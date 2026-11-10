'라면 끊고 본격 러닝 돌입' 김서현의 독한 다이어트…"PS 악몽 극복하고 트로피 들고 싶다" [미야자키 인터뷰]

김서현. 사진제공=한화 이글스

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[미야자키=스포츠조선 이종서 기자] "가장 좋은 모습이 나왔을 때에 맞추려고 하고 있습니다."

김서현(22·한화 이글스)은 일본 미야자키에서 진행 중인 2027 한화 이글스 육성맞춤형 1차 캠프에 참가 중이다. 그동안 마무리캠프로 불렸던 이 훈련에서 김서현은 그 어느때보다 독한 마음을 먹었다.

지난해 33개의 세이브를 기록했던 김서현은 시즌 막바지부터 흔들렸다. 특히 포스트시즌에서는 플레이오프부터 한국시리즈까지 5경기에서 3⅔이닝 6실점을 기록하며 아쉬움 속에 시즌을 마치게 됐다.

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올 시즌에도 후유증이 이어졌다. 30경기에 등판해 1승4패2세이브 평균자책점 6.92를 기록했다. 전반기 12경기에서 8이닝 12실점(11자책점)을 기록했지만, 후반기에는 18경기에서 2패 1세이브 평균자책점 4.50으로 어느정도 반등한 모습이었다.

김서현의 반등에는 코치진과 구단의 노력이 함께했다. 퓨처스리그에서 체계적으로 훈련을 진행했고, 7월에는 일본 치바현 이치카와시에 위치한 넥스트 베이스 애슬레틱스 랩에서 훈련을 했다.

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김서현은 "일본 뿐만 아니라 일본 가기 전에 우람 코치님과 퓨처스에서 했던 것, 또 다녀와서 1군에 와서 팔 스윙을 짧게 했던 것 이런 것이 다 합쳐진 것 같다. 일본 갔을 때가 딱 좋아졌을 때인것 같다"고 했다.

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희망 속에서 시즌을 마친 가운데 김서현은 몸 상태를 최상으로 끌어올리기에 나섰다. 우선 본격 체중 관리에 들어갔다. 김서현은 "러닝하고 채소 위주의 식단을 하고 있다. 라면과 같은 인스턴트 식품도 다 끊었다"라며 "평소에는 러닝머신을 30~40분 넘게 뛰고 웨이트장이 닫으면 밖에서 왕복 5㎞ 정도 거리를 뛴다. 쉐도우 피칭을 많이 한 날에는 코어 운동도 많이 하고 있다"고 했다.

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김서현이 제시했던 목표 몸무게는 신인 혹은 2년 차 때의 모습. 김서현은 "가장 퍼포먼스가 잘 나왔던 몸이었다. 초반에도 그 정도의 몸무게 였다. 일단 몸이 가벼워야 힘들어도 잘할 수 있다. 몸이 무거우면 금방 지치기 때문에 체력도 기르는 차원에서 살을 빼고 있다"고 말했다.

8일 피칭 훈련을 하는 김서현. 미야자키=이종서 기자

지난 8일 훈련 중에서는 김광삼 투수코치의 칭찬을 받았다. 가볍게 던진 공의 모습을 보고 "몇 퍼센트냐"라고 물어봤고, 김서현이 "50%"라고 하자 "160km 던지겠다"고 감탄했다.

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김서현은 "변화구를 연습하는 시간이었는데 가볍게 던지라고 하셔서 가볍게 던졌는데 더 힘을 빼라고 하시더라"라며 "직구면 더 힘을 빼고 던질텐데 체인지업이라 어느정도 채는 느낌만 들 수 있게 던졌는데 그래도 빠르게 느끼셨던 것 같다"고 했다. 160km 이야기에 "체인지업인데 코치님이 보셨던 것보다 조금 빨라보이니 직구가 더 빠르겠다는 느낌으로 이야기하셨던 것 같다"고 덧붙였다.

내년 시즌 목표는 개인보다는 팀을 내세웠다. 김서현은 "트로피를 꼭 들고 싶다"고 했다.

김서현은 "가을야구를 한 번 경험을 했는데 정말 안 좋았다. 후회도 많이 들어서 다시 가을야구에 가서 극복하고 싶다는 생각이 들었다"고 했다.

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힘든 시련 끝에 내린 결론이었다. 김서현은 "올해는 내가 안 좋은 걸 인정하고 내년에는 그런 일이 절대 없도록 하자는 생각이다. 그런데 그 당시에는 기댈 곳이 있었음에도, 헤매고 조언을 구하기도 쉽지 않았다. 원래 안 좋으면 혼자 다니려고 했는데 그때도 계속 혼자 다니려고 했던 것 같다"라며 "노력은 배신하지 않는다는 이야기를 계속 하고 있다. 나 자신에게 열심히 했다고 생각이 들만큼 계속하고 있어 내년에는 더 잘할 수 있을 것 같다는 생각이 있어 조금 더 밝아지려고 한다"고 강조했다.

미야자키=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com