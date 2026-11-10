한화, 마침내 타격 조각도 맞췄다…"쉽게 영입할 수 있는 코치 아닌데" 사령탑 미소 [미야자키 현장]

2020 KBO리그 KT 위즈 김강 코치. 수원=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2020.05.19/

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[미야자키=스포츠조선 이종서 기자] "쉽게 영입할 수 있는 코치가 아닌데…"

한화 이글스는 10일 코치 영입을 발표했다. 비어있던 타격코치 자리에 김강 KT 위즈 타격코치를 영입했다.

2006년 세계청소년야구선수권대회 우승 당시 주장을 맡았던 김강 코치는 2007년 신인드래프트 2차 3라운드(21순위)로 한화에 지명됐다.

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광주제일고 시절 거포로 기대를 모았지만, 프로에서는 30경기 출전에 그쳤다. 한화와 두산에서 뛰었던 그는 은퇴 후에는 두산과 KT에서 타격코치로 경험을 쌓았다.

일찌감치 성실함과 능력을 인정받았다. 두산 퓨처스 타격코치로 있을 당시 지도력을 본 이강철 감독은 KT 사령탑으로 부임할 때 김강 코치를 1군 타격 보조코치로 함께 이동했다. 이듬해 메인코치로 승격된 김강 코치는 2021년 KT의 통합우승을 일궈내기도 했다. 올해에는 보조코치로 유한준 코치와 함께 정규시즌 1위를 이끌기도 했다.

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한화는 "김강 코치가 풍부한 지도 경험과 전문성을 바탕으로 선수들의 타격 기량 향상에 기여할 것이라고 판단해 영입을 결정했다"고 영입 배경을 설명했다.

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김 코치의 한화행이 최종 결정된 건 지난 9일. 김 코치는 9일 오후 류 감독에게 전화를 걸어 인사를 남겼다. 김 코치는 오는 13일 미야자키 캠프에 합류한다.

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류 감독은 "김강 코치와 개인적인 인연은 없다. 능력있는 코치라는 것은 이전부터 소문이 나있었다. 우리 팀과 인연이 잘 닿아서 좋은 코치를 영입하게 됐다"고 미소를 지었다.

9일 수원KT위즈파크에서 열린 SSG와 KT의 경기 전, KT 강백호가 김강 코치와 함께 타격훈련을 하고 있다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2023.09.09/

한화는 김 코치에 앞서 김광삼 투수코치와 진종길 수비코치를 영입했다. 류 감독은 "사실 투타가 가장 중요하지만, 나는 또 수비와 베이스 코치를 굉장히 중요시한다. 이렇게 마음 맞고 능력 있는 코치들과 함께 하게 돼서 정말 잘됐다. 쉽게 영입할 수 있는 코치가 아닌데 이렇게 타이밍이 됐다"고 이야기했다.

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한편, 한화는 김 코치와 함께 안영명 퍼포먼스코치 영입도 함께 전했다. 안 코치는 선수단 전반적인 재활·멘탈 트레이닝·바이오메카닉을 담당할 예정이다.

안영명 코치는 2003년 1차지명을 받고 한화이글스에서 프로에 데뷔해 2022년을 끝으로 KT에서 현역 생활을 마쳤다. 은퇴 후에는 KT에서 멘탈 코치로 활약했다.

한화는 "체육학(스포츠심리학) 석사 학위를 보유한(박사 진행 중) 안영명 코치의 전문성이 선수단 멘탈 관리는 물론 구단 바이오메카닉 파트의 지속적이고 체계적인 발전에 도움이 될 것으로 기대하고 있다"고 설명했다.

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미야자키=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com