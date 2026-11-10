샐캡 1위 삼성, 우승 후 최대 딜레마, 구자욱 vs 원태인, 둘 중 한 명만 잡아야 한다면 과연 누구를?

8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 5차전. 3회말 2사 2루 디아즈의 역전타에 득점한 구자욱이 환호하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.08/

2일 수원 라마다프라자 호텔에서 열린 2026 KBO 한국시리즈 미디어데이. 이날 미디어데이에는 KT 이강철 감독, 장성우, 소형준, 삼성 박진만 감독, 구자욱, 원태인이 참석했다. 이야기를 나누는 구자욱, 원태인의 모습. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.02/

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 정현석 기자]12년 만의 한국시리즈 우승 환희가 채 가시기도 전에 삼성 라이온즈가 깊은 고민에 빠질 전망이다.

우승을 이끈 주역들의 연봉 인상 요인이 수두룩한데다, 팀의 투타 최고 스타인 원태인과 구자욱이 동시에 FA 시장에 최대어로 나오면서 '샐러리캡 폭파'라는 현실적 딜레마에 부딪혔기 때문이다.

삼성은 올 시즌 이미 상위 40인 연봉 합계 132억700만원으로 10개 구단 중 1위를 기록했다. 샐러리캡(경쟁균형세)을 초과하지 않았지만 이미 지출이 컸던 삼성에 이번 FA 시장은 그야말로 '선택과 결단'을 강요하고 있다.

Advertisement

8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 5차전. 삼성이 12년 만에 한국시리즈 우승을 달성했다. 한국시리즈 MVP 수상한 구자욱. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.08/

'래리 버드 룰' 50% 공제도 무용지물, KBO 규정 개정이 가져온 딜레마

삼성은 7시즌 이상 뛴 프랜차이즈 선수 1명의 연봉 50%를 샐러리캡 산정에서 제외해 주는 이른바 '버드 룰(프랜차이즈 보호 예외 규정)'을 적용받을 수 있다.

Advertisement

그러나 현실은 녹록지 않다. 두 선수 모두 시장 예상 가치가 100~200억 원 선까지 거론되는 초대어급 선수들. 이번 한국시리즈에서 원태인은 불펜을 오가는 전천후 활약으로, 구자욱은 부상투혼 속 MVP에 오르며 가치를 극대화 했다.

Advertisement

8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 5차전. 삼성이 승리하며 한국시리즈 우승을 차지했다. 한국시리즈 5차전 MVP 원태인이 축하를 받고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.08/

더 많이 받는 한 명의 몸값을 래리 버드 규정으로 줄이더라도, 나머지 한 명의 거액 계약과 우승 프리미엄이 반영될 기존 선수단의 연봉 인상분, 올시즌 3루수 공백을 메우며 우승에 결정적 기여를 한 내부 FA 전병우까지 잡아야 하는 상황을 감안하면 샐러리캡 상한선 초과는 불가피 해 보인다.

과거처럼 특정 연도에 금액을 몰아주는 편법도 불가능하다.

Advertisement

과거 SSG 랜더스 김광현의 계약 사례 이후 KBO가 규정을 개정하면서, FA 및 다년 계약 시 샐러리캡 산정 기준을 '계약 기간 연평균 금액'으로 바뀌었기 때문이다.

Advertisement

1년은 몰라도 2년 이상 샐러리캡을 초과할 경우 받게 될 제재금과 신인 드래프트 지명권 박탈 등의 페널티는 치명적이다. 여기에 기존 고액 FA 계약이 종료되는 선수도 딱히 없어 지출을 크게 줄일 여지마저 없다.

8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 5차전. 5회 실점 위기를 넘기고 포효하는 삼성 원태인. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.08/

몸값 치솟는 구자욱 vs 20대 에이스 원태인, 구단의 셈법은?

결국 샐러리캡을 터뜨리지 않기 위한 현실적인 방법은 한명을 래리 버드 룰로 지정해 50%를 줄이고, 또 다른 한 명을 노시환 처럼 장기로 길게 계약해 평균을 줄이는 것 뿐이다.

Advertisement

그럼에도 시장에서 인기가 치솟을 두 선수의 기대치와 구단의 희망액수가 상당한 차이를 보일 공산이 크다.

원태인은 내년에 불과 27세가 되는 리그 최고 토종 선발투수란 프리미엄이 있다. 선발 기근에 시달리는 KBO리그 특성상 이적 의지를 가지고 시장에 나가면 엄청난 센세이션을 부를 수 있다.

8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 5차전. 5회말 1사 1,2루 김영웅의 적시타때 2루주자 구자욱이 홈으로 파고들어 세이프되며 환호하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.08/

올시즌 0.371의 타율로 수위타자를 차지한 구자욱(33)의 인기도 원태인 못지 않다.

영입시 중심타선 화력을 단숨에 끌어올릴 수 있는 확실한 카드. 이미 복수의 수도권 구단들이 영입을 노리고 있다는 소문이 파다하다. 경쟁이 본격화 하면 구자욱의 몸값은 천정부지로 치솟을 수밖에 없다. 여기에 기존 비FA다년계약의 마지막 해인 올시즌 구자욱의 연봉은 5억 원에 불과하다. 보상금을 줄일 수 있다는 점에서 타 구단으로선 더욱 탐나는 선수다. 원태인의 연봉은 10억 원으로 구자욱에 비해 상대적으로 높다.

샐러리캡 1위에 원태인까지 잡아야 하는 삼성 입장에서 타 팀과의 과열 경쟁을 버텨내기가 살짝은 부담스러운 구조다.

양자택일, 둘 중 하나만 잡아야 한다면, 과연 누구?

만에 하나 둘 중 한 명 만을 선택해야 하는 극단적인 상황에 내몰린다면?

1일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 5차전. 삼성이 6대1로 승리하며 한국시리즈에 진출했다. 삼성 라이온즈 유정근 사장과 이종열 단장, 구자욱, 후라도가 기쁨을 나누고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.01/

삼성은 역대급 가장 어려운 '선택'의 딜레마에 직면하게 된다.

'간판타자'와 '영건 에이스'. 어느 쪽을 놓쳐도 치명적 공백이 불가피 하다.

구자욱을 놓치면 팀 타선의 중심이 무너질 수 있다. 팀 리더십의 공백도 문제다.

그렇다고 원태인을 잃으면 선발 마운드 구상이 한순간에 무너질 수 있다. 두 선수 모두 삼성의 푸른 피를 상징하는, 은퇴 후 영구결번이 될 수 있는 투타 프랜차이즈 빅스타다.

돈이 없는 건 아니다. 다만, 샐러리캡이 문제다. 래리버드룰과 초장기 계약을 활용해 회피할 여지가 있지만, 그 장기계약 조건을 선수가 받아들일 지도 지켜봐야 할 문제다.

8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 5차전. 삼성이 승리하며 한국시리즈 우승을 차지했다. 한국시리즈 MVP 구자욱이 맥주 세례를 받고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.08/

우승 잔치 뒤에 찾아온 역대급 샐러리캡 딜레마.

"두 선수 모두 내년에도 삼성 유니폼을 입을 것"이라며 가볍게 웃어 넘긴 박진만 감독의 희망과 달리, 스토브리그 삼성 라이온즈 구단의 고민이 본격화 되고 있다.

어쩌면 가장 가혹한 선택의 시간이 찾아올 지도 모르겠다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com