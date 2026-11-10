'충격' FA 최대어 행선지 다저스가 아니라고? "그 팀이 스쿠벌 원하면, 그는 그 팀 선수가 될 것이다"

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[스포츠조선 김용 기자] 스쿠벌 영입 최유력 팀, 다저스가 아닌 여기라고?

미국 메이저리그는 12월 직장 폐쇄가 매우 유력하다. 샐러리캡 도입을 갖고 구단과 선수 노조가 극명한 대립을 하고 있다. 파업 가능성이 매우 높다.

그래서 구단들과 에이전트들은 바쁘다. 샐러리캡 문제로 자유로울 11월, 대어급 선수들과의 계약을 서두르기 위해서다. 그 중심에 독보적 최대어 타릭 스쿠벌이 있다. 현존 최강의 선발. 이 좌완 파이어볼러가 시장에 나오자 자연스레 역대 최고 금액 얘기가 나오고 있다.

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미국 메이저리그 공식 사이트 MLB.com은 스쿠벌을 영입할 후보 5개팀을 알렸다. 일단 올시즌 우승 도전을 위해 그를 트레이드로 데려왔던 LA 다저스가 유력 후보로 꼽힌 가운데 MLB.com은 다저스보다 뉴욕 메츠를 먼저 앞세웠다.

메츠에 대해 '이번 오프 시즌 1루수, 2루수, 지명타자를 영입할 수 있지만 가장 집중해야 할 부분은 선발'이라고 하며 "단연 돋보이는 선수는 스쿠벌이다. 업계에서는 메츠가 그를 영입할 압도적 후보라고 보는 이들이 많다"고 전했다.

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그 근거로 한 아메리칸리그 구단 수뇌부가 "메츠가 그를 원한다면, 그는 메츠 선수가 될 것"이라는 충격적 발언을 전했다. 이 관계자는 "스쿠벌급 선수 입찰에 참여할 수 있는 팀은 한정돼있고, 메츠는 그 누구보다 그를 필요로 하는 팀"이라고 설명했다. 지난 두 시즌 가을야구 진출에 실패한 메츠이기에, 화끈한 구단주 스티브 코헨이 지갑을 열 수 있다는 것이다.

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다만, 메츠가 스쿠벌의 팔꿈치 상태에는 우려의 시선을 갖고 있다고 덧붙였다. 특히 메츠 구단 운영 책임자인 데이비드 스턴스는 투수에게는 장기 계약보다 단기 계약을 주는 걸 선호하는 걸로 알려졌다.

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이 매체는 이어 다저스, 월드시리즈 챔피언 밀워키 브루어스, 전통의 강호 뉴욕 양키스, 마지막으로 토론토 블루제이스가 스쿠벌 영입 가능성이 있는 팀들이라고 소개했다.

김용 기자 awesome@sportschosun.com