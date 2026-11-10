대충격! 스쿠벌, 결국 3개월 만에 다저스와 결별 유력…美매체 "NYM가 영입 최유력"

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[스포츠조선 박상경 기자] LA 다저스가 결국 태릭 스쿠벌을 놓칠 수도 있다는 전망이 나왔다.

MLB닷컴의 존 헤이먼 기자는 10일(한국시각) "현시점에서는 뉴욕 메츠가 가장 유리하다고 본다. 다저스는 아직 어떤 방향으로 움직일지 확실하지 않다"고 주장했다. 그는 "다저스는 선발 보강에 대해 메츠 만큼의 절박함이 없다"고 덧붙였다.

다저스는 지난 8월 트레이드 마감일을 앞두고 디트로이트 타이거스에 유망주 3명을 내주고 스쿠벌을 데려왔다. 2024~2025시즌 아메리칸리그 2년 연속 사이영상을 차지한 스쿠벌은 2026시즌을 마치고 FA자격을 얻는 상황이었다. 다저스가 유망주 출혈을 감수하고 스쿠벌을 데려온 것은 월드시리즈 3연패 목표를 위한 승부수로 여겨졌다. 그러나 다저스는 내셔널리그 챔피언십시리즈에서 밀워키 브루어스에 스윕 당하면서 목표 달성에 실패했다.

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현재 스쿠벌의 시장 가치는 투수 FA 역대 최고액을 찍을 기세다. 최근 ESPN이 메이저리그 구단 관계자와 에이전트 등 27명을 대상으로 조사한 결과, 평균 예상 계약 규모는 8년 총액 3억5500만달러였다. 야마모토 요시노부가 다저스와 맺은 12년 총액 3억2500만달러를 넘는 금액이다. 경쟁이 격화될 경우, 시즌 전 전망처럼 총액 4억달러 계약이 탄생할 수도 있다는 전망도 여전하다.

다저스는 자금력 면에서 메이저리그 최상위권 구단이다. 메츠와의 '머니 게임'에서 밀리지 않는다. 이럼에도 스쿠벌을 잡지 못할 것으로 보는 이유는 계약 조건이다. 다저스가 2026시즌을 앞두고 영입한 카일 터커(4년 총액 2억4000만달러)처럼 비교적 짧은 계약 기간에 연평균 금액을 높게 제시하는 방식을 취할 것이라는 관측이 유력하다.

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이에 대해 미국 에센셜리스포츠는 '스쿠벌의 에이전트인 스캇 보라스는 연평균 금액 뿐만 아니라 장기 계약이 보장된 총액을 중요하게 고려할 것'이라고 전망했다. 야마모토를 비롯해 블레이크 스넬, 타일러 글래스나우, 오타니 쇼헤이 등 선발 자원이 넘쳐나는 다저스와 달리 절박한 메츠가 이런 스쿠벌 측의 요구에 걸맞은 조건을 내밀 것이라는 시선이다.

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스쿠벌은 다저스 이적 후 10경기에서 5승(2패), 평균자책점 2.61로 호투했다. 잔류 시 충분히 두 자릿수 승수를 노려볼 수 있는 기량을 증명했다. 하지만 선발진에 여유가 있는 다저스가 과연 그를 붙잡을지에는 여전히 물음표가 붙고 있다. 에이스가 절실한 메츠가 스쿠벌을 노린다면, 다저스가 과연 경쟁에 참여할지 지켜볼 일이다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com