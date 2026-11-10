NC 다이노스, 일본 소프트뱅크 호크스 코치 연수 마무리

사진=NC 다이노스

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[스포츠조선 나유리 기자]NC 다이노스가 11월 4일부터 10일까지 일본 후쿠오카 소프트뱅크 호크스 2군 구장인 HAWKS 베이스볼 파크 지쿠고에서 코치 및 구단 운영 분야 연수를 진행했다.

이번 연수에는 손정욱 투수코치, 김건태 투수코치, 최준영 트레이너, 백훈 운영팀 매니저, 조호정 운영팀 매니저 등 총 5명이 참여했으며, 소프트뱅크 호크스의 마무리 캠프 현장에서 각 분야의 훈련 및 운영 과정을 참관하고 주요 훈련 방식과 운영 사례를 살펴봤다.

코칭 분야에서는 투수들의 마무리 캠프 훈련 과정과 개인별 보완 훈련, 훈련 계획 수립 및 지도 방식 등을 살펴보고, 트레이닝 분야에서는 선수들의 훈련 전후 컨디션 관리와 회복 프로그램, 부상 예방을 위한 신체 관리 및 트레이닝 운영 방식을 살펴봤다. 운영 분야에서는 선수단 지원, 훈련 현장 운영 등 구단 운영 전반의 주요 업무 체계를 확인했다.

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손정욱 투수코치는 "소프트뱅크의 훈련 현장을 직접 경험하면서 선수의 장점을 살리고 부족한 부분을 보완하기 위한 체계적인 육성 과정이 인상 깊었다. 특히 선수 개개인의 특성에 맞춰 훈련을 진행하고, 코칭스태프 간 정보를 공유하며 선수의 성장을 돕는 방식에서 배울 점이 많았다. 이번 연수에서 얻은 경험을 선수 지도에 적극적으로 활용하겠다"라고 말했다.

NC는 이번 연수에서 확인한 다양한 훈련 및 운영 사례를 각 분야의 실무에 적용하고, 지속적인 현장 경험 확대를 통해 선수 육성과 구단 운영의 전문성을 강화해 나갈 계획이다.

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나유리 기자 youll@sportschosun.com