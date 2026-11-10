김하성 초대박 소식! "유격수 찾는 필라델피아, 김하성이 제격" 美, 수비력 좋으니 이런 일이

김하성. AFP연합뉴스

트레이 터너. AFP연합뉴스

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[스포츠조선 노재형 기자]FA 김하성에게 희망적인 소식이 전해졌다. 필라델피아 필리스가 주전 유격수 트레이 터너의 백업을 찾고 있는데 김하성을 주시하고 있다는 것이다.

NBC스포츠 필라델피아는 10일(이하 한국시각) '필리스가 중요한 역할을 주기 위해 FA 내야수 김하성을 주시하고 있다'는 제목의 기사를 게재했다.

내용은 이렇다. 터너의 수비력이 떨어지니 그를 다른 포지션으로 옮기고, 김하성에게 유격수를 맡긴다는 것이다.

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데이브 돔브로스키 필라델피아 사장은 지난달 "우리는 매우 분명하게 의사를 전달했다. 터너도 자신이 유격수로서 더 나아져야 한다는 걸 잘 알고 있다. 난 그에게 반드시 필요한 일이라고 강조했다"며 "만약 2025년과 같은 수준의 수비를 한다면 계속 유격수를 맡을 수 있겠지만, 올해와 같은 수준이라면 더는 유격수를 맡길 수 없다"고 밝힌 바 있다.

즉 터너가 사실상 유격수로서는 수명을 다했다는 의미가 된다. 그가 2루수, 3루수, 또는 외야수로 자리를 옮길 경우 유격수를 맡을 선수가 필요하다. 그게 FA 김하성이라는 얘기다.

트레이 터너. AP연합뉴스

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기사를 쓴 짐 샐리스버리 기자는 '에드문도 소사는 어떨까? 이 겨울이 더 지나면 고려대상이 될 수 있겠으나, 현재는 FA 신분이라 당장 영입은 어렵다. 브라이슨 스탓도 대안이 될 수 있다. 그는 원래 유격수로 입단했으며, 신인 시절인 2022년 월드시리즈에서 유격수로 활약한 경험이 있다'며 소사와 스탓을 거론했다.

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이어 '유망주 에이단 필러 또는 브라이언 린컨이 유격수로 나설 수 있으나, 알렉 봄이 FA로 떠나면서 밀러는 3루수를 맡게 될 공산이 크다'면서 '어쨌든 필리스는 내야진 보험이 필요하다. 즉 내야 전포지션을 소화할 수 있으면서 필요할 경우 터너를 대신해 유격수 자리까지 맡아줄 선수가 있어야 한다'고 주장했다.

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필라델피아 내야 상황에 유격수 뿐만 아니라 2루와 3루 수비력도 인정받고 있는 김하성이 제격일 수밖에 없는 상황이라는 것이다.

김하성. AP연합뉴스

샐리스버리 기자는 '소식통에 따르면 필리스는 김하성을 이런 유형의 선수로 주시하고 있다'며 '베테랑 내야수인 그는 메이저리그에서 보낸 6시즌 동안 주로 유격수로 뛰었다. 지난 12월, 애틀랜타 브레이브스는 그와 1년 2000만달러에 계약을 맺고 주전 유격수로 기용할 계획이었지만, 하지만 한 달 뒤 한국에서 빙판길에 미끄러져 오른손 중지 힘줄이 파열되는 부상을 당하면서 그 계획은 무산됐다. 이 부상으로 수술을 받아야 했던 김하성은 결국 51경기 출전에 그쳤다'고 전했다.

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필라델피아가 김하성을 주목할 수밖에 없는 이유는 1년 계약을 할 수 있기 때문이다.

현재 FA 시장에서 최대어는 올해 애틀랜타에서 김하성 대신 주전 유격수로 뛴 마우리시오 두반이다. 그러나 그는 2년 이상의 다년계약을 원하고 있는 것으로 알려졌다. 디 애슬레틱 팀 브리튼 기자는 두반의 예상 계약규모를 2년 2100만달러로 제시하고 있다.

김하성. AP연합뉴스

샐리스버리 기자는 '올해 브레이브스가 필리스를 따돌리고 NL 동부지구 우승을 차지할 수 있었던 것은 두반 덕분이고 그는 필리스가 원하는 다재다능함을 갖고 있지만 다년계약을 찾고 있다. 반면 필리스는 유격수에서 반등을 노릴 선수와 단기계약을 하고 싶어한다'며 '31세인 김하성은 이런 조건에 부합하는 선수'라고 설명했다.

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필라델피아는 김하성의 수비력을 높이 평가하며 영입 대상으로 고려하고 있는 것으로 보인다.

김하성은 2023년 샌디에이고 파드리스 시절 152경기에 출전해 타율 0.260, 17홈런, 60타점, 84득점, 38도루, OPS 0.749, bWAR 5.4를 찍고 유틸리티로 골드글러브까지 수상하며 메이저리그 최고의 유격수로 각광받았다. 그해 겨울 브리튼 기자는 김하성의 시장 가치를 7년 1억5000만달러로 제시하기도 했다.

그러나 김하성은 2024년 8월 콜로라도 로키스전에서 어깨를 다친 뒤 내리막길을 탔다.

노재형 기자 jhno@sportschosun.com