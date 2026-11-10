'FA 변수 발생' KIA 단장까지 정신교육했다, 절호의 기회 찾아왔다…"이게 마지막 기회일 거야"[인터뷰]

KIA 타이거즈 박정우. 사진제공=KIA 타이거즈

Advertisement

Advertisement

[오키나와=스포츠조선 김민경 기자] "단장님께서 그러시더라고요. 선수 생활하면서 기회가 두세 번은 오는데, 이게 마지막 기회일 거라고."

KIA 타이거즈 외야수 박정우는 올해 벼랑 끝에서 희망을 봤다. 스프링캠프부터 의욕이 대단했는데, 후배 박재현이 급성장해 또 백업으로 시간을 보내야 했다. 프로 10년차. 박정우는 이대로 야구를 포기할까 고민도 했지만, 버티고 버틴 끝에 후반기부터 알토란 같은 활약을 펼치며 KIA의 정규시즌 3위에 이바지했다. 다만 포스트시즌 때 페이스가 떨어졌다. 박정우가 계속 타선에 불을 지폈다면, KIA는 더 높은 순위를 바라봤을지도 모른다.

내년에는 더 큰 기회의 문이 열릴 수 있다. 중견수 김호령이 FA 시장에 나가기 때문. KIA는 김호령과 비FA 다년계약을 추진했으나 양측의 이견이 좁혀지지 않아 조기 단속에 실패했다. 이런 분위기면 김호령이 반드시 KIA에 남는다고 보장하기는 어렵다.

Advertisement

심재학 KIA 단장은 이런 상황에서 박정우에게 정신교육이라면 정신교육을 했다. 일본 오키나와 마무리캠프에서 구슬땀을 흘리고 있는 박정우에게 동기부여를 해준 것.

박정우는 "단장님께서 기회가 두세 번은 오는데, 가장 큰 기회는 이게 마지막일 것이라고 하셨다. 어떻게든 기회를 잡으려고 해야 할 것 같다. 감독님께서는 '안 되면 다른 데 써버린다'라고 귀에 박히게 말씀하셨다"고 덤덤하게 이야기했다.

Advertisement

올해는 2017년 KIA 입단 이래 최고의 시즌을 보냈다. 110경기, 157타석 커리어하이를 기록했다. 나성범 박재현 김호령 등 주전을 제외하면 KIA 외야수 가운데 박정우가 가장 기회를 많이 받았다. 타율 2할9푼2리, 17타점, OPS 0.749를 기록해 쏠쏠했다. 특히 주자 있을 때 타율 3할5푼4리로 강했는데, 만루에서 4할4푼4리(9타수 4안타), 11타점을 기록했다.

Advertisement

박정우는 "경기에 뛰는 것만으로 좋았다. 엔트리에 계속 있는 것만으로도 감사했다. 경기 나가면서 욕심이 생기다 보니까 안 좋은 결과도 있었는데, 마음이 너무 업됐던 것 같다. (좋은 결과가 있을 때는) 내가 맞나 싶었다. '이게 된다고?' '내가 경기를 이렇게 연속으로 나간다고?' 이랬다. 내년에는 더 욕심이 생길 것 같긴 한데, 조절을 하면서 한 경기에 연연하지 않고 길게 볼 수 있도록 노력해야 할 것 같다"고 이야기했다.

Advertisement

김호령이 FA 시장에 나가는 상황과 관련해서도 솔직하게 답했다.

박정우는 "(김)호령이 형이랑 워낙 친하다. 밥을 잘 사주는 형이다. 친하니까 형이 안 갔으면 좋겠는데, 또 내 미래를 생각하면 갔으면 하는 마음도 있다. 친하니까 하는 말이다(웃음). 형이 남으면 또 배울 게 많고, 형이 가면 형이 했던 것들을 내가 해야 한다는 책임감이 커지는 것 같아 불안하기도 하다. 올해 잠깐 잘했던 것이고, 꾸준하게 했던 게 아니니까. 불안한 마음이 있다"고 했다.

Advertisement

KIA 타이거즈 박정우. 사진제공=KIA 타이거즈

KIA 타이거즈 박정우. 사진제공=KIA 타이거즈

이범호 KIA 감독은 박정우의 체력을 항상 약점으로 꼽았다. 체력이 떨어지면 타석에서 집중력이 떨어지는 게 보인다고.

박정우는 이에 "체력은 된다. 감독님이 안 써보셔서 그렇다. 100경기는 선발로 나가보고 안 좋다고 하시면 인정하겠지만, 안 써보고 '넌 안돼'라고 하시니까. 난 자신 있다. 감독님께서 단단히 잘못 보셨다. 진짜 감독님이 한번 믿어 주셨으면 좋겠다. 내년에 결과로 보여드리겠다"고 강력히 어필했다.

김호령의 FA 계약 여부와 별개로 박정우는 다음 시즌 밑그림을 이미 그려뒀다. 김호령 변수와 상관없이 경쟁에서 이길 수 있는 선수가 되고자 한다.

Advertisement

박정우는 "오키나와에 오면서 이미 내년에 어떻게 해야 할지 다 생각했다. 플랜C까지 생각해 뒀다. 다 말할 수는 없지만, 일단 살을 3~4㎏ 정도 빼려고 한다. 다리가 안 좋으니까 관리할 필요를 느낀다. 또 타격할 때 약점을 보완하려고 오키나와 와서 첫날부터 계속 연습했다"고 밝혔다.

박정우는 또 "내 주특기가 중견수다. 타구 판단할 때 난 중견수가 더 쉽다. 사람마다 다르지만, 난 중견수가 제일 자신 있다"고 강조했다.

한편 박정우는 팬들에게 꼭 하고 싶은 말이 있다고 했다. 박정우는 지난해 SNS로 팬과 욕설 섞인 설전을 벌여 뭇매를 맞았다. 구단은 이류를 불문하고 징계 차원에서 박정우를 2군으로 보내 시즌을 마치게 했고, 박정우는 수차례 사과하며 자기 잘못을 뉘우쳤다.

박정우는 기회가 있을 때마다 과거의 잘못을 사과하고 있고, 플레이오프 탈락 직후 자신의 SNS에 팬들을 향한 인사를 남길 때도 "작년에 내 잘못된 행동 때문에 두 번 다시 기회가 없을 줄 알았지만, 올해 많은 응원 덕분에 이렇게 다시 할 수 있었다"고 했다. 이제는 팬들이 "더는 사과 그만해도 된다"고 할 정도로 거듭 반성하는 모습을 보이고 있다.

박정우는 "한번 저지른 일은 잊힐 수가 없다. 생각날 때마다 계속 사과할 것이다. 한번 잘못한 일은 영원히 사라지지 않는다. 누구나 잘못하면 계속 반성하지 않나. 팬들이 괜찮다 하셔도 내가 괜찮지 않다. 29년 살면서 내가 저지른 가장 큰 잘못이었고, 항상 반성하는 자세로 살겠다"고 했다.

29일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 SSG의 경기. 10회말 1사 만루 KIA 박정우가 끝내기 안타를 날린 뒤 환호하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.29/

오키나와=김민경기자 rina1130@sportschosun.com