 뭉클한 작별인사 → "나는 행운아입니다"

사진제공=KT 위즈, 스기모토 SNS

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[스포츠조선 김영록 기자] "의식은 돌아왔지만, 앞이 보이지 않고 말도 할 수 없고, 혼자 걷는 것조차 불가능했다. 지금 아무 후유증 없이 한국 팬들 앞에서 공을 던지는 것은 상상조차 할 수 없었던 미래였다."

KT 위즈 스기모토 코우키가 한국시리즈 패배의 아픔을 삭히며 팬들에게 작별을 고했다.

스기모토는 9일 자신의 SNS에 '올시즌 모든 일정이 마무리됐다'로 시작되는 긴 글을 올렸다.

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그는 "처음 경험하는 프로야구 시즌이라 걱정도 많았지만, 한국에 있는데도 관중석에서 일본어로 '간바레!'라고 응원해 주시는 목소리가 내겐 정말 큰 힘이 됐다"면서 자신의 과거를 돌아봤다.

2년전 뇌질환으로 쓰러져 10일 동안 의식을 잃었고, 의사들은 '의식을 되찾더라도 100% 후유증이 남아 선수생활은 불가능하다'고 말했다는 것. 일본 독립리그 도쿠시마 인디고삭스 시절의 일로 보인다.

7일 수원 KT위즈파크에서 열린 삼성과 KT의 경기. 6회초 실점 위기를 넘긴 스기모토가 더그아웃으로 향하고 있다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.07/

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스기모토는 "기적적으로 의식은 돌아왔지만, 앞이 보이지 않았고 말도 할 수 없었으며, 혼자 걷는 것조차 불가능했다. 그렇게 재활을 시작했지만, 2년 후 아무런 후유증 없이 KBO의 수많은 관중 앞에서 공을 던지고 있는 내 모습을 상상조차 하지 못했다"고 했다.

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그가 "난 정말 운이 좋은 사람"이라고 거듭 말해온 이유였던 셈.

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스기모토는 난치병 완치, 한국 프로야구 경험, KT 위즈 입단, 정규시즌 우승, 홀드왕 타이틀, 그리고 일본프로야구(NPB) 드래프트 육성선수 3라운드(소프트뱅크 호크스) 지명까지 돌아보며 "실력도 필요하겠지만, 좋은 운과 소중한 인연, 여러가지 행운이 있었다"고 강조했다.

스기모토는 "이 병을 겪으면서 야구를 할 수 있다는 것, 지금 당연하게 할 수 있는 일상 하나하나가 얼마나 행복한 일인지 다시 한번 깨닫게 됐다. 재활을 시작했던 순간부터 오늘에 이르기까지 정말 많은 분들이 저를 응원하고 지지해 주셨다"면서 "이젠 내가 누군가에게 힘이 되고, 병으로 힘들어하는 분들이나 야구를 하는 선수들에게 희망을 줄 수 있는 사람이면 좋겠다"라고 스스로를 다잡았다.

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"2026시즌은 솔직히 만족스러운 성적을 거두진 못했지만, (팬)여러분 덕분에 정말 행복하고 소중한 경험을 많이 할 수 있었습니다. 이번 시즌의 아쉬움과 경험은 KT에게도, 저 자신에게도 더 성장할 수 있는 밑거름이 될 거라고 생각합니다. 저는 KT라는 팀을 정말 사랑합니다. 올시즌 정말 많은 응원 보내주셔서 진심으로 감사합니다."

사진제공=KT 위즈, 스기모토 SNS

스기모토는 한국시리즈를 앞두고 본지와 만났을 당시 소프트뱅크 육성선수 지명에 대한 질문에 "싱숭생숭한 마음은 전혀 없다. (정식 선수가 아닌)육성선수로 뽑힌 것이기도 하고, 아직 한국시리즈가 남아있기 때문"이라고 말한 바 있다.

내년 시즌 스기모토의 운명은 어떻게 될까. 올시즌은 73경기(선발 1) 71⅔이닝 1승2패 25홀드 평균자책점 5.90. 좋다고 말하긴 어려운 성적이다.

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2연투(21번) 3연투(3번) 공동 1위, 멀티이닝 공동 7위(13번)라는 결과가 보여주듯, 시즌 초중반 KT 불펜이 위기에 빠졌을 때 마당쇠처럼 구르며 양적인 기여도가 엄청났다. 아시아쿼터의 가치를 충분히 입증한 선수다.

30일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 KT의 경기. 스기모토가 이닝을 마친 뒤 더그아웃으로 향하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.30/

팬들 사이에선 '미워할 수 없는 남자'로 불렸다. 불펜에서 난조를 보일 때면 팬심이 발끈하곤 했지만, 선량하고 예의바른 성격, 넘치는 팀사랑, 동료사랑, 팬사랑은 눈부셨다. 동료들도 그를 '스기짱'이라 친근하게 부르며 아꼈다.

시즌 말미에는 KT 구단 유튜브를 통해 걸그룹 르세라핌에 대한 애정을 숨김없이 과시해 또한번 뜨거운 화제가 됐다. 해당 영상이 '샤라웃'은 받았지만, 아쉽게도 이번 시즌 직접 만남은 이뤄지지 않았다.

기복이 심하고, 클러치 순간에 약한 단점이 있어 KT와의 재계약 가능성은 높지 않아보인다. 시즌을 마친 KT의 선택에 달렸다.

김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com