'한화 역대 최고액 포기' 노시환 초대박! '시애틀 영입 접근' 가능성 제기…"3루수 FA 시장 빈약"→효율적 선택

2023 KBO리그 SSG 랜더스와 한화 이글스의 경기가 12일 인천 SSG랜더스필드에서 열렸다. 한화 노시환. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2023.05.12/

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[스포츠조선 강우진 기자]메이저리그 시장에서 노시환에 대한 이야기가 또 나왔다. 그만큼 이번 오프시즌 FA(자유계약선수) 시장에서 3루수 자원이 귀하다는 증명이다. 뉴욕 양키스와 피츠버그 파이리츠 등과 연결된 노시환은 시애틀 매리너스에게도 하나의 선택지가 될 수 있다.

'MLB 트레이드 루머스'는 10일(한국시각) 시애틀의 야수진 보강 필요성을 제기하면서 '3루수 시장은 빈약하다'며 '사토 데루아키나 KBO 리그의 노시환과 같은 해외 FA 선수들에게 적극적으로 접근하지 않는다면 더욱 그렇다'고 보도했다.

19일 대전 한화생명볼파크에서 열린 KBO리그 한화와 KIA의 경기. 7회말 동점 투런홈런을 날린 한화 노시환. 대전=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.19/

시애틀에 확실한 3루수가 필요한 이유는 있다. 브렌던 도노반은 출전하는 날보다 부상으로 이탈하는 날이 더 많은 선수다. 그를 시즌 내내 활용하기 위해서는 출전 부담을 나눠 가질 선수가 필수적이다. 또한 도노반은 좌익수로도 기용될 수 있는 자원이다. 3루수를 데려올 경우 도노반을 좌익수로 바꾸는 선택이 가능하다.

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노시환은 이번 오프시즌 메이저리그에 포스팅된 한국 선수다. 그는 지난 2월 한화 이글스와 11년 총액 307억원의 비FA 다년 계약을 체결했지만, 이를 포기하고 메이저리그 도전을 선택했다. 그의 계약은 KBO 리그 역대 최장기간 최고액으로 화제를 모았다. 노시환은 지난 시즌 타율 0.283, 출루율 0.360, 장타율 0.505와 29홈런을 기록했다. 장타자가 필요한 구단에게 적합한 선택으로 평가된다. 이미 시애틀 외에도 양키스와 마이애미 말린스와 피츠버그, 신시내티 레즈 등이 행선지로 거론되면서 예상외의 인기를 끌고 있다.

29일 대전한화생명볼파크에서 열린 LG와 한화의 경기, 4회말 한화 심우준이 역전 솔로홈런을 날렸다. 더그아웃 동료들의 무관심 세리머니가 끝난 뒤 문동주의 포옹을 받는 심우준. 대전=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2025.04.29/

시애틀 역시 노시환에게 관심을 가질 가능성이 나오면서 그의 메이저리그 데뷔에 대한 기대는 커지고 있다. 다만 시애틀은 빈약한 FA 시장에서 야수를 찾기보다는 트레이드 시장을 우선적으로 탐색할 것으로 전망된다. 특히 FA 시장에서는 사토가 최우선 영입 대상으로 많은 구단의 관심을 받고 있다. 사토에 비하면 노시환에 대한 주목도는 비교적 적다. 노시환의 강점은 트레이드 시장과 FA 시장에서 주목받는 선수들보다 저렴한 비용으로 영입해 성장과 효율을 기대할 수 있다는 것이다. 꾸준히 미국 현지에서 그의 이름이 언급되고 있는 만큼 노시환이 메이저리그에서 만족할 만한 스타트를 끊을 수 있을지 이목이 쏠리고 있다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com