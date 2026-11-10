'슈퍼스타' 홈런왕 김도영 vs 지바롯데 역사 바꾼 괴력의 거포...운명의 한일전, 누가 더 셀까

2026 아시아 프로야구 챔피언십(2026 APBC)에 출전하는 대한민국 야구대표팀이 9일 오후 김포국제공항을 통해 일본 도쿄로 출국했다. 김도영이 출국을 준비하고 있다. 김포=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.11.9/

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[스포츠조선 김용 기자] 김도영 vs 야마구치, 누가 더 셀까.

KBO리그 한국시리즈가 삼성 라이온즈의 우승으로 막을 내렸다. 하지만 2026년 야구가 끝난 것은 아니다. 곧바로 2026 아시아 프로야구 챔피언십(APBC)이 시작된다.

24세 이하 젊은 유망주 위주로 구성된 한국 국가대표팀은 12일부터 일본 도쿄돔에서 호주, 일본, 대만을 차례로 상대한다. 어린 선수들이 경험을 쌓는 대회라지만 명색이 국가대항전이다. 대회가 시작되면, 관심이 뜨거워질 수밖에 없다. 특히 이번 대표팀 구성을 보면 야수는 국가대표급이라고 해도 과언이 아니다. 홈런왕이자 유력 MVP 후보인 김도영(KIA)을 필두로 안현민(KT) 한동희(롯데) 김지찬(삼성) 박재현(KIA) 허인서(한화) 등 젊은 스타 플레이어들이 대거 참가한다.

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단연 관심은 일본전이다. 올해 9월 열렸던 아이치-나고야 아시안게임보다 훨씬 볼만한 경기가 될 것이다. 아시안게임은 사회인 선수들과 대결을 펼쳤지만, APBC는 우리와 똑같이 일본도 능력 있는 유망주 선수들로 대표팀을 구성했다. 28인 엔트리에 있는 전원이 NPB 프로 선수들이다.

30일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 플레이오프 4차전 삼성과 KIA의 경기. 5회말 2사 1루 김도영이 2루타를 치고 환호하고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.30/

관심은 양팀의 거포 맞대결이다. 한국에는 '슈퍼스타' 김도영이 있다. 2024 시즌 프로 3년차 갑자기 잠재력을 대폭발시키더니 타율 3할4푼7리 38홈런 109타점 40도루를 기록하며 MVP 시즌을 만들어버렸다. 40홈런-40도루 클럽 가입에 홈런 단 2개가 부족했다.

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2025 시즌은 3번의 햄스트링 부상으로 30경기밖에 뛰지 못했다. 김도영은 슬퍼하지 않고, 이를 전화위복의 계기로 삼았다. 도루 욕심을 줄이는 대신 장타에 포커스를 더 맞췄다. 그 결과 올시즌 45개의 홈런을 때려내며 무서운 외국인 타자 경쟁자들을 제치고 야구의 꽃, 홈런 타이틀을 차지했다. 올해도 정규시즌 MVP 가능성이 매우 높은 상황이다.

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사진출처=지바롯데 SNS

일본에는 와일드카드로 뽑힌 거포 야마쿠치 고키가 있다. 지바롯데 마린스 소속으로 올해 돌풍을 일으켰다. 2019년 지바롯데 입단 후 장타력을 갖춘 유망주로 인정받았으나, 그 꽃을 제대로 피우지 못했다. 지난해까지 한 시즌 최다 홈런 기록은 2022년 16개였다. 2024 시즌 2개, 2025 시즌 7개에 그쳤다. 올시즌에도 개막 후 부진으로 2군에 내려가는 등 잠재력을 터뜨리지 못하고 그저 그런 선수로 남는가 했다.

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그런데 이게 웬일. 갑자기 야구에 완전히 눈을 떴다. 5월 첫 홈런을 신고하더니 무섭게 몰아치기 시작했다. 5월과 6월 각 6개씩, 7월에 5개를 쳤다. 8월이 하이라이트. 무려 10개의 홈런이 쏟아져 나왔다. 월간 MVP 수상. 9월에 6개, 10월 5개를 터뜨리는 등 운이 아님을 증명했다. 113경기로 출전 경기 수가 부족해 38홈런에서 멈춰 40개의 구리하라 료야(소프트뱅크)에 홈런왕 자리는 내줬지만, 막판 대추격전으로 일본 야구팬들을 흥분시켰다. 지바롯데는 퍼시픽리그 5위에 그쳤지만, 팬들은 야마구치의 홈런쇼를 보는 낙으로 올 시즌을 버텼다. 롯데가 지바로 연고지를 옮긴 후, 한 시즌 최다 홈런 기록을 야마구치가 세웠다.

과연 APBC에서 한-일 홈런 맞대결 자존심은 누가 세울 수 있을까. 두 사람의 맞대결이 벌써부터 흥미진진하기만 하다.

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김용 기자 awesome@sportschosun.com