日 최고 명문팀 대굴욕! 157㎞ 괴물 투수 찾아가 만나지도 못했다…결국 美 직행 수순?

사진출처=오다 쇼키 SNS

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[스포츠조선 박상경 기자] 일본 프로야구(NPB) 최고 명문팀인 요미우리 자이언츠가 굴욕을 당했다.

지지통신 등 일본 매체들은 10일(한국시각) '요미우리 구단 관계자들이 요코하마고를 방문해 지명 인사를 했다'고 전했다. 요미우리는 지난 달 졸업 후 미국 메이저리그 직행을 선언한 오다 쇼키를 드래프트 1라운드 강행 지명한 상태다.

이날 학교를 찾은 인물은 미즈노 가쓰히토 요미우리 편성본부장과 구레마쓰 신스케 스카우트 디렉터였다. 요코하마고에서는 무라타 히로아키 감독 등이 이들을 맞이했다. 하지만 정작 주인공인 오다는 참가하지 않았다. 양측의 만남은 약 10분 만에 끝났다. 미즈노 본부장은 취재진 인터뷰에서 "세상을 떠들썩하게 만들어 죄송하다는 말씀을 드렸다"고 밝혔다.

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교도연합뉴스

오다는 올해 일본 고교 최대어 투수로 꼽혔다. 최고 구속 157㎞의 빠른 공과 고교생으로는 이례적인 구위를 자랑한다. 메이저리그 직행 선언 이후 미국 현지의 관심이 집중됐던 이유. 오다는 이달 초부터 메이저리그 팀들과 접촉을 시작했다. 현재 텍사스 레인저스, 필라델피아 필리스, 뉴욕 메츠, 토론토 블루제이스, 세인트루이스 카디널스 등 5개 구단 관계자를 만났으며, 오는 17일까지 최대 12개 구단과 면담하는 일정이다.

오다는 이날 학교 수업 등을 이유로 불참한 것으로 알려졌다. 무라타 감독은 "지금 (요미우리의) 이야기를 들으면 머릿 속에 복잡해질 수 있다. 선수 본인도 비슷한 표현을 했다"고 밝혔다.

사진출처=오다 쇼키 SNS

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요미우리는 오다가 메이저리그 팀들과 접촉을 마친 뒤 다시 만남을 원하고 있다. 무라타 감독은 "메이저리그 구단들과의 면담이 끝나면 요미우리 측이 육성 계획을 설명할 기회를 갖고 싶다고 했다"며 "오늘 전달받은 내용을 선수와 어머니에게 정확하게 설명하고 앞으로 어떻게 할지 생각하겠다"고 말했다.

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여전히 오다의 마음이 메이저리그에 기울어져 있는 가운데, 요미우리가 과연 그를 어떻게 설득할지에 관심이 쏠리고 있다.

로이터연합뉴스

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요미우리 레전드이자 메이저리그에서 활약했던 마쓰이 히데키 감독의 역할론이 거론되고 있다. 마쓰이 감독도 관련 질문에 "거인(요미우리 애칭)의 사람이므로 요청이 온다면 기꺼이 응하겠다"고 밝힌 상태다. 미즈노 본부장은 "일본프로야구를 거쳐 미국에 진출했으면 좋겠다는 생각으로 지명했다"며 "세계 최고의 투수를 목표로 준비하는 과정에서 요미우리를 선택해 줬으면 한다"고 밝혔다.

박상경 기자 ppark@sportschosun.com