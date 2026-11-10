'탈락 아픔' KIA 1R 좌완의 좌절, 이 악물고 오키나와 왔다…"감독님 3년째 계속 믿고 써주시는데"[인터뷰]

KIA 타이거즈 최지민. 사진제공=KIA 타이거즈

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[오키나와=스포츠조선 김민경 기자] "감독님이 3년째 계속 믿고 써주시는데…."

KIA 타이거즈 좌완 불펜 최지민은 올해도 끝내 반등하지 못하고 좌절했다. 올 시즌 44경기에서 1승, 2홀드, 36⅔이닝, 평균자책점 7.36에 그쳤다. KIA 좌완 불펜 가운데 김범수(60경기, 40이닝) 다음으로 많은 경기와 이닝을 기록했으나 끝내 포스트시즌 엔트리에는 들지 못했다.

일본 오키나와 마무리캠프에 참가한 최지민은 "많이 아쉽기도 했지만, 어쨌든 내가 올 시즌 못한 게 맞다. 이 감정을 갖고 또 내년이든 내후년이든 KIA가 또 포스트시즌에 나갈 때는 또 그 자리에 같이 있을 수 있게 내가 더 열심히 하고 잘해야 할 것 같다"고 덤덤하게 이야기했다.

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이동걸 KIA 투수코치는 올해 스프링캠프 때부터 최지민을 살리기 위해 공을 들였다. 최지민의 공 자체는 나쁘지 않으니 타자와 적극적으로 붙을 수 있는 자신감을 심어주고자 노력했다.

올해는 고질병인 볼넷 수 자체는 줄었다. 9이닝당 볼넷 3.44개. 지난해 8.61개였던 것을 고려하면 매우 좋아졌다.

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문제는 스트라이크를 던진 공들이 다 맞아 나갔다. 2번째 시련. 최지민의 올해 피안타율은 3할4푼2리에 이르렀다. 지난해 2할3푼8리보다 훨씬 높아졌다. 특히 올해 좌타자 상대 피안타율이 3할7푼9리였다. 좌완이 좌타자를 잡지 못하니 이범호 KIA 감독도 난감할 수밖에 없었다.

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최지민은 "제구만 잡자고 생각했는데, 제구가 그래도 어느 정도 스트라이크 비슷하게 들어가다 보니까 타자들한테 안타를 많이 맞았다. 또 피장타가 많아졌다. 제구만 잡으면 될 것 같았는데, 막상 피안타율이 높아지니 그 점이 조금 힘들었다"고 되돌아봤다.

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답을 찾고자 애를 썼으나 쉽지 않았다. 답답한 마음에 오키나와 마무리캠프까지 와서 공을 던지고 있다.

26일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 롯데의 경기. KIA 최지민이 역투하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.26/

최지민은 "코치님들한테도 계속 여쭤보고 있고, 피칭하면서도 너무 낮게만 투구하려고 하니까 높은 쪽 상단에 계속 던지려고 연습하고 있다. 변화구도 스트라이크를 던질 수 있을 때는 던지고, 볼 던질 때는 볼을 던지고 이런 식으로 계속 잡아가려 노력하고 있다"고 설명했다.

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10일 훈련에 최지민은 불펜 피칭 일정이 없었지만, 이동걸 투수코치가 지켜보는 가운데 가볍게 불펜 피칭을 하면서 감각을 찾으려 노력했다.

최지민은 "원래 오늘(10일)은 피칭하는 날이 아닌데, 코치님께서 평지에서 던지는 것보다는 마운드에서 던지면서 변화구를 연습해 보는 게 나을 것 같다고 하셨다. 포수를 조금 앞에 앉히고 최대한 감을 잡으려고 연습했다. 기복을 줄이려고 계속 캠프 동안 연습해야 할 것 같다"고 했다.

이어 "올해 좌타자 상대 피안타율이 높아서 좌타자를 세워두고 피칭할 때 스트라이크존 상하를 잘 이용할 수 있게, 피치 터널을 조금 더 생각하면서 던질 수 있도록 보완해 나가고 싶다"고 덧붙였다.

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최지민은 2023년 필승조로 활약한 이후 2024년부터 올해까지 3년 연속 5점대 이상 평균자책점을 기록했다. 2022년 1라운드 기대주였기에 3년 동안 지속된 부진이 더 뼈아프게 다가올 수밖에 없다. 그래도 최지민은 무너지지 않고 다시 일어나기 위해 안간힘을 쓰고 있다.

이범호 감독은 내년에는 다시 이의리를 선발로 분류해 뒀다. 김범수 최지민 곽도규의 경쟁 구도가 그려진다.

최지민은 "(곽)도규, (이)의리 형, (김)범수 형 다 좋은 투수들이다. 내가 뒤처지는 바람에 포스트시즌 엔트리에 못 들었지만, 그냥 다들 선의의 경쟁을 하고 있고 응원해 주고 있다. 다 같이 잘해서 올라가면 더 좋은 성적을 내지 않을까 생각한다"고 힘줘 말했다.

이범호 감독의 기대에 이제는 부응하고 싶은 마음도 크다.

최지민은 "3년 동안 기복이 많아도 계속 감독님께서 믿고 써주셨다. 내년에는 기대에 부응할 수 있게 해야 하지 않을까 생각하고 더 보완해 나가려고 한다. 몇 년 동안 계속 헤매고 있으니까. 오키나와에서 내 것을 다시 찾고 정립하고 싶었다. 캠프에 왔으니까 열심히 하겠다"고 각오를 다졌다.

25일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 롯데의 경기. 9회말 2사 만루 KIA 이호연 끝내기 만루포가 터지자 최지민, 이의리가 환호하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.25/

오키나와=김민경기자 rina1130@sportschosun.com