"김하성 영입? 도움 안돼" PHI 깜짝 무브에 美매체 정면 반박…실제 계약 관건은

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[스포츠조선 박상경 기자] 필라델피아 필리스가 김하성 영입을 검토 중이라는 소식이 전해지자 미국 현지에서 엇갈린 평가가 나왔다.

미국 스포팅뉴스는 10일(한국시각) '필라델피아의 김하성 영입 관심이 잘못된 FA 선택이 될 수 있는 이유'라는 제목의 기사를 통해 부정적인 전망을 내놨다. 앞서 NBC스포츠 필라델피아의 짐 솔즈베리 기자는 소식통을 인용해 '필라델피아가 김하성을 영입 후보로 주시하고 있다'고 전한 바 있다.

필라델피아가 김하성에게 관심을 보이는 이유는 유격수 트레이 터너 때문이다. 필라델피아의 데이브 돔브로스키 야구운영부문 사장은 최근 터너의 수비력에 공개적으로 불만을 나타냈다. 터너가 2025년 수준의 수비력을 되찾지 못한다면 다른 포지션으로 이동해야 한다는 입장까지 밝혔다.

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터너는 2026시즌 유격수 수비에서 수비실점방어(DRS) -17을 기록하며 메이저리그 최하위에 머물렀다. 필라델피아는 터너를 2루수나 3루수, 외야수로 기용하는 방안까지 고려하고 있다. 다만 터너와 2033년까지 계약돼 있고 전면 트레이드 거부권도 있어 팀을 떠날 가능성은 낮다. 여기에 알렉 봄과 에드문도 소사까지 FA 자격을 얻었다. 필라델피아로서는 유격수는 물론 내야 여러 포지션을 소화할 수 있는 선수가 필요한 상황이다.

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김하성은 이 조건에 부합한다. 샌디에이고 파드리스 시절 유격수와 2루수, 3루수를 두루 소화했고, 2022년과 2023년에는 각각 대체선수 대비 승리기여도(bWAR) 5.0과 5.4를 기록했다. 2023년 내셔널리그 유틸리티 부문 골드글러브 수상 경력도 있다.

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하지만 스포팅뉴스의 시각은 달랐다. 매체는 '김하성은 필라델피아에 필요한 것을 제공하지 못한다'며 영입 검토 자체에 의문을 나타냈다.

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최근 성적이 이유였다. 김하성은 올해 51경기 타율 0.116(129타수 15안타), 0홈런 9타점, 출루율 0.219, 장타율 0.140, OPS(출루율+장타율) 0.359에 그쳤다. bWAR 역시 -0.7로 마이너스였다. 2025년에도 탬파베이 레이스와 애틀랜타에서 48경기만 뛰며 타율 0.234, OPS 0.649를 기록했다. 최근 2년간 합산 OPS가 0.524 수준에 불과하다. 스포팅뉴스는 '김하성이 지난 2년 동안 리그 평균에 크게 미치지 못하는 공격 생산력을 보였다'며 '김하성을 영입하는 것보다 마이너리그 선수를 승격시키거나 더 저렴한 대안을 찾는 편이 낫다'고 주장했다. 그동안 부상에 시달렸던 김하성이 내년에 좋은 성적을 거둘 가능성을 짚으면서도, 평균 이상의 타격 생산력을 보여줄지에 대해서는 물음표를 붙였다. 그러면서 '소사가 맡았던 역할과 비슷한 백업 자원으로 김하성을 영입한다면 이야기가 다르다. 하지만 김하성을 주전으로 활용할 생각이라면 잘못된 결정이 될 수 있다'고 지적했다.

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필라델피아가 당장 김하성을 즉시 전력감으로 바라보고 영입을 검토할지는 미지수다. 2026시즌 부진과 2년 간의 부상 전력 검토가 불가피하다. 애틀랜타와 1년 2000만달러 계약을 맺고 FA재수를 선택했으나 커리어 로우에 그친 김하성에게는 백업 자리만으로도 충분한 반등 기회가 될 수 있다. 다만 필라델피아가 실제 계약서를 들이밀지는 좀 더 지켜봐야 할 전망이다.

박상경 기자 ppark@sportschosun.com