'이럴수가' 김혜성 또 위험하다! 위협적인 라이벌 등장 "유격수 1순위 후보"

LA 다저스 김혜성. AFP연합뉴스

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[스포츠조선 나유리 기자]김혜성에게 또 불리한 상황이 전개됐다. LA 다저스가 백업 내야수를 영입했다.

다저스는 지난 10일(이하 한국시각) 뉴욕 메츠에서 방출 대기 조치된 내야수 크리스티안 카이로를 웨이버 영입했다고 공식 발표했다. 다저스는 현재 40인 로스터에서 3자리가 비어있던 상황이라 별도의 선수 이동은 없었다.

메츠는 지난 9월 필라델피아 필리스에서 방출된 카이로를 영입했다. 하지만 메츠가 카이로와 분할 연봉 계약을 맺은 후 같은날 방출 대기 명단에 올렸는데, 이는 최근 구단들이 웨이버를 통과시켜서 구단 소속으로 남게 만드는 수법이다. 웨이버 절차를 통해 40인 로스터에서 제외하며 다른 선수를 영입할 자리를 만들되, 보장 금액으로 인해 타팀이 영입하지 않을 확률에 기대는 것이다. 메츠는 카이로를 마이너에 두고 싶었던 것으로 보인다. 메츠는 이런 방식으로 최근 KBO리그 출신인 로버트 스탁과 카이렌 파리스를 팀에 남겨뒀는데, 카이로는 다저스의 클레임으로 전격 이적이 성사됐다.

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크리스티안 카이로. 사진=MLB 공식 홈페이지

'MLB트레이드루머스'는 "다저스가 올해 겨울 스토브리그 막판에 그를 다시 웨이버 공시할 가능성도 있다"면서도 "현재 그는 다저스의 백업 내야수로 평가받는다. 스프링캠프까지 로스터에 남아있다면, 벤치 멤버 자리를 두고 경쟁을 할 것"이라고 내다봤다.

2001년생 미국 출생인 25세 우타자 카이로는 1996~2012년 메이저리그에서 활약했던 내야수 미겔 카이로의 아들이다. 아직 빅리그 데뷔는 하지 못했다. 아들 카이로 역시 내외야 소화가 전부 가능하지만, 현재 주력 포지션은 유격수다.

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다만 다저스의 카이로 영입은 김혜성에게는 또다른 위협이다. '만능맨' 미겔 로하스가 올 시즌을 끝으로 현역에서 은퇴하면서, 1순위 내야 백업을 확정해야 하는 상황. 최유력 후보가 김혜성과 알렉스 프리랜드인데, 여기에 카이로라는 막강하고 어린 경쟁자가 등장한 것이다. 미국 현지 언론에서도 "유격수 포지션으로만 놓고 보면, 대체 1순위 후보가 카이로"라고 평가하고 있다.

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김혜성은 올 시즌 대부분의 시간을 트리플A에서 보냈고, 빅리그는 43경기 출장에 그쳤다. 3년차에 접어드는 내년에는 그 기회가 더 줄어들지, 그의 향후 입지가 궁금해진다.

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나유리 기자 youll@sportschosun.com