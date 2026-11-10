"LEE 옵트아웃 안하면 SF 부담스러운 상황", '이정후↔2,3선발급' 또 불거진 트레이드 시나리오

샌프란시스코 이정후가 이번 오프시즌 트레이드가 될 수 있다는 전망이 흘러나오고 있다. Imagn Images연합뉴스

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[스포츠조선 노재형 기자]이번 오프시즌 샌프란시스코 자이언츠 이정후가 트레이드 카드로 활용될 수 있을 것이라는 전망이 또 나왔다.

마운드 강화가 우선 과제인 샌프란시스코가 이정후의 가치를 높게 보기 어렵다면 선발투수 영입을 위한 대가로 지불할 수 있다는 내용이다.

현지 매체 '어라운드 더 포그혼'은 10일(이하 한국시각) '자이언츠 관련 소문들: 조 라이언 트레이드 가능성은 희박. 파드리스가 공격적으로 피칭 강화에 열중'이라는 제목의 기사에서 이정후를 언급했다.

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우선 메이저리그는 이날 라이스베이거스에서 단장 미팅을 시작했다. 30개 구단 고위 관계자들과 에이전트들이 총출동해 오는 13일까지 메이저리그 현안을 논의하고 계약 관련 이야기를 나누는 자리다. 특히 이번에는 새 노사단체협약(CBA)을 놓고 MLB와 선수노조의 입장 차가 커 락아웃(직장폐쇄)을 피할 수 없는 상황이다.

즉 현 CBA가 만료되는 12월 2일까지 각 구단이 전력 강화에 적극적으로 나설 것이라는 얘기다. 메이저리그가 불확실성에 빠지기 전 확보해야 할 선수들은 데려오자는 인식이 커질 수밖에 없다. 샌프란시스코도 예외는 아니다. 5년 전에도 그랬다.

시애틀 매리너스 로간 길버트는 내년 시즌을 마치면 FA가 된다. AP연합뉴스

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이와 관련해 MLB네트워크 존 모로시 기자는 'FA를 1년을 앞두고 있는 로간 길버트(시애틀), 스티븐 콴(클리블랜드), 조 라이언(미네소타), 샌디 알칸타라(마이애미) 등 트레이드 후보들이 이달에 유망주를 대가로 팀을 옮길 가능성은 낮아 보인다. 이는 각 구단이 2027년 시즌을 어떻게 전망해야 할지 확신하지 못하고 있기 때문'이라면서도 '그러나 구단들은 위험 분산을 위한 방안으로 FA 자격을 앞둔 선수들끼리 맞바꾸는 트레이드를 단행할 수 있다'고 내다봤다.

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굵직한 선수와 유망주들을 맞바꾸는 일반적인 트레이드가 아닌, FA를 1년 앞둔 선수를 서로 주고받는 딜이 이뤄질 수 있다는 뜻이다,

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이 대목에서 이정후가 등장한다. 그는 2023년 12월 샌프란시스코와 6년 1억1300만달러에 계약할 때 2027년 시즌을 마치고 옵트아웃을 행사할 수 있는 조항을 넣었다. 내년 시즌을 마치고 FA가 될 수 있다는 내용이다.

이정후는 내년 다시 중견수로 복귀할 것으로 보인다. Imagn Images연합뉴스

어라운드 더 포그혼은 '이정후는 내년 말 계약을 해지할 수 있어 그게 변수가 될 수 있다. 하지만 그가 옵트아웃을 행사하지 않고 계약을 유지하기로 한다면, 샌프란시스코는 그를 2년 더 보유해야 하는 부담을 안게 된다. 내년 그가 매우 뛰어난 활약을 펼치지 않는 이상 이는 그다지 매력적인 상황이 아닐 것'이라며 '따라서 자이언츠가 선발진 보강을 위해 이정후를 길버트나 라이언 같은 선수와 트레이드할 가능성도 생각해 볼 수 있다'고 예상했다.

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이정후와 길버트, 또는 이정후와 라이언을 서로 맞바꾸는 트레이드 시나리오를 상정한 것이다. 길버트와 라이언은 2~3선발급이다. 길버트는 올해 32경기에서 186이닝을 던져 12승11패, 평균자책점 3.73, 205탈삼진을 올렸고, 라이언은 27경기에서 144⅔이닝을 투구해 7승10패, 평균자책점 3.79, 159탈삼진을 마크했다.

미네소타 트윈스 조 라이언. Imagn Images연합뉴스

다만 락아웃 이전 이정후 트레이드가 성사될 확률이 그리 높지는 않다고 봐야 한다. 이는 샌프란시스코가 시장 상황을 어떻게 판단하느냐, 이정후에 대한 기대치를 어디까지 설정하느냐에 따른 문제다.

샌프란시스코는 이정후를 이용한 트레이드가 여의치 않을 경우 결국 FA 시장을 공략해야 한다. 최고위급 태릭 스쿠벌은 몰라도 마이클 킹, 프레디 페랄타, NPB 출신 타이라 카이마, 트레버 로저스, 소니 그레이, 이마나가 쇼타, 클레이 홈즈 등 중간급 FA 선발투수들을 접촉할 가능성은 높다.

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노재형 기자 jhno@sportschosun.com