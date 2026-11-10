오래 살고 볼 일이다, 롯데 선수들이 국대 임원이 되다니...

2026 아시아 프로야구 챔피언십(2026 APBC)에 출전하는 대한민국 야구대표팀이 9일 오후 김포국제공항을 통해 일본 도쿄로 출국했다. 한동희가 출국 전 인터뷰하고 있다. 김포=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.11.9/

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[스포츠조선 김용 기자] 국대 임원이 된 롯데 듀오.

최원호 감독이 이끄는 한국 야구대표팀이 2026 아시아 프로야구 챔피언십(APBC) 무대 정복을 위해 떠났다. 대표팀 선수단은 9일 김포국제공항을 통해 결전지 일본 도쿄로 출국했다. 대표팀은 호주, 일본, 대만과 차례로 싸운 뒤 결승 진출이 확정되면 우승을 노려보겠다는 각오.

이번 대표팀 가장 눈길을 끄는 선수는 바로 한동희다. 롯데 자이언츠에서 터지지 않는 거포 유망주로만 세월을 보내도, 군 전역 후 돌아와 올시즌 25홈런을 치며 '드디어 올라섰다'는 평가를 받았다. 그 결과 APBC 대표팀에도 선발됐고, 거기에 멈추지 않고 팀을 이끄는 주장에까지 선임됐다. 김도영(KIA) 안현민(KT)과 함께 대표팀 중심 타선을 구축할 전망.

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한동희는 "젊고 경험이 부족한 선수들이 모였다지만 경기에 나가면 무조건 이겨야 한다"며 "전승을 거두고 돌아오겠다. 타석에서 적극적으로 치면 일본을 상대로도 다른 결과를 낼 것"이라고 밝혔다.

한동희 말처럼 결국 중요한 건 한-일전. 일본의 수준급 프로 선수들에 대거 출격한다. 한동희는 "일본과 경기하는 게 가장 기대되고 설렌다. 야구는 똑같기 때문에 우리가 잘해서 이기면 된다. 일본 투수들은 제구력이 좋고 구속도 빠르다. 하지만 적극적으로 치면 좋은 결과가 있을 것"이라고 밝혔다.

2026 아시아 프로야구 챔피언십(2026 APBC)에 출전하는 대한민국 야구대표팀이 9일 오후 김포국제공항을 통해 일본 도쿄로 출국했다. 최준용이 출국장으로 향하고 있다. 김포=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.11.9/

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주장 한동희를 보좌하는 투수 조장은 같은 팀 롯데 최준용. 최준용도 이번 대회에 나서는 각오로 "지난해 도쿄돔에서 열린 일본과의 평가전에서는 볼넷을 주고 실점했다"며 "이번에는 안타를 맞더라도 볼넷은 주지 않겠다. 과감하게 싸우겠다. 배우는 게 아니라 이긴다는 마음으로 경기에 임하겠다"고 말했다. 이어 "우리 투수들의 능력이 뛰어나다. 주눅들지 말고 시즌 때처럼 가장 강한 공을 스트라이크 존에 넣자고 얘기했다"고 덧붙였다.

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김용 기자 awesome@sportschosun.com