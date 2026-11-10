정규시즌 1위 주역 한화 온다→타격파트 담당…안영명 퍼포먼스 코치도 영입 [공식발표]

김강-안영명. 스포츠조선DB

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[미야자키=스포츠조선 이종서 기자] 한화 이글스가 코치진 조각을 하나 맞췄다.

한화는 10일 "김강 타격코치와 안영명 퍼포먼스코치를 영입했다"고 발표했다.

김강 코치는 1군 메인 타격코치 역할을 수행하며, 안영명 코치는 선수단 전반적인 재활·멘탈 트레이닝·바이오메카닉을 담당할 예정이다.

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김 코치는 2007년 2차 3라운드 지명으로 한화에 입단해 프로 선수생활을 시작했으며, 이후 두산 베어스에서 현역생활을 마쳤다. 은퇴 후에는 두산과 KT 위즈에서 타격 코치로 경험을 쌓으며 지도력을 인정받았다.

올시즌에는 유한준 코치와 함께 1군에서 타격파트를 맡으면서 KT의 정규시즌 1위를 이끌었다.

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한화는 "김강 코치가 풍부한 지도 경험과 전문성을 바탕으로 선수들의 타격 기량 향상에 기여할 것이라고 판단, 김강 코치의 영입을 결정했다"고 밝혔다.

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안영명 코치는 2003년 1차지명을 받고 한화에서 프로에 데뷔해 2022년을 끝으로 KT에서 현역 생활을 마쳤다. 은퇴 후에는 KT에서 멘탈 코치로 활약했다.

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한화는 "체육학(스포츠심리학) 석사 학위를 보유한(박사 진행 중) 안영명 코치의 전문성이 선수단 멘탈 관리는 물론 구단 바이오메카닉 파트의 지속적이고 체계적인 발전에 도움이 될 것으로 기대하고 있다"고 했다.

미야자키=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com