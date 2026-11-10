"감독님, 이런 이야기하고 싶었습니다"…'2년 차'와 독대한 사령탑, '포커페이스' 마음고생 이제 끝나나 [미야자키 현장]

19일 대전 한화생명볼파크에서 열린 KBO리그 한화와 KIA의 경기. 9회 마운드 올라 무실점 투구를 마친 한화 정우주. 대전=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.19/

사진제공=한화 이글스

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[미야자키=스포츠조선 이종서 기자] "이런 대화를 하고 싶었습니다."

올 시즌을 마치고 한화 이글스 사령탑으로 부임한 류지현 감독은 일본 미야자키에서 '2027 육성맞춤형 1차캠프'를 지휘하고 있다.

새로 지휘봉을 잡은 만큼, 선수단의 기량은 물론 심리적인 부분까지 파악하기에 바빴다.

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류 감독은 미야자키에 온 뒤 정우주와 면담을 했다. 정우주는 2025년 신인드래프트 1라운드(전체 2순위)로 한화 유니폼을 입었다.

첫 해 51경기에서 3승3홀드 평균자책점 2.85를 기록하며 1라운드 기량을 증명했지만, 올 시즌에는 '2년 차 징크스'로 45경기 출전해 1승3패 5홀드 평균자책점 8.02에 머물렀다.

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힘겨운 시즌을 보내면서 정우주의 얼굴에는 시즌 내내 미소가 사라져갔다.

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한화에 온 류 감독도 정우주의 그런 모습이 마음에 걸렸다. 그만큼, 한화에 와서 빠르게 면담을 진행했다.

대한민국 야구대표팀이 4일 고척스카이돔에서 훈련을 가졌다. 류지현 감독과 정우주가 이야기를 나누고 있다. 고척=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2025.11.04/

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류 감독은 "밖에서 본 (정)우주는 틀 안에서 움직여야 한다는 느낌을 받았다. 코치와 상의를 했는데 나와 비슷한 생각을 하더라"라며 "첫 해 포커페이스를 했는데 결과가 좋다보니 그게 맞다고 생각을 했다고 하더라. 그 부분도 존중하지만 마운드에 올라갔을 때 느낌이 있어야 하는데 그 부분이 보이지 않더라"고 이야기했다.

류 감독의 조언은 간단했다. 본인이 원하는 감정을 그대로 내비치라고 한 것. 류 감독은 "어떻게 해라, 하지 마라가 아닌 본인에게 나오는 감정을 그대로 표출했으면 좋겠다고 했다"라며 "자연스럽게 하는 것이 우리가 바라는 것이라고 했다"고 전했다.

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정우주에게도 류 감독과의 시간이 알차게 다가왔다. 정우주는 "대표팀 때부터 존경하는 감독님이라 한 번쯤은 야구를 같이 하고 싶다는 생각을 했다"라며 "먼저 불러주셔서 대화를 오래 할 수 있었다"고 했다.

정우주는 이어 "감독님께서는 내가 눈치를 보거나 기가 죽은 것 같다고 하더라. 고등학교 때부터 자신감을 가지고 올라왔는데 올해는 잘 안 풀려서 위축되는 경향이 있었다"라며 "신인 때는 일부러 포커페이스를 하려고 했다. 2년 차 때는 나도 모르게 좋든 나쁘든 혼자서 앓고 있었던 것 같다. (감독님 말씀 덕분에) 조금 더 편하게 마운드에서 공을 던질 수 있을 것 같다"고 말했다.

류 감독은 "우주가 면담을 끝낼 무렵 '이런 대화를 하고 싶다'고 하더라. '좋은 선택이었다'라는 생각을 하게 됐다"라며 "훈련을 한 달 한 것보다 그 이상의 효과가 난다고 본다"고 미소를 지었다.

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미야자키=이 종서 기자 bellstop@sportschosun.com