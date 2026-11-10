'2파전' 스쿠벌 놓고 또 전쟁! "보라스, LAD-메츠 사장 연쇄 회동", 컵스는 슬쩍 발을 뺐다?

태릭 스쿠벌. AP연합뉴스

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[스포츠조선 노재형 기자]메이저리그 단장 회의가 10일(이하 한국시각) 라스베이거스 아리아 리조트 & 카지노에서 막을 열었다. 이번 단장 미팅은 오는 13일까지 펼쳐진다. 30개 구단 고위 관계자들과 에이전트들이 모여들었다.

이 기간 굵직한 FA 계약과 트레이드 밑그림이 그려질 수 있다. FA 최대어 투수 태릭 스쿠벌 쟁탈전이 본격화하고, 트레이드 시장에서는 몸값이 수억달러에 달하는 각 구단 핵심 선수들이 쏟아져 나올 것으로 보인다.

최대 관심사는 역시 스쿠벌이다. 현지 매체들 보도를 종합하면 원소속팀인 LA 다저스와 뉴욕 메츠, 시카고 컵스가 가장 적극적으로 나서고 있는 분위기다. 그러나 최근 컵스가 발을 살짝 뺐다는 소식도 들려온다.

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디 애슬레틱은 이날 '컵스가 스쿠벌을 둘러싼 영입 경쟁에 뛰어들 가능성은 낮아 보인다'며 '컵스는 스쿠벌을 포기하더라도 다른 FA 투수들에 대해 최소한 상황을 체크할 것으로 예상된다'고 전했다.

컵스는 이마나가 쇼타, 매튜 보이드, 데이비드 피터슨, 케빈 가우스먼, 클레이 홈즈 등 5명의 선발투수가 FA 시장에 나가 로테이션을 다시 구축해야 한다. 그럼에도 스쿠벌 쟁탈전에 큰 관심이 없다는 것이다.

태릭 스쿠벌. AP연합뉴스

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결국 다저스와 메츠의 2파전 양상으로 전개될 공산이 커 보인다.

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존 헤이먼 기자는 MLB네트워크에 출연해 "현 시점에서 메츠가 가장 유력하다고 본다"고 했다. 이유는 간단하다. 에이스가 필요하기 때문이다. 메이저리그 최고 부자 구단주로 유명한 스티브 코헨의 자금력은 충분하다.

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그러나 헤이먼 기자는 "파드리스, 자이언츠, 필리스, 블루제이스도 스쿠벌에 관심을 갖고 있다"고 덧붙였다. 사실 메이저리그 전구단이 스쿠벌을 주시하고 있다고 해도 과언은 아니다.

다저스는 당연히 스쿠벌 재계약이 최우선 과제다. 지난 여름 유망주 3명을 디트로이트 타이거스에 내줬다. 출혈이 큰 만큼 주저앉혀야 한다. 하지만 몸값이 걸림돌이 될 수 있다. 에이전트가 스캇 보라스인 스쿠벌은 역대 투수 총액 1위 다저스 야마모토 요시노부의 12년 3억2500만달러는 물론 투수 평균연봉(AAV) 최고 기록인 맥스 슈어저와 저스틴 벌랜더의 4333만딜러 기록을 모두 경신할 수 있다.

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디 애슬레틱은 '이런 몸값이 다저스 입장에서는 상황을 복잡하게 만들 수 있다. 야마모토의 12년 계약을 뛰어넘는 조건을 제시할 가능성은 낮아 보인다'고 전했다. 대신 계약기간을 짧게 하고 AAV를 높이는 방식으로 계약 조건을 제시할 수 있다는 전망도 나온다. 다저스는 작년 겨울 FA 최대어 외야수 카일 터커와 4년 2억4000만달러에 계약한 전례가 있다.

야마모토 요시노부와 데이브 로버츠 감독. UPI연합뉴스

USA투데이 밥 나이팅게일 기자는 '다저스가 스쿠벌과 계약한다면 이는 평소와 다름없는 일이지만, 그렇지 않다면 앤드류 프리드먼 사장은 외야수 테오스카 에르난데스를 트레이드하는 것 이상의 묘수를 발휘해야 한다'며 '다저스가 여전히 재계약할 가능성이 높지만, 마크 월터 구단주가 재정 문제로 당국의 조사를 받고 있고, 메츠는 내년 페이롤이 이미 2억4400만달러에 달해 샐러리 캡 도입 가능성까지 열려 있어 의외의 팀이 나타날 수도 있다'고 전했다.

다저스와 메츠의 2파전에 대해 스포츠일러스트레이티드(SI)는 '이번 오프시즌 들어 스쿠벌 쟁탈전은 과거 FA 영입전과는 상황이 다르다. 락아웃을 앞두고 스쿠벌 계약이 완료될 것으로 보는 이들이 많다'며 '이번 주 단장 미팅에 참석할 데이비드 스턴스 메츠 사장, 앤드류 프리드먼 다저스 사장에게 보라스와 마주 앉아 논의하는 것은 락아웃 이전 그와 대면할 수 있는 귀한 기회가 될 수 있다'고 전했다.

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노재형 기자 jhno@sportschosun.com