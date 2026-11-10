충격! 테오스카 정리 진짜였다...더파울라 '좌익수 프로젝트' GG 외야수한테 배운다, "완성형 선수 돼라" LAD

LA 다저스 '괴물 루키' 호스웨이 더파울라가 이번 오프시즌 좌익수 수비 훈련에 집중하기로 했다. AP연합뉴스

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 노재형 기자]LA 다저스가 좌익수 정리에 들어간다. 생산성이 크게 떨어진 베테랑 테오스카 에르난데스를 내보내고 '괴물 루키' 호스웨이 더파울라에게 좌익수를 맡긴다는 계획이 구체화하고 있다.

더파울라가 이번 오프시즌 좌익수 수비 훈련에 집중하기로 했다.

더파울라는 올해 더블A에서 124경기에 출전해 타율 0.303, 27홈런, 104타점, OPS 0.948을 기록한 뒤 지난 9월 트리플A를 건너뛰고 메이저리그로 콜업됐다. 메이저리그 첫 안타를 3점홈런으로 장식한 그는 정규시즌 11경기에서 타율 0.323, OPS 1.081을 올려 포스트시즌 로스터에도 포함됐다.

Advertisement

하지만 출전 기회에는 한계가 있었다. 그가 맡을 수 있는 포지션은 좌익수, 우익수, 그리고 지명타자. 그러나 해당 포지션을 뛰는 테오스카, 카일 터커, 오타니 쇼헤이를 제치고 출전할 수는 없는 노릇이었다. 더파울라는 포스트시즌 4경기에서 3타석 1타수 무안타 2볼넷을 기록했을 뿐이다.

테오스카 에르난데스. AFP연합뉴스

하지만 다저스는 이번 오프시즌 테오스카를 트레이드할 방침인 것으로 알려졌다. 그와 맺은 3년 6600만달러 계약이 내년에 종료되고 2028년은 클럽 옵션이다. 높은 몸값을 부담할 트레이드 구단이 나타날 지는 미지수지만, 다저스는 더파울라의 성장에 초점을 맞추고 있는 것으로 보인다.

Advertisement

더파울라의 약점은 타력에 비해 떨어지는 수비력이다. 그는 마이너리그에서도 좌익수, 우익수, 지명타자로만 뛰었다. 그러나 트리플A에서 뛴 경험이 없는 만큼 빅리그 수비력은 아니라는 분석이 지배적이다.

Advertisement

이와 관련해 현지 매체 '캘리포니아 포스트(CFP)'는 9일(이하 한국시각) '더파울라가 알렉스 오초아, 골드글러브 수상자인 재키 브래들리 주니어 등 베테랑 외야수 두 명에게 도움을 구할 예정'이라고 보도했다.

호스웨이 더 파울라. Imagn Images연합뉴스

Advertisement

오초아는 메이저리그에서 8년, NPB에서 6년을 활약했다. 메이저리그 경력은 뉴욕 메츠, 신시내티 레즈, 애너하임 에인절스 등에서 1995~2002년까지 뛴 8년이다. 주로 우익수와 좌익수로 활약했다.

브래들리는 보스턴 레드삭스 시절인 2018년 ALCS MVP를 차지한 뒤 월드시리즈 우승까지 경험했다. 그해 정규시즌서는 외야수 부문 골드글러브를 수상했다. 메이저리그 풀타임 마지막 시즌인 2022년 평균이상아웃지수(OAA)가 +7로 전체 외야수 중 상위 6%에 이름을 올리기도 했다.

Advertisement

CFP는 '다저스가 NLCS에서 탈락하자 더파울라는 고향인 뉴욕으로 돌아간 뒤 자신의 에이전트 스캇 보라스가 마이애미에서 운영하는 훈련 센터에서 시간을 보낼 것이라고 밝혔다'고 전했다. 보라스는 이 매체에 "그가 외야수 포지션에 적응하는 데 초점을 맞추고 있다"고 확인했다.

12월 2일 직장폐쇄 가능성이 높은 상황에서 보라스 코포레이션이 운영하는 시설에서 수비 훈련을 준비하고 있다는 얘기다.

호스웨이 더파울라. AP연합뉴스

더파울라의 수비력 향상 정도에 따라 테오스카의 트레이드 추진에 속도가 붙을 수 있다. 그러나 다저스가 바라는 수비력을 갖추지 못한다면 좌익수 테오스카와 지명타자 오타니의 백업 역할 밖에는 맡지 못한다. CFP는 이에 대해 '더파울라는 수비력을 높이지 못하면 트레이드 매물이 될 수도 있다'고 했다.

Advertisement

어차피 오타니를 제치고 주전 지명타자가 될 수는 없다. 이번 겨울 수비력에 자신의 운명을 맡겨야 한다는 소리다.

브랜든 곰스 다저스 단장은 "우리는 단순히 '더파울라가 꽤 괜찮아졌네'라고 말하는 수준에 머물고 싶지 않다"며 "본인은 물론 우리 코칭스태프와 구단 구성원 모두는 그가 완성형 선수로 거듭날 수 있도록, 수준 높은 수비력을 갖춘 외야수로 성장시키는 것을 목표로 하고 있다"고 설명했다.

노재형 기자 jhno@sportschosun.com