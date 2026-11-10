'ㅋㅋ 진짜로?!' 김하성 향한 극심한 조롱 대충격! PHI 영입 관심 소식에 美 매체 격한 반응…"유령 선수 영입 그야말로 코미디"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 강우진 기자]필라델피아 필리스가 유격수 김하성에게 관심이 있다는 소식이 전해졌다. 애틀랜타 브레이브스 소식을 주로 전하는 현지 매체는 이와 관련해 다소 조롱 섞인 반응을 보였다,

애틀랜타 소식을 주로 전하는 'HTHB'는 10일(한국시각) '필라델피아가 김하성에게 관심이 있다는 소식이 들려왔다. 애틀랜타는 주먹을 불끈 쥐고 있을 것'이라는 헤드라인을 뽑았다. 헤드라인 아래에는 'LOL really?!(ㅋㅋ 진짜로?!)'라는 부제를 달았다. 서구권에서 LOL은 박장대소를 뜻하는 인터넷 용어다. 지난 시즌 애틀랜타에서 극심하게 부진했던 김하성을 영입한다는 소식을 조롱하려는 의도가 다분하다.

AFP연합뉴스

매체는 '애틀랜타 팬들 대부분은 김하성에 관한 이야기를 이제 더 이상 들을 일이 없을 것이라고 생각했을 것'이라며 '충분히 그럴 만한 이유가 있었다. 김하성은 부상으로 상당 기간 결장했지만 경기에 출전했을 때도 메이저리그에서 가장 부진한 선수 중 한 명이었다'고 설명했다.

Advertisement

김하성의 지난 시즌 부진은 실패한 영입이라는 생각을 안겨줬고, 메이저리그를 떠날 것이란 전망까지 나왔다. 그러나 그의 메이저리그 도전은 이렇게 허무하게 끝나지는 않을 것으로 예상된다. 필라델피아는 유격수 문제를 해결하기 위해 움직이고 있으며, 그들이 영입 대상으로 고려하고 있는 선수 중 한 명이 김하성이라는 소식이 전해졌다.

매체는 '트레이 터너라는 선수를 보유하고 있는 필라델피아가 김하성을 유격수로 기용하기 위해 적극적으로 검토하고 있다는 사실은 정말 우스꽝스럽다'며 '공수 양면에서 형편없는 시즌을 보낸 터너를 보유한 필리스가 이제 김하성이라는 유령까지 영입하는 방안을 고려하고 있다는 사실은 그야말로 코미디다'고 조롱했다.

Advertisement

이어 '우리 모두가 동의할 수 있는 한 가지 사실은 김하성이 영입 후보로 거론되고 있다는 것 자체가 이번 오프시즌 유격수 시장이 얼마나 형편없는지를 보여준다는 점이다'고 덧붙였다.

Advertisement

다만 애틀랜타도 마냥 이 소식을 비웃기만 할 수는 없다. 애틀랜타도 유격수가 전혀 없는 상황이기 때문이다. 애틀랜타가 마우리시오 두반과 계약하거나 다른 선수를 영입하기 전까지는 다른 팀 소식에 즐거워할 수는 없다. 두반이 타 구단으로 가게 된다면 그야말로 비상이 걸린다.

Advertisement

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com