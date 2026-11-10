'눈엣가시' 김하성 제거했지만, 여전히 골머리 앓는 ATL…유격수 문제 여전→'노장 투수 부담'은 언제 줄여주나?

사진=애틀랜타 브레이브스

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 강우진 기자]애틀랜타 브레이브스가 '눈엣가시'였던 김하성을 내보냈지만, 구단이 해결해야 할 문제는 여전히 산적해 있다.

'ATL 올데이'는 9일(한국시각) '애틀랜타는 2026시즌 내셔널리그 동부지구 우승을 차지했음에도 오프시즌에 해결해야 할 과제가 적지 않다'며 '부상 문제와 핵심 선수들의 FA 이탈로 인해 다가오는 오프시즌에 반드시 보강해야 할 부분들이 명확하게 드러났다'고 보도했다.

애틀랜타는 다음 시즌 리그에서 경쟁력을 이어가기 위해서 지출을 줄일 수 없다. 애틀랜타의 선수단은 계속해서 나이 들고 있으며, 월드시리즈(WS) 우승에 도전할 수 있는 기회도 점점 사라지고 있다는 분석이 나온다.

Advertisement

애틀랜타가 현재의 선수단을 중심으로 다시 한번 우승에 도전하려면 오프시즌에 확실한 보강을 이뤄야 한다. 최우선 과제는 김하성이 맡았던 유격수 자리다. 애틀랜타가 다음 시즌 밀워키 브루어스나 LA 다저스와 같은 강팀이 되기 위해서는 유격수 문제는 반드시 해결이 필요하다. 애틀랜타는 댄스비 스완슨이 2022시즌 종료 후 팀을 떠난 이후 유격수 포지션에서 꾸준히 믿고 맡길 만한 해답을 찾지 못했다.

매체는 '그동안 애틀랜타는 저렴한 선수들을 영입하는 방식으로 문제를 해결하려 했지만, 만족스러운 결과는 거의 얻지 못했다'며 '김하성에게 상당한 금액을 투자했음에도 이 영입 역시 기대에 미치지 못했다'고 평가했다. 이어 '김하성은 부상에 시달렸으며, 복귀했을 때도 기대에 크게 못 미치는 모습을 보였다'고 덧붙였다.

Advertisement

애틀랜타는 이제 장기간 믿고 맡길 수 있는 유격수 자원 영입에 과감한 투자를 단행해야 할 시기에 왔다. 시장에 나와 있는 유격수 자원이 매우 한정적이라는 점도 고려해야 한다. 현재로서는 트레이드가 더 나은 선택지로 평가 받고 있다.

Advertisement

또한 애틀랜타는 베테랑 선발 투수 크리스 세일의 부담을 덜어줘야 할 의무가 있다. 2026시즌 막바지에 세일은 홀로 무거운 부담을 짊어져야 했다. 애틀랜타에 부상자가 속출한 상황이었고, 세일에게 팀이 크게 기댄 게 사실이다. 결국 선발 로테이션을 이끌 '빅네임' 영입이 필요한 시점이다.

Advertisement

마지막으로 애틀랜타는 좌익수 포지션에서도 답을 찾아야 한다. 주릭슨 프로파르를 대신해 레인 토머스와 마이크 야스트렘스키를 대안으로 영입했지만, 두 선수 모두 믿고 맡길 만한 자원이라는 확신을 주지 못했다.

명확한 세 가지 과제를 안고 있는 애틀랜타가 오프시즌 각 포지션에 확실한 보강을 이룰 수 있을지 애틀랜타 팬들이 구단의 행보에 주목하고 있다.

Advertisement

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com