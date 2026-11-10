"그냥 장바구니 담기 아냐?"…美8개구단 '러브콜' 치열한 영입전?→현지 분위기 이렇다

17일 고척스카이돔에서 열린 2026 아이치 나고야 아시안게임 야구대표팀과 상무의 연습경기. 1회말 노시환이 타격을 하고 있다. 고척=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.17/

19일 대전 한화생명볼파크에서 열린 KBO리그 한화와 KIA의 경기. 7회말 동점 투런홈런을 날린 한화 노시환. 대전=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.19/

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[스포츠조선 고재완 기자] 뉴욕 양키스부터 세인트루이스 카디널스, 시애틀 매리너스, LA 에인절스, 필라델피아 필리스, 피츠버그 파이리츠, 샌디에이고 파드리스, 휴스턴 애스트로스까지. 무려 메이저리그 8개 구단이 한화 이글스의 거포 노시환(26)을 노리고 있다는 보도가 쏟아지며 국내 야구팬들의 기대감은 최고조에 달했다. KBO리그 홈런왕 출신 우타 거포를 둘러싼 빅리그의 뜨거운 '쟁탈전'이 벌어진 것처럼 보인다.

하지만 냉정하게 현실을 들여다보면 상황은 사뭇 다르다. 미국 현지 취재진과 메이저리그 구단 프런트의 기류를 종합하면, 현재 노시환을 둘러싼 보도는 구단들의 '공식 오퍼'나 치열한 베팅 전쟁이 아니다. 올겨울 극심한 3루수 기근에 시달리는 미국 현지 팬 사이트와 블로그들이 저렴하게 긁어볼 만한 해외 자원을 모아놓은 '장바구니 담기' 수준이라는 지적이다.

지난 달 메이저리그 공식 홈페이지 MLB.com은 노시환의 포스팅 신청 소식을 전하며, 3루수 전력이 취약한 팀들을 '잠재적 적합 구단(Potential Fits)'으로 4개 팀(세인트루이스, 양키스, 시애틀, 에인절스)을 단순 매칭해 소개했다.

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이후 '핀스트라이프스 네이션(양키스)', '파드리스 미션(샌디에이고)', '댓 볼스 아웃타 히어(필라델피아)' 등 각 구단 전담 팬 미디어와 지역 전문 매체들이 이를 이어받았다. "사토 데루아키는 너무 비싸니 저렴한 한국인 노시환은 어떤가" "우리 팀 3루수가 부진한데 노시환 영입을 검토해야 한다"는 식의 '팬심 섞인 가상 영입 시나리오'를 쏟아낸 것이다.

하지만 공신력 있는 유력 매체발 "A구단이 구체적인 계약 조건과 보장 금액을 제시했다"는 실질적인 보도는 아직 단 한 줄도 나오지 않았다. 구단 수뇌부가 움직였다기보다, 미디어들이 만든 '희망 리스트'에 노시환의 이름이 올라간 셈이다.

18일 오전 인천공항 제2터미널을 통해 '2026 아이치·나고야 아시안게임' 야구대표팀이 출국했다. 출국에 앞서 인터뷰하는 노시환. 인천공항=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.18/

2일 수원 케이티위즈파크에서 열린 KT와 한화의 경기. 3회초 2사 만루. 내야땅볼로 물러난 한화 노시환. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.02/

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물론 KBO 통산 153홈런, 최근 4시즌 연속 20홈런 이상 그리고 타구 속도와 비거리, 일발 장타력은 인정받을만 하다. 만 25세의 젊은 나이에 내야 전 포지션 가능한 강견이라는 것도 매력 요소다.

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하지만 올해 삼진을 147개 당하며 95마일(약 153㎞) 이상 하이 패스트볼 대응이 쉽지 않을 수 있다는 우려, 3루수로서 좌우 수비 범위 등이 약점으로 꼽힌다.

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현실적으로 미국 구단들이 노시환을 지켜보는 진짜 시선은 '저비용·고위험 복권(Low-cost, High-risk)'이다.

올겨울 메이저리그 FA 시장은 3루수 자원이 거의 전멸했다. 이에 따라 아시아 시장으로 눈을 돌린 구단들의 1순위 타깃은 일본 한신 타이거스의 거포 사토 데루아키다. 사토의 예상 몸값이 7000만~8000만 달러(약 950억~1080억 원)까지 치솟자, 양키스나 에인절스 같은 빅마켓 구단들은 사토 영입전에 실패했을 때를 대비해 연평균 300만~400만 달러(약 40억~55억 원) 수준으로 긁어볼 수 있는 저비용 대체재로 노시환을 장바구니에 담아둔 것이다.

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현지 매체들이 예상하는 2~3년 총액 800만~1200만 달러 수준의 계약은 결코 '주전 보장' 계약이 아니다. 스프링캠프에서 경쟁을 거쳐 실패하면 언제든 마이너리그로 내리거나 벤치 백업으로 돌릴 수 있는 뎁스 채우기용 금액이라는 것이 냉정한 현실이다.

19일 대전 한화생명볼파크에서 열린 KBO리그 한화와 KIA의 경기. 7회말 동점 투런홈런을 날린 한화 노시환. 대전=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.19/

고재완 기자 star77@sportschosun.com