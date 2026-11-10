오타니 때문에 유망주 설 자리 없다? '최고령 타선' 다저스 향한 팩폭…결국 해답은 트레이드?

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[스포츠조선 박상경 기자] 세대 교체라는 과제에 직면한 LA 다저스, 그러나 해법 마련이 쉽지 않아 보인다.

미국 폭스스포츠는 10일(한국시각) 30개 구단 오프시즌 최우선 과제를 조명하며 다저스를 향해 '젊어져야 한다'고 강조했다. 매체는 '다저스는 올해 메이저리그에서 가장 나이가 많은 야수진을 보유했다. 정규시즌 내내 나이의 영향이 드러났고, 밀워키 브루어스와의 내셔널리그 챔피언십시리즈에서 4연패로 탈락할 때도 마찬가지였다'고 평가했다. 실제로 다저스의 2026시즌 타자 평균 연령은 30.9세로 메이저리그 30개 구단 중 가장 높았다. 리그 평균 27.8세보다 3.1세나 많다. 프레디 프리먼(37), 무키 베츠(34), 맥스 먼시(36), 오타니 쇼헤이(32) 등 주축 대부분이 30대다. 장기계약으로 묶인 핵심 선수들이 한꺼번에 나이를 먹고 있다는 점이 고민이다.

젊은 피가 없는 건 아니다. 호수에 데 파울라(21)가 대표적. 올해 더블A에서 124경기 타율 0.303, 27홈런 104타점을 기록한 데 파울라는 9월 빅리그로 승격 뒤에도 11경기 타율 0.323(31타수 10안타), 1홈런 7타점, 출루율 0.500, 장타율 0.581, OPS(출루율+장타율) 1.081로 강렬한 인상을 남겼다. 이런 활약을 바탕으로 포스트시즌 엔트리까지 승선했다. 새 시즌 주전 도약을 노려볼 만한 위치다.

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그런데 뛸 자리가 마땅치 않다. 폭스스포츠는 '오타니가 지명 타자 자리를 전담하고 있는 가운데, 다저스 외야에는 카일 터커, 앤디 파헤스가 버티고 있다'며 '데 파울라의 자리를 마련하려면 테오스카 에르난데스(34)를 트레이드하거나 상대 투수에 따라 선발을 나누는 플래툰으로 기용해야 한다'고 지적했다. 현대 야구에서 선수 체력 안배 등을 이유로 지명 타자 자리를 돌아가며 맡는 것과 달리, 다저스는 오타니를 붙박이 지명 타자로 기용하면서 효율적 라인업 구성이 어렵다는 반대급부에서 벗어나지 못하고 있다는 점을 꼬집은 것이다.

테오스카의 트레이드설은 꾸준히 제기돼 왔다. 3년 총액 6600만달러 계약 마지막 시즌을 앞둔 상황. 다저스가 2028년 구단 옵션을 갖고 있으나, 타선 노쇠화가 계속 지적되는 상황에서 이를 실행할지는 미지수다. 테오스카가 올 시즌 부상으로 2020년(50경기) 이후 최저인 125경기 출전에 그친 점도 지적된다.

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다저스는 데 파울라 육성에 시선을 고정한 눈치다. 다저스의 브랜든 곰스 단장은 시즌 종료 후 "데 파울라를 완성도 높은 외야수로 성장시키는 것이 목표"라고 밝혔다. 앤드루 프리드먼 야구운영부문 사장은 선수들의 나이가 높다는 사실을 인정하며 "장기적인 전력 구상을 해왔다"고 설명했다.

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데이브 로버츠 감독은 밀워키 브루어스와의 내셔널리그 챔피언십시리즈 스윕패 원인을 두고 노쇠화가 거론되는 것에 선을 그은 바 있다. 그러나 점점 나이가 들어가는 타선 문제를 풀기 위해선 유망주 옵션 활용이라는 과제를 마냥 외면하기 어려운 게 사실이다. 교통정리가 필요한 시점에서 다저스가 어떤 선택을 내릴지에 관심이 쏠리고 있다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com