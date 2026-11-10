'삼위일체'가 만든 완벽한 업셋 드라마… 삼성이 하면 왜 다른가

8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 5차전. 삼성이 승리하며 한국시리즈 우승을 차지했다. 한국시리즈 5차전 MVP 원태인이 축하를 받고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.08/

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[스포츠조선 정현석 기자]과거 막강한 자금력을 앞세워 스타 선수를 싹쓸이하던 시대는 지났다.

2026년 11월 8일, 삼성 라이온즈가 12년 만에 KBO리그 최정상에 섰다. 왕좌를 탈환한 배경에는 완벽한 삼위일체가 있었다. 과거의 관성에 안주하지 않고 체질을 고쳐 쓴 '통념을 깬 체질 개선', '데이터 기반의 체계적 선수 육성', 그리고 '원팀 스피릿'이라는 3박자가 완벽하게 어우러진 멋진 결과물이었다.

글로벌 최고 반도체 기업 삼성의 자율·실용 경영 기조가 자회사인 구단 운용 전반에 고스란히 이식돼 만들어낸 기적. 이번 업셋 우승은 KBO리그 전체에 '명가 재건'의 새로운 기준을 제시하고 있다.

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1일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 5차전. 삼성이 6대1로 승리하며 한국시리즈에 진출했다. 삼성 라이온즈 유정근 사장과 이종열 단장, 구자욱, 후라도가 기쁨을 나누고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.01/

순혈주의 타파와 전문성 채운 '통념 깬 체질 개선'

첫 번째 성공 요인은 기존의 관습과 순혈주의를 과감히 걷어낸 파격적인 체질 개선이었다.

가장 상징적인 장면은 프런트 실무 수장 교체였다. 삼성은 2023년 구단 역사상 최초로 외부 출신 야구인인 LG 트윈스 출신 이종열 단장을 영입했다. 출신과 혈통에 구애받지 않고 오직 전문성과 객관적 시선으로 팀을 진단하겠다는 의지였다. 이 단장은 프런트의 체질을 신속히 바꾸고, 팀의 취약 포지션에 발 빠르고 효율적인 투자를 감행하며 우승의 기틀을 다졌다.

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사령탑 박진만 감독은 구단의 실용적 투자 기조를 현장에 전술적 용병술로 완벽하게 녹여냈다. 144경기 정규시즌은 긴 안목으로 힘을 비축했고, 부상이 속출한 가을야구 단기전에서는 한 템포 빠른 과감한 변칙야구로 정면 돌파하며 우승컵을 안겼다. 프런트의 적재적소 수혈과 사령탑의 전술적 융합이 만들어낸 완벽한 결실이었다.

7일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 4차전. 4회초 2사 1, 2루. 허경민을 외야플라이로 처리하는 삼성 장찬희. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.07/

바이오 메카닉스와 과학적 데이터가 키워낸 '영건 마운드'

두 번째 핵심 축은 거액의 외부 영입에만 의존하지 않고 유망주를 직접 키워낸 '데이터 기반의 육성 시스템'이었다.

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삼성은 2군 육성 시스템에 바이오 메카닉스 장비와 드라이브라인 프로그램을 도입하며 과학적 데이터 기틀을 완성했다. 이 시스템으로 다져진 젊은 영건 마운드는 이번 한국시리즈의 결정적 분수령마다 눈부신 진가를 발휘했다.

시리즈 최대 분수령이었던 4차전, 19세 고졸 신인 장찬희가 선발 중책을 맡아 4이닝 1실점 깜짝 호투를 펼쳤다. 뒤를 이어 등판한 이재희가 2⅔이닝 4탈삼진 퍼펙트 투구로 데일리 MVP를 거머쥐었다.

불펜 특급 마당쇠 이승민은 가을야구 10경기 중 8경기에 등판하는 혼신의 투구로 뒷문을 지켰다. 2군 시절부터 가능성을 알아본 신예들을 과감히 중용하고 베테랑들과 조화를 이뤄낸 박진만 감독의 소통 리더십이 육성의 결실을 우승이라는 결과물로 완성해냈다.

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7일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 4차전. 5회말 2타점 2루타를 날린 삼성 박승규. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.07/

"팀보다 위대한 선수는 없다" 프로란 무엇인가 '원팀 스피릿'

12년 묵은 한을 풀어낸 가장 큰 동력은 선수단 전체를 하나로 묶어낸 '원팀 스피릿'이었다.

올 시즌 삼성 선수단은 "팀보다 위대한 선수는 없다"는 단 하나의 구호 아래 우승이란 유일 목표를 향해 똘똘 뭉쳤다. 과거 스타 군단이던 시절에 보기 힘들었던 생소한 문화였다.

외야수 박승규는 정규시즌 중 개인 첫 사이클링 히트에 단 2루타 하나만을 남겨둔 상황에서, 개인 대기록 대신 팀의 추가 득점을 위해 주저 없이 3루까지 전력 질주했다. 개인 기록보다 팀 승리를 앞세운 그의 헌신은 선수단 전체를 깨운 결정적 장면이었다.

8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 5차전. 삼성이 12년 만에 한국시리즈 우승을 달성했다. 한국시리즈 MVP 수상한 구자욱. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.08/

이 헌신의 정신은 가을야구에서 캡틴 구자욱와 강민호, 최형우 등 베테랑 투혼으로 최고조에 달했다.

햄스트링 부상 상태로 출전한 구자욱은 한국시리즈에서 5할 타율의 맹타를 휘두르며 첫 우승 반지와 함께 한국시리즈 MVP를 차지했다. 최형우는 구자욱이 비운 좌익수 수비까지 소화하면서도 결정적인 순간 맹타로 우승 청부사다운 활약을 펼쳤다. 갈비뼈 실금과 옆구리 근육파열로 타격조차 할 수 없었던 강민호는 안방을 끝까지 지키며 데뷔 23년 만에 우승반지를 꼈다.

팀의 최고참 간판 선수들이 솔선수범하며 몸을 사리지 않자, 후배들도 더욱 힘을 냈다. 주전들의 부상 공백 속에서도 서로가 서로의 빈자리를 조금씩 메워주며 하나의 팀이 완성됐다.

8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 5차전. 삼성이 승리하며 한국시리즈 우승을 차지했다. 승리 확정과 함께 환호하는 강민호의 모습. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.08/

과거 큰 돈으로 빅네임 스타를 끌어모아 우승을 하던 삼성 야구는 12년 만에 완전히 다른 모습으로 변신했다.

'통념을 깬 체질 개선'으로 뼈대를 세우고, '데이터 기반 육성'으로 피를 돌게 했으며, '원팀 스피릿'으로 영혼을 채운 삼위일체 전략.

모든 전문가가 내린 열세 예상을 비웃으며 가장 무서운 '내 안의 힘'으로 가장 높은 곳에 우뚝선 삼성 라이온즈.

2026년 가을의 푸른 기적은 '왜 삼성이 하면 다른가'를 보여준 감동과 여운을 남긴 멋진 장면이었다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com