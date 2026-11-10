'한화 307억 포기' 노시환 또 대굴욕! 이번엔 FA 60위권도 못 들었다…이대로 포스팅 실패?

10일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화와 KIA의 경기. 한화 노시환이 숨을 고르고 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.04.10/

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 박상경 기자] 미국 메이저리그 도전을 선언한 노시환(한화 이글스), 그러나 현지 반응은 여전히 차갑기만 하다.

미국 야후스포츠는 10일(한국시각) 오프시즌 FA 톱50 및 순위 외 10명을 더한 명단을 공개했다. 이 리스트에서 노시환은 이름을 올리지 못했다. 앞서 메이저리그 공식 사이트인 MLB닷컴이 내놓은 FA 30인 명단에도 노시환은 빠진 바 있다. 두 번이나 FA시장에서 외면을 당한 셈이다.

일본 선수들을 향한 시선은 정반대다. 시카고 컵스에서 FA자격을 얻은 외야수 스즈키 세이야는 50명 중 태릭 스쿠벌, 프레디 페랄타(이상 투수)에 이은 전체 3위, 야수 1위에 올랐다. 같은 컵스 소속으로 FA시장에 나온 투수 이마나가 쇼타는 24위에 올랐다.

Advertisement

노시환처럼 포스팅으로 미국에 도전 중인 일본 프로야구(NPB) 소속 선수들도 모두 순위권에 포함됐다. 센트럴리그 타격 3관왕 사토 데루아키는 6위, 퍼시픽리그 세이부 라이온스에서 146이닝 평균자책점 1.36을 기록한 다이라 가이마는 19위로 선정됐다. 지난해 사와무라상을 차지했던 이토 히로미(니혼햄 파이터스)는 40위에 랭크됐다.

2일 수원 케이티위즈파크에서 열린 KT와 한화의 경기. 3회초 2사 만루. 내야땅볼로 물러난 한화 노시환. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.02/

이미 메이저리그 경력이 있는 스즈키는 논외로 치더라도, 같은 유형의 타자로 평가되는 사토와 현격한 차이가 좀처럼 좁혀지지 않고 있다. 사토는 올해 일본프로야구에서 타율 0.306, 39홈런 106타점을 기록하며 센트럴리그 타격 3관왕에 올랐다. 출루율 0.383, 장타율 0.609, OPS(출루율+장타율) 0.992의 압도적인 생산력을 보여줬다. 노시환도 올해 127경기에서 타율 0.283(505타수 143안타), 29홈런 96타점, 출루율 0.360, 장타율 0.505, OPS 0.865를 기록했다. KBO리그를 대표하는 장타자라는 사실에는 의문의 여지가 없다.

Advertisement

그러나 메이저리그 적응 가능성에 대한 평가는 다르다.

Advertisement

노시환은 올해 571타석에서 147개의 삼진을 당했다. 삼진율은 25.7%였다. 더 빠른 공을 던지는 메이저리그 투수들을 상대하면 헛스윙이 늘어날 가능성이 제기된다. 3루 수비력도 변수다. MLB닷컴과 인터뷰한 스카우트는 노시환의 강한 어깨를 인정하면서도 전반적인 수비 능력에는 아쉬움을 나타낸 바 있다. 사토 역시 최근 2년간 27% 안팎의 삼진율을 보였고, 메이저리그에서도 3루를 지킬지에는 의문부호가 붙고 있다. 그러나 KBO리그보다 한 수 위로 꼽히는 NPB에서 2년 연속 장타력을 입증했고, 내야 뿐만 아니라 외야에서도 활용 가능하다는 점이 차이의 이유로 분석된다.

6일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 한화의 경기. 부상으로 이탈한 문동주 벨트를 착용하고 경기를 치른 노시환. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.05.06/

Advertisement

미국 CBS스포츠는 최근 마이애미 말린스, 피츠버그 파이리츠, 신시내티 레즈를 노시환의 잠재적인 행선지로 제시했다. MLB닷컴 역시 노시환의 장타력이 빅리그에서도 통할 가능성이 있다고 평가했다. 세인트루이스 카디널스, 뉴욕 양키스, 시애틀 매리너스, LA 에인절스를 어울릴 만한 팀으로 언급했다. 다만 어디까지나 가능성일 뿐, 실제 제의로 이어질지는 미지수다.

노시환은 지난 2월 한화와 11년 총액 307억원 비FA 다년계약을 체결했다. 하지만 시즌을 마친 뒤 포스팅 옵션을 활용하며 미국 도전을 선택했다. 그러나 시장의 반응은 여전히 냉담하다. 일본 선수들이 뜨거운 관심을 받고 있는 점과 비교하면 아쉬움이 클 수밖에 없다.

Advertisement

박상경 기자 ppark@sportschosun.com