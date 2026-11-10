'한화 이글스 MVP' 빅리그 복귀 초임박! 미국도 관심 급증…2025년 한화처럼 토론토도 빛낼까?

27일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화와 KT의 경기. 7회 투구를 마치고 포효하는 한화 선발 폰세. 대전=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2025.04.27/

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[스포츠조선 강우진 기자]2025시즌 한화 이글스를 코리안 시리즈로 이끈 '비운의 스타' 코디 폰세(토론토 블루제이스)의 복귀가 임박하면서 미국 현지에서도 관심이 이어지고 있다.

'헤비닷컴'은 9일(한국시각) '토론토는 폰세에게 다음 시즌 1100만달러(약 148억원)를 지급할 예정이다'며 '구단은 2026시즌 힘겨운 한 해를 보냈으며, 결국 포스트시즌 진출에 실패했다'고 보도했다.

사진=토론토 블루 제이스

토론토의 지난 시즌 실패에는 폰세의 영향도 어느 정도 있었다. 토론토는 지난 2025년 월드시리즈 7차전까지 가면서 LA 다저스에 아쉽게 패해 우승에 실패한 강호였다. 그런 토론토에게 2026시즌 폰세의 부상 이탈은 아쉬웠다. 그는 메이저리그 복귀전에서 3이닝을 채 소화하지 못한 채 부상으로 시즌 아웃됐다. 투수 공백과 전력 누수 등으로 부침을 겪은 토론토는 아메리칸리그(AL) 동부지구 꼴찌로 정규 시즌을 마감했다.

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24일 대전 한화생명볼파크에서 열린 삼성과 한화의 PO 5차전. 선발 투구하고 있는 한화 폰세. 대전=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2025.10.24/

다음 시즌 폰세가 또다시 빅리그 재도전에 나설 것으로 예상된다.

'MLB닷컴'은 지난 9월 폰세에 대해 '2026시즌 남은 기간을 수술로 인해 결장했지만, 이미 투구를 재개했으며 2027년 스프링 트레이닝에는 완전히 복귀할 수 있을 것으로 보인다'고 예상했다.

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그는 2026시즌을 앞두고 토론토와 계약을 체결했다. 폰세는 2025시즌 KBO 리그 MVP(최우수 선수)였을 정도로 한화 이글스에서 맹활약했다. 한 시즌 동안 180⅔이닝을 소화하며 17승 1패, 평균자책점 1.89, 탈삼진 252개를 기록했다. 그해 한화가 한국시리즈로 향하는 데 역할을 톡톡히 했다고 볼 수 있다.

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18일 대전 한화생명볼파크에서 열린 삼성과 한화의 PO 1차전. 선발 투구하고 있는 한화 폰세. 대전=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2025.10.18/

폰세는 2020~2021년 피츠버그 파이리츠에서 선수 생활을 시작했다. 그 후 미국을 떠나 일본에서 투수 생활을 이어갔으며, 한국을 거쳐 다시 메이저리그로 복귀했다. 폰세가 한국에서 보여준 역량을 다음 시즌 재현할 수만 있다면 토론토에게도 큰 힘이 될 것으로 예상된다. 폰세가 2025시즌의 한화처럼 토론토를 2027시즌 화제의 팀으로 만들 수 있을지 관심이 집중된다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com