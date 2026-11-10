[공식발표]LG로 돌아왔다. 유원상 최성훈 새 코치 영입

LG 트윈스 시절 유원상. 스포츠조선DB

LG 트윈스 시절 최성훈. 스포츠조선DB

Advertisement

Advertisement

LG 트윈스가 새 코치 2명을 영입했다.

LG는 10일 투수 출신인 유원상 최성훈 코치 영입을 발표했다.

두 코치는 10일 퓨처스 마무리 캠프가 진행중인 통영 산양스포츠파크에 합류했다. 정확한 보직은 추후 결정될 예정이다.

Advertisement

유원상 코치(40)는 2006년 한화 이글스에 1차지명으로 입단해 계약금 5억5000만원을 받은 특급 유망주였다. 하지만 한화에서는 기대만큼 성장하지 못했고 2011년 시즌 중 트레이드로 LG로 이적했다.

LG에 와서 2012년 21홀드, 2014년 16홀드 등을 올리며 중간계투로 좋은 모습을 보였던 유 코치는 이후 NC와 KT에서 던졌고 2021년을 끝으로 은퇴했다.

Advertisement

통산 467경기에 등판해 35승53패 8세이브 66홀드 평균자책점 5.07을 기록했다.

Advertisement

최성훈 코치(37)는 경희대를 졸업하고 2012년 LG에 2라운드 16순위로 입단한 왼손 투수였다. 주로 중간 투수로 활약했다. 2024년 2차 드래프트로 삼성에 이적했고 지난해로 은퇴했다. 통산 299경기에 등판해 8승9패 2세이브 26홀드 평균자책점 4.14를 기록했다.