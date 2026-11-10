골절상만 두번. 세이브 1위하다 이탈. 우승 마무리의 새 목표 "왕이 되고 싶다"[이천 인터뷰]

LG 트윈스 유영찬. 이천=권인하 기자

24일 잠실야구장에서 열린 LG와 두산의 경기. 9회 마운드에 올라 1아웃 잡고 통증을 호소하며 주저앉은 LG 마무리 유영찬. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.04.24/

24일 잠실야구장에서 열린 LG와 두산의 경기. 9회 마운드에 올라 1아웃 잡고 통증을 호소하며 자진 강판한 LG 마무리 유영찬. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.04.24/

Advertisement

Advertisement

[이천=스포츠조선 권인하 기자]"어느 포지션이든 상관은 없는데 이번엔 왕에 도전하고 싶다."

너무 잘던졌기에 갑작스런 부상 이탈이 더욱 아쉬웠다. 고우석이 미국에서 꿈을 이루는 사이 LG 트윈스의 뒷문을 지켰던 유영찬이 이젠 셋업맨으로 돌아간다.

유영찬은 고우석이 미국으로 간 2024년부터 마무리를 맡았다. 8회에도 나와 막는 멀티이닝이 되는 마무리로 불안했던 LG 불펜의 마지막 수호자로 버텨냈었다. 2024년 26세이브를 올렸고, 2024년엔 주두골 부상으로 늦게 돌아와서도 21세이브를 올리며 팀을 우승으로 이끄는 헹가래 투수가 됐었다. 올시즌에도 4월까지 11연속 세이브의 기세를 높였지만 4월24일 두산전서 9회 마무리 투수로 나와 강승호를 헛스윙 삼진으로 돌려세운 뒤 갑자기 주저앉았다. 곧바로 교체됐고 이후 검진 결과는 주두골 피로골절이었다. 핀을 박는 고정술이 필요했고 그렇게 그는 올시즌을 떠나게 됐다. LG는 선발이던 손주영을 마무리로 돌리는 특단의 조치를 취하면서 버텼으나 결국 1위에서 4위로 내려앉았고, 준플레이오프에서 KIA에 3연패하며 시즌을 마쳤다.

Advertisement

그래도 LG에 내년시즌 희망이 있는 것은 고우석이 미국에서 돌아와 더 좋아진 모습을 보여줬다는 것과 유영찬도 부상에서 돌아온다는 점이다. 정상급 마무리 2명이 LG의 뒷문을 책임질 수 있다는 것은 최근 LG의 불안 요소 중 하나인 불펜에 대한 걱정을 없앨 수 있어 우승에 대한 기대를 높여준다.

16일 잠실구장에서 열린 LG와 롯데의 경기. LG 유영찬이 역투하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.04.16/

24일 잠실야구장에서 열린 LG와 두산의 경기. 9회 마운드 올라 투구하고 있는 LG 유영찬. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.04.24/

14일 잠실구장에서 열린 LG와 롯데의 경기. 승리한 LG 이주헌, 유영찬이 기뻐하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.04.14/

유영찬은 현재 이천 LG챔피언스파크에서 진행되는 1군 마무리 캠프에서 훈련중이다. 아직은 재활 중이라 다른 선수들과 같은 운동을 하지는 않는다. 그래도 웨이트트레이닝은 문제없이 소화 중이고 현재는 단계별 투구 프로그램 30m를 던지고 있다. 앞으로 거리도 늘려가면서 계획대로 진행되면 개막에 맞춰서 돌아올 수 있다.

Advertisement

이천에서 만난 유영찬은 "계속 검진을 받으면서 그에 맞춰 스케줄을 짜면서 하게 되는데 개막에 맞추는게 목표다"라면서 "지금까지는 문제없이 하고 있다"라고 했다.

Advertisement

수술 이후 주로 이천에서 숙소 생활을 하며 재활을 했을 정도로 부활에 대한 의지가 강했던 유영찬이다. 고우석이 돌아오면서 팀에 마무리가 2명이 되는 상황인데 보직에 대한 생각을 묻자 "어떤 보직을 맡아도 상관은 없다"라면서도 "내년엔 '~왕'에 도전해보고 싶긴 하다"라고 했다. 마무리면 세이브, 중간이면 홀드 1위에 도전해보겠다는 의미. LG 염경엽 감독이 내년시즌 마무리를 고우석으로 정해 유영찬이 셋업맨을 맡을 가능성이 높다. 유영찬의 첫 타이틀 도전은 홀드왕이 된다.

Advertisement

두번이나 주두골 부상을 당해 걱정이 없을까. 유영찬은 "핀을 박아놨기 때문에 의사 선생님께서 더 단단해 질거라고 하셨다"며 "지금도 걱정하지 않고 공을 던지고 있다"라고 아무렇지 않게 말했다.

이천=권인하 기자 indyk@sportschosun.com