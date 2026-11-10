'충격 9위' KIA 특단의 조치 내리나…구자욱 불가? FA 못 사면 또 1년 고생한다

8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 5차전. 3회말 2사 1루. 1타점 2루타를 날린 구자욱. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.08/

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김민경 기자] "2번타자가 고민이다."

이범호 KIA 타이거즈 감독은 올 시즌 내내 테이블세터 고민에 시달렸다. 신성 박재현이 1번타자로 자리매김하며 두산 베어스로 FA 이적한 박찬호의 공백을 어느 정도 채웠지만, 2번타자는 끝내 시즌을 마칠 때까지 답을 찾지 못했다. 확실한 2번타자만 있었다면, 역대급 중심 타선으로 평가받는 김도영, 해럴드 카스트로, 나성범의 파괴력은 더 무시무시했을 것이다.

올해 KIA 2번타자 출루율은 0.332로 리그 9위였다. 리그 평균은 0.357. 타율은 2할7푼1리에 그쳐 8위였다. 3할1푼을 자랑한 1위 삼성 라이온즈와 차이가 컸다.

Advertisement

이범호 감독은 개막 때 2번타자로 낙점했던 김호령이 점점 부진하자 계속 변화를 시도했다. 박재현을 쓰자니 마땅한 1번타자가 없고, 카스트로를 2번에 두기에는 클러치 능력이 아까웠다. 콘택트 능력에 무게를 둬 김선빈을 쓰기도 했지만, 기동력이 아쉬웠다. 시즌 막바지에는 박정우와 박재현을 테이블세터로 쓰면서 효과를 보긴 했지만, 포스트시즌 끝까지 시너지효과가 지속되진 않았다.

18일 잠실구장에서 열린 LG와 KT의 경기. LG 홍창기가 안타를 날린 뒤 기뻐하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.18/

9일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 삼성의 경기. SSG 최지훈이 안타를 날린 뒤 기뻐하고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.09/

KIA는 이제 FA 시장으로 눈을 돌려야 할 때다. 삼성의 한국시리즈 우승으로 야수 최대어 구자욱을 노리던 팀들은 당황하는 눈치. 한국시리즈 MVP가 바로 다음 시즌에 FA 이적한 사례가 없지는 않지만, 새 왕조를 노리는 삼성이라면 구자욱을 잔류시키기 위해 큰돈을 쓸 것이란 전망이 나오고 있다. 무조건 원소속팀보다 돈을 더 얹어줘야 하는 타구단들은 부담이 커질 수밖에 없다. 안그래도 영입이 어려운 선수의 난이도가 더 올라갔다.

Advertisement

구자욱 영입이 어렵다고 손을 놓고 있을 수는 없다. 상위 타선 보강을 노린다면, 외야수 홍창기(LG 트윈스)가 쏠쏠한 카드일 수 있다. 외야수는 내부 FA 김호령이 있긴 하지만, 홍창기와는 특장점이 아예 다르다.

Advertisement

홍창기는 최근 2시즌 동안 부상과 부진으로 고생했지만, 통산 타율 3할1리, 출루율 0.421을 자랑한다. 홍창기가 부진을 떨치고 반등할 가능성이 어느 정도일지가 관건이지만, 구자욱에게 모두가 러브콜을 보낼 때 홍창기 시장에 뛰어드는 게 여러 면에서 이득일 수 있다.

Advertisement

외야수 최지훈(SSG 랜더스)도 쏠쏠한 FA 카드가 될 수 있지만, 홍창기보다는 매력이 떨어지고 김호령과도 겹친다. 박정우가 정규시즌 막바지에 보여준 활약을 내년에 풀타임으로 보여줄 수 있다고 가정하면, 고민이 되는 영입이긴 하다.

이범호 감독은 일단 김호령을 변수로 두고, FA 영입이 없는 최악의 경우를 고려해 일본 오키나와 마무리캠프를 이끌고 있다. 상위 타선에 들어갈 능력을 갖춘 FA 영입만 이뤄진다면, 2번 박재현-3번 김도영을 붙여 시너지효과를 내는 그림도 그리고 있다.

Advertisement

어떤 보강도 없이 다음 시즌을 맞이한다면, 올해와 같은 어려움이 또 반복될 우려를 지울 수 없다. 올해 KIA의 3위에 왜 '기적'이라는 수식어가 붙는지 누구보다 잘 아는 구단이 이제는 움직여야 할 때다.

10일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 SSG의 경기. KIA 이범호 감독이 경기를 준비하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.10/

김민경 기자 rina1130@sportschosun.com