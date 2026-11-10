마무리 '단기 알바'가 31세이브 2위. 이제 다시 선발로. 목표는 160이닝. "일찍 빌드업한다"

LG 트윈스 손주영. 이천=권인하 기자

7일 잠실구장에서 열린 LG와 두산의 경기. 9회 마운드에 오른 LG 마무리 손주영. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.07/

30일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 LG의 경기. LG가 SSG에 4대 3으로 패했다. 9회말 끝내기 안타를 허용한 LG 마무리 손주영이 그라운드를 나서고 있다. 인천=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.30/

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[이천=스포츠조선 권인하 기자]한시즌이었지만 처음해본 마무리 단기 알바를 끝냈다.

소중한 경험을 안고 다시 선발로 돌아간다. LG 트윈스의 왼손 에이스 손주영이다.

손주영은 이천 LG챔피언스파크에서 진행중인 1군 마무리캠프에서 회복 훈련을 진행하고 있다.

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올시즌 뜻하지 않게 마무리를 맡았던 손주영이다. 입단 이후 줄곧 선발로만 키워졌던 손주영은 1군 풀타임 첫해인 2024년 규정이닝을 채우고 9승을 올리며 가능성을 폭발시켰고 2025년엔 11승을 거두며 팀의 우승에 기여했었다.

올해 3월 WBC에도 출전했다. 좋은 피칭을 선보였지만 팔꿈치 통증으로 쉬어야 했다. 시범경기 마지막 경기에 한차례 던지며 복귀를 알렸는데 옆구리 통증으로 또 한달이 늦어졌다.

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그사이 팀 사정이 급격하게 돌아갔다. 잘던지던 마무리 유영찬이 4월말 팔꿈치 주두골 피로 골절로 이탈한 것. 여러 불펜 투수들이 대체 마무리로 나섰지만 확실하게 막아주는 투수가 없었고, 결국 LG 염경엽 감독은 마침 돌아오는 손주영을 마무리감으로 낙점했다.

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손주영은 처음으로 마무리가 됐음에도 LG의 수호신으로 우뚝 섰다.

7일 일본 도쿄돔에서 열린 WBC(월드베이스볼클래식) 한국과 일본의 경기. 5회말 손주영이 역투하고 있다. 도쿄(일본)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.03.07/

9일 일본 도쿄돔에서 열린 WBC(월드베이스볼클래식) 한국과 호주의 경기, 2회말 투구를 앞둔 손주영이 몸의 이상을 호소하며 마운드를 내려가고 있다. 손주영은 노경은과 교체됐다. 도쿄(일본)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.03.09/

3일 잠실구장에서 열린 두산과 LG의 경기. 승리한 LG 마무리 손주영이 기뻐하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.03/

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47경기에 등판해 1승2패 31세이브 평균자책점 3.22를 기록했다. 5월부터 마무리를 했는데 삼성 김재윤(35세이브)에 이어 2위였다. 시즌 막판 부진한 모습을 보인 것이 아쉬웠고, 목에 담증세로 인해 포스트시즌에 나서지 못하기도 했지만 손주영 덕분에 LG는 뒷문 걱정없이 시즌을 치를 수 있었다.

걱정없이 다시 선발로 돌아간다. 고우석이 미국에서 돌아왔고, 유영찬도 착실히 재활하면서 내년시즌 복귀를 준비하고 있다. 2명의 마무리가 뒷문을 맡게 되니 손주영은 당연히 선발을 맡는다.

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손주영은 1년의 마무리 경험이 선발에도 큰 도움이 될 것이라고 했다.

"처음엔 재밌겠다 했는데 직접 해보니 부담감도 크고 특히 마지막에 블론세이브를 하니 자신감이 떨어지더라"는 손주영은 "많이 배웠다 선발로 돌아가서 플러스 될게 많을 것 같다"라고 했다.

마무리로 가장 기억에 남는 경기를 꼽아달라고 하자 잠시 생각하더니 "많은 경기가 있는데 두산 3연전이 생각난다. 3연투였는데 내가 나간다고 자청해놓고 블론하면 안된다고 생각하며 던졌다"라고 했다. 그 경기는 9월 3일 잠실 두산전. 1-0으로 앞선 9회말 등판해 2사후 김민석에게 3루타를 맞아 위기에 몰렸고 2사 1,3루서 대타 박지훈을 3루수앞 땅볼로 처리하고 간신히 승리를 지킨 경기였다.

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세번의 부상에 마무리 경험까지 한시즌 동안 여러 일을 겪은 손주영은 "올해는 진짜 어떻게 더 몸을 세심하게 만들어야 하고 빌드업을 해야하는지를 배웠다"라고 했다.

다시 선발로 돌아가야 하는 손주영은 더 빨리 준비할 것이라했다. 손주영은 "지금은 몸상태에 아무런 문제가 없다"라면서 "내년엔 160이닝을 던지는게 목표다. 올해 50이닝을 던지고 내년에 160이닝을 던져야 해서 빌드업을 잘해야할 것 같다. 그래서 더 빨리 준비하고 공던지는 것도 일찍 시작하려한다"라고 했다.

이천=권인하 기자 indyk@sportschosun.com