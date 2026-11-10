결별 암시? 구자욱 폭탄선언? 새벽 손편지 파문, "푸른 유니폼 마지막 기회" 진짜 의미는?

구자욱 SNS

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[스포츠조선 정현석 기자]12년 만의 통합 우승 축포의 여운이 채 가시기도 전에 삼성 팬들이 살짝 긴장하고 있다. FA 최대어로 시장에 나가는 원태인 구자욱 거취 문제 때문이다.

샐러리캡 1위팀이 우승까지 해버렸으니 재정적 부담은 둘째 치고, 샐러리캡 사수에 비상이 걸렸다. 묘수가 필요한 상황.

이런 가운데 한국시리즈 MVP이자 팀의 캡틴인 구자욱(33)이 9일 밤 자신의 SNS에 올린 자필 손편지의 한 문장이 긴장감을 증폭시키고 있다.

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구자욱은 편지에서 "어쩌면 이 푸른 유니폼을 입고 맞이하는 마지막 기회일 수도 있다는 생각이 들어 팬분들께 꼭 우승을 선물하고 싶었다"고 고백했다. 올 시즌을 끝으로 자유계약선수(FA) 자격을 얻는 그의 입에서 '마지막'이라는 단어가 나오자, 삼성 팬들은 이 문장의 속뜻을 놓고 불안감에 휩싸였다. 과연 구자욱이 전하고자 하는 진심과 행간은 무엇이었을까.

8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 5차전. 삼성이 승리하며 한국시리즈 우승을 차지했다. 한국시리즈 MVP 구자욱이 맥주 세례를 받고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.08/

"나 때문에 왕조가 깨졌나…" 11년간 짓눌렀던 원클럽맨의 마음의 짐

편지의 전반부를 관통하는 감정은 원클럽맨으로서 피할 수 없었던 처절한 부채감이다. 왕조의 막내였던 구자욱은 우승 없던 지난 11년 간 마음고생을 했다.

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구자욱은 "하루도 빠짐 없이 응원을 받았는데 우승 트로피를 안겨드리는 데 12년이 걸려 죄송하다"며, "혹시 내가 삼성 왕조를 끊은 원인은 아닐까 혼자 속상하고 슬펐다"고 털어놓았다.

실제로 구자욱이 데뷔한 2015년은 삼성의 통합 4연패 왕조가 막을 내린 해였다. 이후 팀은 5년 연속 암흑기를 겪었고, 지난 2024년 KIA와의 한국시리즈에서는 본인의 갈비뼈 부상으로 준우승을 지켜봐야만 했다. 30대 중반에 접어든 그로서는 이번 한국시리즈가 '삼성의 중심타자로서 우승할 수 있는 사실상 마지막 전성기 기회'라는 압박감으로 다가왔을 가능성이 크다.

8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 5차전. 삼성이 12년 만에 한국시리즈 우승을 달성했다. 구자욱 헹가래 치고 있는 삼성 선수들. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.08/

유쾌한 폭탄선언? '진심' 섞인 미국 메이저리그(MLB) 도전 의사?

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메이저리그나 국내 타 팀으로의 이적 가능성도 열려 있다.

삼성 구단이 구자욱을 잡기 위한 총력전을 펼칠 전망이고, 선수 본인도 "우승했으니 구단의 제안을 기다리겠다"고 밝혔지만, 시장은 생물이기 때문이다.

진짜 변수는 우승 직후 인터뷰에서 나온 해외 진출 발언이다.

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옆자리 후배 원태인이 해외 에이전트 선임 사실을 밝히자 구자욱 역시 "해외 구단 관계자가 보고 있다면 연락 달라. 미국 무대에 꼭 도전하고 싶다. 진심이다"라고 깜짝 선언을 했다. 올해 타율 0.371로 생애 첫 타격왕과 한국시리즈 MVP를 동시에 거머쥐며 가치를 최고조로 끌어올린 만큼, '세계 최고 무대에 도전할 수 있는 마지막 나이이자 기회'라는 현실적인 뜻도 내포돼 있다.

8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 5차전. 5회말 1사 1,2루 김영웅의 적시타때 2루주자 구자욱이 홈으로 파고들어 세이프되며 환호하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.08/

10살 많은 최형우도 뛰는데? 베테랑이 느끼는 에이징 커브의 무게

타 팀의 마흔 넘은 베테랑(최형우 등)들이 여전히 현역으로 뛰고 있지만, 구자욱의 '마지막 기회'라는 표현이 지나친 겸손은 아니다.

야구선수에게 30대 중반은 건강할 경우 노련미와 경험이 폭발하는 최고의 시기일 수 있지만, 한편으로는 언제 에이징 커브나 갑작스러운 부상이 찾아와도 이상하지 않은 정점의 나이기도다.

'다음 우승 기회가 또 언제 올지 모른다'는 절박함이 묻어난 표현으로 해석하는 것이 자연스러울 수 있다.

팬들의 불안 섞인 시선은 당연하다. 하지만 편지의 핵심은 결별 선언이 아니라, 비로소 왕조의 무게를 내려놓은 주장의 안도감에 무게가 실린다.

구자욱은 "2026년 11월 8일부터는 마음을 조금 내려놓을 수 있어 너무 행복하다"고 덧붙였다. 잔류와 도전이라는 갈림길에 선 캡틴. 삼성 라이온즈의 진정한 '새 왕조의 시작'이 스토브리그 테이블 위에서 결정날 공산이 커지고 있다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com