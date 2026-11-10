'KIA 설렌다' 이런 19살 신인 봤나, '1대1' 감독 앞에서 안 쫀다…"경남고에서 번트 댔어?"[오키나와 현장]

KIA 타이거즈 신인 이호민(왼쪽)과 이범호 감독이 1대1 타격 훈련을 하고 있다. 사진제공=KIA 타이거즈

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[오키나와=스포츠조선 김민경 기자] "경남고에서 번트 댔어?"

이범호 KIA 타이거즈 감독은 9일 일본 오키나와 킨구장에서 마무리캠프를 이끌면서 2027년 1라운드 신인 내야수 이호민을 밀착 지도했다. 이 감독은 타격 훈련할 때 야수들 하나하나 세세히 지켜보며 보완할 포인트들을 간략히 짚어줬는데, 이호민과는 1대1로 꽤 오랜 시간을 함께했다.

이 감독은 구단이 이호민을 지명했을 때부터 "빨리 마무리캠프에 가서 직접 지켜보고 싶다"고 기대감을 보였다.

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이호민은 경남고 출신 우타 거포 유망주. 모교 선배인 '조선의 4번타자' 이대호의 후계자로 불릴 정도로 타격 재능을 높이 평가받았다. 18세 이하 야구대표팀에서 4번타자를 맡으며 올해 아시아청소년야구선수권대회 우승에 이바지하기도 했다.

다른 것보다 눈에 띄는 것은 이호민의 훈련 태도였다. 보통 18살 신인 선수에게 감독이 다가가 1대1 지도를 하면, 잔뜩 긴장하거나 질문에 "네 알겠습니다" 정도로 대답하는 경우가 대부분이다.

KIA 타이거즈 이범호 감독이 신인 이호민(왼쪽에서 2번째)을 지도하고 있다. 오키나와=김민경 기자.

KIA 타이거즈 이호민. 사진제공=KIA 타이거즈

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그런데 이호민은 전혀 긴장한 기색이 없었다. 이 감독이 타격할 때 눈에 띄었던 문제점을 지적하면, 이호민은 자신이 이해한 내용이 맞는지 확인하거나 추가로 궁금한 것들을 질문했다. 감독과 1대1 레슨 기회를 정말 소중히 여기고 배우려는 태도가 엿보이는 장면이었다.

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이 감독이 타격을 지켜보다 "경남고에서 번트 댔어?"라고 농담을 섞어 지적하자 이호민은 "아닙니다"라고 외치며 지적받은 것들을 수정하는 시간을 보냈다.

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이호민은 이번 캠프에서 3루 수비 훈련을 받고 있다. 리그 최고 3루수였던 김도영이 다음 시즌부터 유격수로 전환하면서 KIA 내야수들에게는 치열한 3루수 오디션의 장이 열렸다. 이호민도 일단은 도전장을 내민 셈인데, 아직은 다듬어야 할 게 많은 어린 선수다. 내년에 바로 1군에서 시작할지는 미지수지만, 일단 경쟁 후보군에 이호민을 넣고 장기적 관점에서 차기 3루수로 키우는 구상을 하고 있다.

3루수 경쟁 후보 중에서는 이호연 박민 등이 현재 오키나와에서 구슬땀을 흘리고 있다. 변우혁은 울산 Fall-League에 출전했다가 종아리 근육을 다쳐 마무리캠프에 합류하지 못했다.

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이호민은 일단 3루수 경쟁의 맛만 보면서 어린 선수답지 않은 진지한 자세로 눈도장을 찍고 있다. "무슨 훈련이든 달게 받을 준비가 됐다"던 다짐을 잘 지키고 있다.

KIA 타이거즈 이호민. 사진제공=KIA 타이거즈

오키나와=김민경기자 rina1130@sportschosun.com