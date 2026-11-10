LG 초대형 희소식! → MLB 데이터분석 '오스틴 역수출 회의적'

14일 잠실야구장에서 KBO리그 와일드카드 결정전 1차전 LG와 두산의 경기가 열렸다. 1회말 LG 오스틴이 두산 선발 곽빈을 상대로 선제 투런포를 날렸다. 타격하는 오스틴. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.14/

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[스포츠조선 한동훈 기자] LG 트윈스 외국인타자 오스틴 딘이 메이저리그로 돌아갈 가능성은 '회의적'이라고 현지 매체가 평가했다. LG와 LG 팬들에게 초대형 희소식이라 할 수 있다.

미국 통계전문매체 '팬그래프'는 2027 오프시즌을 앞두고 KBO리그에서 메이저리그에 진출할 후보들을 물색했다. 최근 4년 KBO리그를 폭격한 오스틴도 레이더에 걸렸다.

다만 팬그래프는 오스틴이 빅리그에 금의환향할 정도는 아니라고 봤다.

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팬그래프는 '과거 말린스와 카디널스에서 뛰었던 오스틴은 한국에서 4시즌 동안 좋은 타격을 보여줬다. 올 시즌은 41홈런 OPS(출루율+장타율) 1.062를 기록했다'라고 칭찬했다.

한계도 뚜렷했다. 오스틴은 1루수다. 팀 타선에서 가장 막강한 화력을 담당해야 한다. 매체는 오스틴이 메이저리그에서도 한 팀의 최강 타자로 활약할 수 있을지 미지수라고 짚었다. 팬그래프는 '오스틴이 복귀해서도 충분한 공격력을 발휘할지 회의적이다. 그리고 그는 지난 몇 년 동안 매년 약 150만달러씩 벌어들였다'고 설명했다.

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오스틴은 2023년부터 LG에서 뛰었다.

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4시즌 통산 539경기 2326타석 타율 3할2푼 출루율 3할9푼6리 OPS 0.976에 127홈런449타점을 기록했다.

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이 기간 오스틴은 홈런 1위, 타점 1위, 장타율 1위, OPS 1위, 득점 1위, 안타 2위, 2루타 3위, 타율 4위, 출루율 4위에 올랐다.

14일 잠실야구장에서 열린 두산과 LG의 와일드카드 1차전. LG가 4대1로 승리하며 준플레이오프에 진출했다.와일드카드 1차전 MVP 오스틴이 기뻐하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.14/

또한 LG는 오스틴과 함께 2023년과 2025년 통합우승 위업을 달성했다.

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오스틴은 LG 역사상 가장 뛰어난 타자로 평가된다. 불과 4년을 뛰었지만 LG의 역대 레전드들과 기록이 비견될 정도로 훌륭한 활약을 펼쳤다.

오스틴이 메이저리그로 떠난다면 LG는 당장 비상이다. 오스틴급 타자는 KBO리그에서도 몇 년에 한 번 등장할 정도로 희귀하다.

하지만 메이저리그에서 회의적으로 본다니 LG는 안심이다. 오스틴은 최근 LG가 새 외국인투수 트리스탄 벡을 영입하는 데 큰 도움을 줬다고도 전해졌다.

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한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com