"솔직히 화가 난다. 지금은 아니야" 박찬호 옛 동료 '외계인' 레전드의 뼈아픈 일침 "나를 보라고"

PHILADELPHIA - July 15: Pedro Martinez of the Philadelphia Phillies explains to the media the size of the needle injected into his shoulder on July 15, 2009 at Citizens Bank Park in Philadelphia, Pennsylvania. Drew Hallowell/Getty Images/AFP== FOR NEWSPAPERS, INTERNET, TELCOS & TELEVISION USE ONLY ==/2009-07-16 06:03:16/

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[스포츠조선 정현석 기자]메이저리그 역사상 가장 압도적인 명예의 전당 투수 중 하나이자 국내 팬들에게는 박찬호의 LA 다저스 시절 '동료 유망주'로 잘 알려진 '외계인' 페드로 마르티네스(55)가 벼랑 끝으로 치닫는 MLB 노사 대립을 향해 일침을 날렸다.

마르티네스는 최근 보스턴에서 열린 자신의 재단(Pedro Martinez Foundation) 10주년 갤러 행사에 참석해 취재진과 만난 자리에서, 단체협약(CBA) 만료를 앞두고 직장폐쇄(Lockout) 위기에 휩싸인 메이저리그 노사 양측을 향해 강한 분노와 우려를 표시했다.

"쓸데없는 짓 그만하고 당장 해결하라" 팬들을 향한 간절한 호소

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현재 MLB 노사는 구단주 측의 '샐러리캡(연봉상한제) 도입' 주장에 선수노조가 강력히 반발하면서 일촉즉발의 대립각을 세우고 있다. 구단주 측이 샐러리캡 도입 시기를 2028년으로 미루는 타협안을 제시했으나 선수노조는 샐러리캡 논의 자체를 거부하며 평행선을 달리고 있다.

이에 대해 마르티네스는 "솔직히 말해 지금 상황에 화가 난다(Honestly speaking, I'm pissed)"라며 말문을 열었다.

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이어 "팬들의 마음을 잘 알고 있다. 야구는 지금 정말 좋은 상태에 있다. 그러니 쓸데없는 짓(stop the crap around)을 멈추고 빨리 해결책을 찾아라. 팬들을 위해 야구를 멈추게(직장폐쇄) 해서는 안 된다"라고 양측 모두를 향해 목소리를 높였다.

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Boston Red Sox pitcher Pedro Martinez of the Dominican Republic carries the torch in at Olympic Stadium in Santo Domingo, Dominican Republic, August 1, 2003. The Pan American Games kicked off today and will be held until August 17. REUTERS/Jason Reed

1994년 파업의 최대 피해자 "내가 직접 겪어봤기에 하는 말"

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마르티네스가 이토록 격앙된 반응을 보인 것은 커리어 초반 겪었던 1994년 MLB 대파업의 쓰라린 상처 때문이다.

당시 몬트리올 엑스포스 소속이었던 마르티네스는 팀이 74승 40패로 메이저리그 전체 1위를 달리며 창단 첫 월드시리즈 우승을 바라보던 순간 파업으로 시즌이 조기 종료되는 비운을 겪었다. 뿐만 아니라, 파업으로 시즌이 중단되면서 등록 일수가 단 하루 모자라 연봉 조정 신청 자격을 얻지 못하는 등 막대한 재정적 피해까지 입었다.

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마르티네스는 "사무국과 선수노조 모두 내 말을 들었으면 좋겠다. 내가 보잘 것 없는 사람일지 몰라도, 나는 그 상황을 직접 살아냈고 겪어본 사람"이라며 "당시 나는 뛰어난 기량을 가졌음에도 연봉 조정을 받기 위해 기다려야 했던, 가장 큰 피해를 본 선수 중 한 명이었다. 이번에는 노사 양측이 판을 그르치거나 팬들을 방치하지 않길 바란다"라고 강조했다.

Dominican Pedro Martinez #45 of the New York Mets pitches against the Milwaukee Brewers during their game 03 August 2005 at Shea Stadium in the Flushing neighborhood of the Queens borough of New York City. Al Bello/Getty Images/AFP FOR NEWSPAPERS AND TV USE ONLY

"이번엔 핑계도 없다. 팬들은 죄가 없다"

1997년 몬트리올에서 첫 사이영상을 수상한 뒤 보스턴 레드삭스로 이적해 1999년과 2000년 역사상 최고의 단일 시즌(2000년 WHIP 0.74 등)을 써 내려갔던 마르티네스는 2004년 '밤비노의 저주'를 깨뜨리고 2015년 91.1%의 득표율로 명예의 전당에 헌액된 레전드다.

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야구계 최고의 전설로서 마르티네스는 마지막으로 노사를 향해 묵직한 메시지를 던졌다.

그는 "1994년 당시에는 변화해야 할 제도적 이유가 있었고 실제로 더 좋게 변했다. 하지만 이번에는 그 어떤 핑계도 대선 안 된다. 선수노조든, 구단주든, 야구계 전체든 마찬가지다. 팬들은 이런 부당한 대우를 받을 이유가 없다"며 조속한 해결을 촉구했다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com