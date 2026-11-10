MVP 구자욱, 삼성 마지막..? 절절한 자필 편지 → "푸른 유니폼을 입고 맞이하는 마지막 기회일 수도.."

구자욱 SNS

구자욱 SNS

구자욱 SNS

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 한동훈] 한국시리즈 MVP 삼성 라이온즈 구자욱이 팬들에게 절절한 자필 편지를 남겼다.

구자욱은 9일 자신의 SNS에 직접 쓴 장문의 반성과 감사 인사를 올렸다. 구자욱은 삼성에서 뛰는 마지막 경기가 될 수 있다는 마음이 들어 더욱 간절하게 뛰었다고 고백했다. 구자욱은 이번 시즌 종료 후 FA 자격을 갖춘다.

구자욱은 "이번이 아니면 다시 편지를 쓰지 못할까 걱정이 되어 미루지 않고 펜을 찾았습니다"라며 진심을 차근차근 펼쳤다.

Advertisement

구자욱은 "우선 정말 감사드린다"면서 "어제 아침부터 깨지 않는 꿈을 꾸고 있는 기분"이라고 얼마나 행복한지 전했다.

이어서 고난의 연속이었던 과거를 추억했다.

Advertisement

구자욱은 "10여년 동안 저에게는 세 번의 기회가 찾아왔습니다. 첫 번째는 아쉬웠고 두 번째는 너무 분했습니다. 그래서 이번에는 다시 부상을 당하더라도 꼭 제 발로 1루를 밟겠다는 다짐으로 경기를 뛰었습니다"고 썼다.

Advertisement

이어서 "사실 다음 시즌을 생각하면 부상이 무섭고 두려웠습니다. 하지만 삼성 라이온즈 팬분들의 응원과 동료 선수들의 간절함을 알기에 두려움도 이겨낼 수 있었습니다"라고 고마워했다.

Advertisement

현실적인 고민도 솔직하게 털었다.

구자욱은 "어쩌면 이 푸른 유니폼을 입고 맞이하는 마지막 기회일 수도 있다는 생각이 들어 누구보다 열정적으로 응원해주신 삼성 라이온즈 팬분들께 꼭 우승이라는 선물을 안겨드리고 싶었습니다"라고 속내를 드러냈다. FA가 되기 때문에 이적 가능성이 발생하기 때문이다.

Advertisement

미안한 마음도 컸다. 구자욱은 "저는 삼성 라이온즈 팬들께 정말 죄송합니다. 하루도 빠짐없이 응원을 받아왔는데 이 우승 트로피 하나를 안겨드리는 데 12년이라는 시간을 기다리게 해서 죄송합니다"라고 거듭 고개를 숙였다.

8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 5차전. 삼성이 승리하며 한국시리즈 우승을 차지했다. 한국시리즈 MVP 구자욱이 포즈를 취하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.08/

8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 5차전. 5회말 1사 1,2루 김영웅의 적시타때 2루주자 구자욱이 홈으로 파고들어 세이프되며 환호하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.08/

마음고생도 심했다. 구자욱은 "혹시 제가 삼성 왕조를 끊은 원인은 아닐까 하는 생각에 혼자 속상하고 슬펐던 적도 있었다. 하지만 2026년 11월 8일부터는 그런 마음을 조금은 내려놓을 수 있을 것 같아 너무나 행복합니다"라고 짐을 훌훌 벗어던졌다.

구자욱은 모든 기쁨을 팬들과 나눴다.

Advertisement

"살면서 이렇게 큰 감동을 받아본 날이 있었을까. 아무리 생각해봐도 없었던 것 같습니다. 제 인생에서 가장 큰 감동을 받은 날입니다. 제 인생에서 가장 찬란했던 페이지를 함께 채워주셔서 진심으로 감사했고 또 감사합니다. 사랑합니다."

구자욱은 시리즈 5경기 동안 23타석 20타수 10안타 타율 5할에 1홈런 6타점, OPS(출루율+장타율) 1.415의 미친 활약을 펼쳤다.

구자욱은 기자단 투포 97표 중 72표를 가져갔다.

8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 5차전. 삼성이 12년 만에 한국시리즈 우승을 달성했다. 구자욱 헹가래 치고 있는 삼성 선수들. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.08/

8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 5차전. 삼성이 12년 만에 한국시리즈 우승을 달성했다. 한국시리즈 MVP 수상하는 구자욱. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.08/

구자욱은 자신의 손으로 암흑기를 끊었다. 구자욱이 데뷔한 2015년 삼성 왕조가 막을 내렸다. 삼성은 2011년부터 2014년까지 통합우승, 2015년 정규리그까지 우승했다. 2015년 한국시리즈서 두산 베어스에 업셋을 당했다. 구자욱은 이 시리즈에서 4경기 타율 2할6푼7리를 기록, 1인분은 했지만 준우승을 지켜볼 수밖에 없었다. 2016년부터 2020년까지 5년 연속 가을야구 탈락. 2021년 플레이오프에 진출했지만 2전 전패. 2024년 한국시리즈는 부상으로 못 뛰면서 또 준우승을 지켜봤다. 작년은 플레이오프에서 탈락. 그리고 11년 만에 다시 오른 한국시리즈에서 직접 왕좌에 앉은 영웅이 됐다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com