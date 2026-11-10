"김도영 무조건 막아라!" 90년 역사상 최초 괴물 등판 확정…제구 되는 153km 좌완

2026 아시아 프로야구 챔피언십(2026 APBC)에 출전하는 대한민국 야구대표팀이 9일 오후 김포국제공항을 통해 일본 도쿄로 출국했다. 김도영이 출국을 준비하고 있다. 김포=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.11.9/

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[스포츠조선 나유리 기자]일본의 한국전 선발 투수가 확정됐다. 요미우리 자이언츠의 '괴물 신인' 다케마루 카즈유키가 낙점됐다.

일본 '스포츠호치'는 10일 "다케마루는 오는 13일 열릴 아시아프로야구챔피언십(APBC) 한국전 선발 등판이 유력해졌다"고 보도했다.

최원호 감독이 이끄는 한국 대표팀은 지난 9일 결전의 땅 일본으로 출국했다. KIA 타이거즈 김도영을 비롯해 20대 초중반 젊은 선수들로 꾸려진 한국 야구 대표팀은 12일 호주전을 시작으로 13일 일본전, 14일 대만전을 치른 후 15일 순위 결정전까지 치른다. 휴식일 없이 단 4일간 모든 경기를 치르는 컴팩트한 일정이다.

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그러나 숙명의 라이벌 한일전에 임하는 각오는 남다르다. 김도영 역시 이번 APBC 대표팀 합류를 앞두고 한일전, 특히 도쿄돔에서 치르는 대회인만큼 다부진 각오로 나선다.

일본 언론에서도 가장 주목하는 상대가 바로 김도영이다. '스포츠호치'는 "다케마루가 KBO리그 최다 45홈런을 기록한 김도영을 보유한 라이벌 국가를 제압해야 대회 3연패에 기여할 수 있다"면서 다케마루의 한일전 선발 등판 의의에 대해 설명했다. '스포츠호치'는 또 김도영에 대해 "라이벌 국가(한국)의 주포로 핵심이 될 인물은 올봄 WBC에도 출전한 김도영이다. 김도영은 올해 45홈런을 기록한 오른손 파워히트다. 다케마루는 올 시즌 좌타자 상대 피안타율이 0.218인 반면, 우타자를 상대로는 0.275이고, 14개의 피홈런을 모두 우타자에게 허용했다. 처음 상대하는 우타자에 대한 대비가 중요하다"면서 김도영 봉쇄에 총력전을 펼칠 것을 주문했다.

대표팀 연습경기에 등판한 다케마루. 사진=사무라이재팬 공식 홈페이지

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2002년생 좌완 투수인 다케마루는 2025년 신인 드래프트에서 요미우리의 전체 1순위 지명을 받아 입단했고, 올해 개막전 선발 투수로 등판하는 파란을 일으켰다. 팀내 선발 로테이션이 흔들리면서 내린 결정이었지만, 신인 투수가 개막전 선발 투수로 등판한 것은 요미우리 역사상 1962년 이후 64년만이고, 승리 투수가 된 것은 90년 역사상 최초의 기록이었다. NPB 전체 기록으로 따져도 개막전 신인 선발 투수가 선발승을 거둔 것은 1958년 이후 68년만의 대기록이었다.

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올 시즌 요미우리에서 11승 9패에 평균자책점 3.27로 믿기지 않는 데뷔 시즌을 보낸 다케마루는 최고 153km을 뿌리면서 변화구 완성도가 높고, 제구력이 좋은 좌완 투수다. 결정구는 체인지업이고, 슬라이더, 커브, 커터까지 던질 수 있다. 파이어볼러보다 제구력이 좋은 좌완 선발 타입이라 상대하기 쉽지 않다.

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한국 대표팀에게도 다케마루를 공략해야 일본을 넘어설 수 있다. APBC 최초 우승이라는 대업을 위해서는 피할 수 없는 상대다.

나유리 기자 youll@sportschosun.com