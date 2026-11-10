'최초 러브콜' 日 국대 코치, 이래서 KIA 왔다…"한국 야구 항상 흥미 있었다, 닭한마리 좋아해"[오키나와 현장]

KIA 타이거즈 소요기 에이신 내야 수비 인스트럭터. 사진제공=KIA 타이거즈

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[오키나와=스포츠조선 김민경 기자] "한국 야구에 항상 흥미를 갖고 있었다."

KIA 타이거즈는 9일 '일본 오키나와 마무리캠프에 일본프로야구(NPB) 출신 소요기 에이신을 수비 인스트럭터로 초빙한다'고 발표했다.

소요기 인스트럭터는 2006년 히로시마 도요카프에 입단해 2017년까지 11년 동안 현역 선수로 활약한 뒤 은퇴했다. 데뷔 첫해인 2006년 센트럴리그 신인왕을 차지했고, 2010년에는 도루왕 타이틀과 함께 유격수 부문 골든글러브를 수상했다. 현역 시절 히로시마 주전 유격수로 활약하며 넓은 수비 범위와 안정적인 수비력을 자랑했다.

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은퇴 이후에는 오릭스 버팔로스와 한신 타이거스, 일본 야구 국가대표팀 등에서 코치로 활동하며 풍부한 지도자 경험을 쌓았다.

KIA는 일본 국가대표 코치를 데려오기 위해 공을 많이 들였다. 한신 타이거스 코치로 지내던 소요기 인스트럭터의 퇴단 소식을 듣자마자 구단에서 움직였다.

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KIA 전현직 일본인 코치들의 도움이 컸다. 지난해까지 배터리코치로 지내다 올해부터 일본 담당 국제 스카우트를 맡은 나카무라 타케시와 2군 투수코치 다카하시 켄이 힘을 보탰다.

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KIA 관계자는 "타케시 스카우트가 소요기 코치가 퇴단한 것 같다고 정보를 주면서 다카하시 코치와 친하니까 연락을 부탁해 보라고 했다. 다카하시 코치가 잘 설명해 주셔서 초빙할 수 있었다"고 배경을 밝혔다.

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소요기 인스트럭터는 10일 처음 마무리캠프 훈련지를 찾아 선수들과 함께 호흡했다. 박민 이호연 정현창 등 한 단계 더 도약이 필요한 선수들은 물론, 이호민 노민혁 등 신인 내야수들까지 눈을 반짝였다.

소요기 인스트럭터는 "가장 먼저 연락을 준 구단이라 제안을 듣는 순간 바로 긍정적으로 생각했다. 한국 야구에 항상 흥미를 갖고 있었고, 내게도 큰 도움이 될 것이라 생각해 수락했다. 다카하시 코치와는 엄청 자주 연락하는 사이는 아니지만, 날 생각해서 연락을 주셨기에 감사한 마음이었다. 그래서 더 긍정적으로 검토할 수 있었다"고 이야기했다.

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직접 살펴본 선수들의 플레이는 기대 이상이었다.

KIA 타이거즈 소요기 에이신 내야 수비 인스트럭터. 사진제공=KIA 타이거즈

KIA 타이거즈 소요기 에이신 내야 수비 인스트럭터. 사진제공=KIA 타이거즈

소요기 인스트럭터는 "제안을 들었을 때 내야 수비에 어느 정도 어려움이 있는 팀이라는 생각이 들었다. 빨리 가서 선수들을 파악하고 싶었고, 선수들의 특징을 최대한 빨리 파악해서 맞춤 지도를 해주는 게 가장 필요하지 않을까 생각했다"고 입을 열었다.

이어 "어느 정도 레벨일까 걱정을 조금 했는데, 예상보다 나쁘지 않았다. 앞으로 어떻게 지도할지 빨리 판단할 수 있었다. 최대한 내가 갖고 있는 서랍을 많이 열어서 선수들이 흥미를 갖게 하고 싶다. 무엇이든 선수들이 자기만의 서랍이 하나씩 생기게 해주고 싶다. 지금 보면 성장하고 싶은 열망이 있는 선수들도 있고, 의욕만 앞서서 잘 안 되는 선수도 있는 것 같다. 많이 도와주고 싶다"고 덧붙였다.

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NPB 최고 유격수 출신답게 수비에서 가장 중요하게 생각하는 것은 역시나 안정감이다.

소요기 인스트럭터는 "유격수에게 가장 중요한 것은 항상 아웃을 잡는 것이라 생각한다. 사람마다 다르겠지만, 기술적으로 이야기하자면 너무 한도 끝도 없으니까. '무조건 아웃을 잡는다' 이것을 가장 먼저 생각한다. 2주라는 기간이 짧고, 국적과 언어가 달라서 모든 것을 100% 다 전달하기는 어려울 수 있다. 그래도 무엇이든 하나라도 더 전달하기 위해 최대한 집중하고 노력하고 싶다"고 했다.

이범호 감독은 "소요기 인스트럭터가 아마 나와 같이 선수 생활을 일본에서 했을 텐데, 공격과 수비 모두 잘했던 것으로 기억한다. 수비와 공격까지 배울 수 있는 것은 다 배워야 하지 않을까"라고 이야기했다.

소요기 인스트럭터는 "이범호 감독이 일본(소프트뱅크 호크스)에서 뛸 때 파워가 있는 선수였다고 기억한다. 같은 환경에서 야구했던 분과 한국에서 감독과 코치로 인연을 맺을 수 있어 신기하기도 하고 감사했다"고 화답하며 "수비에 국한되지 않고 타격까지 궁금한 것들을 선수들이 질문하면 최대한 답하고 싶은 마음이 있다. 무엇이든 물어만 봐 달라"고 덧붙였다.

마무리캠프에서 좋은 평가를 받은 인스트럭터들은 정식 코치로 전환되기도 한다.

소요기 인스트럭터는 "구단에서 정식 코치 제안을 한다면, 한국에 갈 생각도 있다. 한국 요리도 엄청 좋아한다. 삼겹살, 닭한마리, 막걸리 등을 좋아한다. KIA에 정식으로 가게 된다면, 한국 요리가 맛있는 집을 소개 받고 싶은 마음도 있다"며 미소를 지었다.

KIA 타이거즈 소요기 에이신 내야 수비 인스트럭터. 사진제공=KIA 타이거즈

오키나와=김민경기자 rina1130@sportschosun.com