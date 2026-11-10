"내 실력이 부족했다" KBO 씹어먹은 괴물, 눈물로 마감한 2026년...'붕괴된 멘탈' 대표팀에선 과연

4일 수원 KT위즈파크에서 열린 삼성과 KT의 한국시리즈 2차전. 1회말 1사 2루 안현민이 삼진을 당하며 아쉬워하고 있다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.04/

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[스포츠조선 김용 기자] 통한의 눈물 흘린 안현민, APBC에서 그 아픔 털어낼까.

KT 위즈의 2026 시즌은 비극적 결말로 끝이 나고 말았다. 정규시즌 90승을 거두며 압도적 1위를 차지, 한국시리즈에 직행한 KT. 플레이오프를 5차전까지 치르고 와 지친 삼성 라이온즈를 상대로 통합 우승을 거둘 확률이 매우 높아보였지만 1차전 승리 후 내리 4경기를 지는 충격적 결과로 삼성의 우승 파티를 지켜봐야 했다.

안현민은 5차전 패배로 우승 실패가 확정된 후, 취재진과 인터뷰를 하다 눈물을 흘렸다. 분함, 아쉬움이 교차했을 것이다. 1차전 괴력의 홈런포를 칠 때까지는 좋았지만, 팀이 1승2패로 밀려 승부처가 된 4차전 치명적 수비 실수로 상대가 1회 6득점하는 데 도움을 준 격이 돼 땅을 쳐야했다. 그 여파로 안현민은 5차전 선발에서 제외되기도 했다. 팀도, 선수도 무기력하자 일각에서는 한국시리즈를 앞두고 머리에 한껏 치장을 한 안현민의 정신 상태를 지적하기도 했다.

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7일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 4차전. 1회말 2사 만루. 김도환이 3타점 2루타를 날렸다. 수비 후 아쉬운 표정을 짓고 있는 KT 안현민 우익수. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.07/

지난해 혜성같이 나타나 신인상과 골든글러브 등 각종 상을 쓸어받고 엄청난 연봉 인상을 누리며 스타 반열에 오른 안현민인데, 올해는 햄스트링 부상 악재에 한국시리즈 충격으로 '야구가 정말 쉽지 않구나'라는 걸 깨달았을 것이다.

프로 선수로서 멘탈이 완전히 무너질 상황. 하지만 안현민은 쉴 수 없다. 2026 아시아 프로야구 챔피언십(APBC) 국가대표로 선발됐기 때문이다. 본진은 9일 출국했지만 한국시리즈에 출전한 안현민과 김지찬(삼성) 등은 휴식을 취한 후 10일 도쿄로 향했다.

8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 5차전. 동료들과 함께 경기 지켜보는 KT 안현민. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.08/

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안현민은 일본으로 떠나며 자신의 SNS를 통해 "여러분과 함께 꿨던 꿈이 눈앞에 있었기에 죄송한 마음이 크다"며 "내 실력이 부족했고, 그만큼 아쉬움과 책임감을 느낀다"고 밝혔다. 이어 "염치없지만 내년에도 응원을 부탁드린다"며 "내년엔 아름다움만 남을 수 있도록 최선을 다하겠다"고 강조했다.

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APBC에서 태극 마크를 달고 좋은 활약을 펼친다면 이 아픔이 어느정도 치유될 수 있을 듯. 하지만 흔들린 멘탈로 도쿄돔에서도 좋은 플레이를 보여주지 못할 경우 대표팀도 위험함은 물론, 안현민의 야구 인생에 이번 가을이 큰 트라우마로 남을 수 있다. 대표팀 최원호 감독은 안현민을 김도영(KIA) 한동희(롯데)와 함께 중심 타선에 배치할 생각을 하고 있다. 안현민은 "속상함과 아쉬움은 어제까지만 남기고, 오늘부터 다시 내년을 향해 나아가겠다"고 다짐했다.

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김용 기자 awesome@sportschosun.com