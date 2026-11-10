'마운드 난입' 원태인, 삼성 우승 스리샷의 전말 → 강민호 페덱 원태인 셋이 포옹한 이유는

8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 5차전. 삼성이 승리하며 한국시리즈 우승을 차지했다. 우승 확정과 함께 환호하는 선수들의 모습. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.08/

8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 5차전. 삼성이 승리하며 한국시리즈 우승을 차지했다. 우승 확정과 함께 환호하는 강민호의 모습. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.08/

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[스포츠조선 한동훈 기자] 한국시리즈 우승 확정 순간은 보통 투수와 포수의 포옹 장면으로 대표된다. 포수가 마운드로 달려가 투수를 뭉클하게 껴안는 게 일반적이다.

그런데 삼성 라이온즈가 2026년 한국시리즈에서 우승했을 때 제 3자가 난입했다. 포수 강민호와 마무리투수 크리스 페덱 외에 더그아웃에서 튀어나온 선발투수 원태인까지 3명이 뒤엉켰다. 흔치 않은 모습이었다.

"(강)민호 형이 투수한테 뛰어가야 하는데 혼자 기쁨을 만끽하고 계시더라."

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8일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 KT 위즈의 한국시리즈 5차전 9회초 페덱이 장성우를 선 채로 삼진 처리했다. 강민호는 그 자리에서 만세를 불렀다.

강민호가 늦었던 것이다. 마지막 스트라이크 선언을 듣고 마운드로 달려가야 하는데 너무나 감격한 나머지 그대로 굳었다.

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더그아웃을 박차고 뛰어가던 원태인이 순간 멈칫했다. 어디로 가야하지?

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원태인은 "어디로 뛰어야 할까 고민했다. 민호 형이 자꾸 포수 자리에서 혼자 울고 계셨다. 그래서 달래주러 갔다"고 돌아봤다.

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포수 마스크에 안면이 부딪혀 상처가 나는 것도 모르고 부둥켜 안았다. 강민호도 오른쪽 뺨이 긁혔다.

원태인은 "제 얼굴이 지금 움푹 파였다. 고통을 못 느낄 정도로 너무 신이 났다. 우리의 우승도 중요했지만 민호 형 우승 한 번 시켜주는 게 선수들의 목표였다. 팀원 모두가 그랬을 것이다. 그래서 민호 형한테 달려갔다"고 밝혔다.

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8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 5차전. 삼성이 승리하며 한국시리즈 우승을 차지했다. 페덱과 강민호가 우승 확정과 함께 환호하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.08/

8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 5차전. 삼성이 승리하며 한국시리즈 우승을 차지했다. 우승 확정과 함께 환호하는 선수들의 모습. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.08/

8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 5차전. 삼성이 승리하며 한국시리즈 우승을 차지했다. 우승 확정과 함께 환호하는 선수들의 모습. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.08/

페덱에게도 잊지 못할 순간이었다. 페덱은 "강민호와 내가 평생 가져갈 추억이다. 강민호가 우승 반지가 없다는 걸 알았다. 그런데 우리 사진이 어떻게 찍혔는지 빨리 보고 싶다. 강민호와 내가 얼싸 안고 있을 때 얼굴에 뭘 맞았던 것 같다"며 웃었다.

'무관의 제왕' 강민호가 한을 풀었다. 2004년 데뷔한 강민호가 프로 23년차인 2026년에 한국시리즈 우승을 차지했다.

강민호는 "여기까지 오는데 23년이 걸렸다. 좋은 동료들 만나서 너무 행복하게 마무리할 수 있어서 정말 감사하다. 제 인생에도 이런 날이 오는구나 싶다. 마지막 순간 기억이 안 난다. 페덱이 올라온 순간 우리가 이겼다고 생각했다"고 감격했다.

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한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com