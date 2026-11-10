'오타니 이도류 똥고집' 파격 결단 절실! LAD 오프시즌 해결 과제 주목…2루수 구멍도 메워야→김혜성보단 프리랜드 '각광'

사진=다저스 네이션

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[스포츠조선 강우진 기자]LA 다저스가 다음 시즌 월드시리즈(WS) 우승을 또다시 목표로 한다. 하지만 이를 이루기 위해 나아가야 할 길에 걸림돌은 여전히 많다.

'야드바커'는 10일(한국시각) 다저스가 다음 시즌 WS 우승 후보가 될 가능성이 크다고 인정하면서도 이를 이루기 위해 3가지 문제가 존재한다고 지적했다.

우선 오타니 쇼헤이의 투타 겸업과 관련한 문제는 짚고 넘어가야 할 부분이다. 그가 언제까지 투수와 타자를 동시에 소화할 수 있을지에 대해서는 의문이 있다. 오타니는 메이저리그에서 활약하는 동안 그 누구와도 비교하기 어려운 특별한 선수였다. 선발 로테이션 최상위권에 해당하는 투수이면서 동시에 어떤 타선에서도 위협적인 타자이기 때문이다.

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AP연합뉴스

그러나 지난 시즌 오타니는 시즌이 반환점을 도는 시기에 부상으로 페이스를 유지하지 못했다. 결국 부상자 명단(IL)에 올랐고, 복귀 후에도 감을 찾지 못하면서 다저스의 포스트시즌에 영향력을 발휘하지 못했다. 다저스는 2027시즌에도 오타니를 투타 겸업 선수로 기용할 계획이다. 그만큼 마운드에 오르려는 오타니의 고집이 대단하다. 그의 부상을 예방하기 위해 다저스의 철저한 관리가 필요하다. 다만 오타니의 욕심을 이루기 위해 팀이 신경을 곤두세워야 한다면 선수단 전체의 목표 달성에 차질을 빚을 수 있다는 우려는 여전하다.

매체는 '다저스가 오타니를 계속 마운드에 올리고 타선에도 포함시키고 싶어 하는 것은 당연하다'면서도 '하지만 부상이 계속 누적된다면 그러한 계획이 현실적으로 불가능해질 수도 있다'고 전했다.

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두번째는 다저스의 2루수 자리를 누가 맡게 될지다. 미겔 로하스와 키케 에르난데스가 팀을 떠났다. 토미 에드먼은 여러 포지션을 소화하는 유틸리티 역할을 맡는 게 적합해 보인다. 남아 있는 선택지인 알렉스 프리랜드와 김혜성은 아직 메이저리그 투수들을 상대로 꾸준히 경쟁력 있는 모습을 보여주지 못했다. 다저스는 선수단 연령을 낮출 수 있는 젊은 선수이면서 타격 생산성까지 좋은 2루수 자원을 영입해야 한다. 어렵다면 프리랜드가 주전 2루수 자리를 차지할 가능성이 크다.

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매체는 '25세인 프리랜드는 이러한 측면에서 적합한 선수이며, 주전 2루수 자리를 차지하는 데 유리한 위치에 있을 수도 있다'며 '만약 프리랜드가 부진하다면 에드먼에게 2루수 출전 기회를 더 많이 부여하더라도 놀랄 일은 아닐 것'이라고 평가했다.

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마지막은 다저스가 계속해서 선수단 강화에 막대한 자금을 투입할 수 있을지다. 다저스의 무분별한 지출은 리그 전체에 광범위한 파장을 일으키고 있다. 이는 메이저리그가 샐러리캡 도입을 추진하는 이유 중 하나일 가능성이 크다. 그럼에도 다저스는 과감한 투자를 줄이지 않겠다는 의지를 보이고 있다. 메이저리그가 공정한 경쟁에 대한 목소리를 높이고 있는 만큼 머지않아 다저스의 투자에 제약이 커질 수도 있다.

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com