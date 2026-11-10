김도영 상대 '1구 세이브' 기록 세우고 집으로? 루키 최연소 기록 포기하고 올렸더니…사령탑 믿음 저버린 사토시의 치명적 '볼질'

7일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 4차전. 5회초 무사 1,2루 위기를 맞은 사토시가 마운드에 오른 최일언 투수 코치의 이야기를 듣고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.07/

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[스포츠조선 정현석 기자]포스트시즌이라는 중압감 넘치는 무대에서 사령탑의 신뢰를 얻는 것은 어렵지만, 그 신뢰가 무너지는 것은 단 한 순간이었다.

플레이오프 1구 세이브로 절체절명의 팀을 구했던 삼성 라이온즈의 아시아쿼터 투수 미야모리 사토시가 한국시리즈 4차전에서 최악의 투구로 재계약 기회를 스스로 차버렸다.

삼성은 한국시리즈 4차전에서 7-1로 크게 앞선 5회초, 19세 고졸 신인 선발 장찬희를 내리고 사토시를 마운드에 올렸다.

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장찬희는 4이닝 1실점 63구로 눈부신 호투를 펼치며 6점 차 리드를 팀에 안기며 최연소 한국시리즈 선발승 요건을 눈앞에 두고 있었다. 하지만 박진만 감독은 60구 넘게 전력투구를 하며 힘을 많이 쓴 루키 대신 확실한 승리를 위해 경험 많은 사토시를 투입하는 승부수를 던졌다.

30일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 플레이오프 4차전 삼성과 KIA의 경기. 7회말 1사 2루 사토시가 카스트로에 동점타를 허용하명 아쉬워하고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.30/

하지만 사령탑의 믿음은 순식간에 배신으로 돌아왔다. 사토시는 등판하자마자 선두 한승택에게 안타에 허용한데 이어 류현인 최원준 등 두 좌타자에게 연속 볼넷을 허용하며 아웃카운트를 단 한 개도 잡지 못하고 무사 만루 위기를 초래한 채 강판당했다.

사토시가 질러놓은 불은 순식간에 삼성을 위기에 빠뜨렸다. 배찬승이 사토시 책임주자를 밀어내기 등으로 3점을 내주며 7-4로 3점 차 추격을 허용했다. 계속된 1사 만루 위기에서 등판한 이재희의 2⅔이닝 무실점 4탈삼진의 눈부신 호투가 아니었다면 자칫 악몽의 역전패가 될 수도 있었던 아찔한 순간이었다. 사토시는 5회 추가 실점을 삼진과 뜬공으로 처리하고 막아내고 들어온 이재희에게 다가와 "고맙다"고 감사를 표했다.

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7일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 4차전. 6회초 투구를 무실점으로 마친 삼성 이재희가 환호하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.07/

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만에 하나 이날 4차전을 대역전패로 내줬다면 삼성의 12년 만의 한국시리즈 우승 향방은 장담할 수 없었다. 그만큼 사토시의 볼넷 2개는 팀 전체를 벼랑 끝으로 몰아넣은 최악의 투구였다. 6점 차 승부에서는 홈런을 맞더라도 과감하게 스트라이크를 잡으러 들어갔어야 했다.

초반 득점 지원을 받았던 루키 장찬희가 2회부터 4회까지 보여준 모습이었다. 이날 사토시는 신인투수의 과감함을 이어가지 못했다.

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시즌 중 미야지의 대체 아시아쿼터 선수로 삼성 유니폼을 입은 사토시는 KBO리그 입성 초기 극심한 부진을 겪었다. 처음으로 밟은 낯선 리그 적응에 애를 먹었지만, 팀 동료들의 따뜻한 환대와 도움 속에 적응하며 시즌 후반부로 갈수록 조금씩 장점을 찾아갔다. 박진만 감독의 신뢰도 쌓여가며 가을야구 엔트리에 승선했다.

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29일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 플레이오프 3차전 삼성과 KIA의 경기. 삼성이 KIA에 승리했다. 경기 종료 후 승리의 기쁨을 나누고 있는 삼성 사토시, 강민호. 광주=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.29/

짜릿한 기억도 있었다.

KIA 타이거즈와의 플레이오프 3차전, 팀이 6-4로 앞선 9회말 2사 1, 2루 김도영 타석에 마운드에 올랐다. 이날 홈런 포함, 2안타 1볼넷으로 절정의 타격감을 자랑하던 슈퍼스타. 끝내기 홈런에 대한 두려움이 퍼지기도 전에 사토시는 단 1구 만에 포크볼로 김도영을 3루 땅볼을 유도하며 포스트시즌 최소 투구 세이브(1구 세이브) 기록을 세웠다.

사토시는 시즌 내내 필승조와 추격조의 경계선에 머물렀다. 좋을 때와 나쁠 때 사이 투구의 기복이 심했다. 구단 내부적으로 선발 전환 가능성까지 점검하며 다각도로 활용 방안을 모색했지만, KBO리그에서 확실한 카드로 자리 잡기엔 한계가 명확하다는 평가를 받았다.

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여기에 한국시리즈 4차전에서 보여준 최악의 볼질은 그나마 남아있던 사령탑의 호감도를 한 번에 날려버렸다. 과감한 피칭으로 '빅게임 피처'의 면모를 보여줘도 모자랄 판에 도망가는 피칭으로 일말의 재계약 가능성마저 희박해졌다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com