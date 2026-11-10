[오피셜]김혜성 초대형 악재! 숨통 트이나 했더니 다저스 내야 경쟁자 합류…40인 로스터 '단 두 자리' 남았다

22일 오후 서울 소공동 롯데호텔에서 열린 '2024 KBO리그 미디어데이'. 포부를 밝히고 있는 키움 김혜성. 소공동=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2024.03.22/

7일 일본 도쿄돔에서 열린 WBC(월드베이스볼클래식) 한국과 일본의 경기. 8회초 2사 만루 김혜성이 스탠딩 삼진을 당하며 아쉬워하고 있다. 도쿄(일본)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.03.07/

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[스포츠조선 강우진 기자]미겔 로하스와 키케 에르난데스가 떠나면서 숨통이 트일 줄 알았던 김혜성에게 또다시 경쟁자가 생겼다.

LA 다저스는 10일(한국시각) 뉴욕 메츠에서 방출 대기 명단에 올랐던 내야수 크리스티안 카이로(25)를 웨이버 클레임으로 영입했다고 발표했다. 카이로는 과거 드래프트 4라운드 지명을 받았지만 아직 메이저리그 데뷔전을 치르지 못한 선수다. 그는 프로 생활 내내 마이너리그에서 뛰었다. 지난 시즌에는 메츠와 필라델피아 필리스 산하 트리플A 소속팀에서 128경기에 출전해 타율 0.230, OPS 0.681을 기록했다.

사진=다저스 네이션

카이로는 시즌 막판 메츠의 웨이버 클레임을 통해 영입된 선수였다. 그러나 메츠는 계약을 체결한 뒤 카이로를 신속하게 웨이버 공시하려 했다. 그를 구단에 남겨두면서도 40인 로스터 자리를 확보하기 위해서였다. 하지만 다저스가 발빠르게 움직여 그를 데려왔다.

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카이로는 마이너리그에서 보낸 총 7시즌 동안 홈런이 21개에 불과하다. 다만 카이로는 출루 능력이 강점인 선수다. 2026시즌에는 볼넷 92개를 얻어내는 동안 삼진은 76개만 당했다.

7일 일본 도쿄돔에서 열린 WBC(월드베이스볼클래식) 한국과 일본의 경기. 4회초 1사 1루 김혜성이 동점 2점홈런을 치고 기뻐하고 있다. 도쿄(일본)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.03.07/

그의 합류는 김혜성에게 악재다. 로하스와 에르난데스가 빠지면서 2027시즌 출전기회가 대폭 증가할 것이란 예상이 있었기 때문이다. 김혜성은 알렉스 프리랜드와 경쟁하고 있다. 2루와 유격수 모두 담당할 수 있는 유틸리티 플레이어기 때문에 활용도가 높다. 문제는 카이로도 유격수와 2루수를 볼 수 있다는 것이다. 프리랜드와의 대결에 카이로까지 가세하게 되면서 주전 경쟁은 여전히 치열하다.

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물론 세 선수 중에서 카이로가 가장 경쟁력에서 떨어진다는 점은 확실하다. 트리플A에서 아직 이렇다할 임팩트를 보여주지 못했기 때문이다.

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'뉴욕 포스트'는 같은날 '카이로가 다저스에서 메이저리그 선수로 뛸 기회를 얻기는 쉽지 않을 것으로 보인다'면서도 '하지만 적어도 이번 오프시즌 초반에 팀에 합류했다는 점은 의미가 있다. 다저스는 다재다능한 백업 선수층을 보강할 필요가 있기 때문이다'고 주장했다.

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이어 '로하스의 은퇴와 에르난데스의 FA(자유계약선수) 시장 진출로 인해 이러한 필요성이 더욱 커졌다'며 '카이로를 영입하면서 다저스의 40인 로스터에는 이제 단 두 자리만 남게 됐다'고 덧붙였다.

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com