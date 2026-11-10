'대굴욕' 1R 날릴 위기, 고작 10분 면담도 불참했다…'ML행 결심' 157㎞ 괴물에게 "기회 달라" 읍소

요코하마고교 오다 쇼키. 사진=교도통신

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[스포츠조선 김민경 기자] "조금이라도 기회를 준다면, 들어주셨으면 좋겠다."

일본프로야구(NPB) 명문팀 요미우리 자이언츠가 굴욕도 마다하지 않고 특급 유망주 투수 오다 쇼키에게 매달렸다. 오다가 미국 메이저리그 도전 의지를 보인 가운데 요미우리는 1라운드 지명권을 허무하게 날리지 않기 위한 마지막 몸부림을 치고 있다.

'닛칸스포츠' '스포니치 아넥스'등 일본 언론은 10일 일제히 '요미우리 미즈노 유진 편성본부장과 구레마쓰 신스케 스카우트 디렉터가 오다가 재학 중인 요코하마고를 직접 방문해 마지막 설득 작업에 나섰다'고 보도했다.

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오다는 최고 구속 157㎞ 강속구를 뿌리는 괴물 투수로 주목을 받았다. 요미우리는 주저하지 않고 지난달 열린 신인드래프트에서 오다에게 1라운드 지명권을 썼는데, 지명 직후 오다가 메이저리그 구단과 계약을 추진하다고 밝혀 화제였다. 미국과 일본 양국 언론의 뜨거운 관심을 받기 충분했다.

일본 언론에 따르면 오다는 이날 요미우리 구단과 면담에 함께하지 않았다. 대화를 나눈 시간은 10분. 오다는 그 정도 시간도 요미우리를 위해 쓰지 않았다.

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무라타 히로아키 요코하마고 감독은 "고등학생이기 때문에 (동석하면) 머릿속이 복잡해질 것이다. 선수가 설레기도 하고, 흔들리기도 하고 있다"고 설명했다.

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오다는 메이저리그 12개 구단과 면담을 마친 뒤에 계약 여부를 결정할 뜻을 밝혔다.

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닛칸스포츠는 '오다는 미국에서 뛰고자 하는 마음이 강한 반면에 메이저리그 구단들과 면담에서 매력적인 면뿐만 아니라 걱정거리와도 마주하고 있다'고 밝혔다.

무라타 감독은 "오다가 후회하지 않도록 잘 이끌어주고 싶다"고 했다.

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요미우리 구단은 오다가 메이저리그 구단과 면담을 모두 마치면 요미우리가 육성 플랜을 제시할 기회도 공평하게 제공해 주길 부탁했다. 학교 측은 오다에게 이를 전달하고 앞으로 어떻게 대응할지 검토할 예정이다.

마지막 여름, 고시엔 탈락 당시 오다 쇼키. 사진=스포츠닛폰

미즈노 편성본부장은 "조금이라도 기회를 준다면, (우리 계획을) 들어줬으면 좋겠다"며 오다와 직접 대면할 수 있기를 희망했다.

요미우리는 전통의 명가답게 자존심이 매우 센 구단이다. 포스팅 시스템으로 메이저리그 진출을 허락한 선수는 구단 역사상 단 2명뿐이다. 2020년 투수 스가노 도모유키, 지난 비시즌 오카모토 카즈마(토론토 블루제이스)가 허락을 받았다. 마쓰이 히데키와 우에하라 고지 등은 해외 FA 자격을 갖출 때까지 메이저리그 도전을 허락하지 않았다. 스가노와 오카모토는 에이스와 4번타자로 공헌도를 인정받은 뒤에야 포스팅 허락을 받아냈다.

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스포니치아넥스는 '구단의 전례를 봤을 때 입단 시점에 '향후 메이저리그 이적 허락' 방침을 밝힌 것은 요미우리 구단 입장에서 대단히 파격적인 행보다. 입단 협상에 열의를 보이는 동시에 오다를 얼마나 소중한 존재로 여기는지 보여주는 대목'이라고 평가했다.

요미우리 측은 "오다를 재촉하지 않겠다"며 저자세로 대응하고 있다.

미국 언론은 현재 최정상급 일본인 선수를 다수 보유한 LA 다저스를 오다의 유력 행선지로 바라보고 있다. 다저스에는 오타니 쇼헤이, 야마모토 요시노부, 사사키 로키 등이 뛰고 있다.

캘리포니아포스트는 '한 메이저리그 스카우트는 오다 쇼키가 300만 달러(약 39억원)에서 최고 500만 달러(약 66억원) 사이의 계약금을 받을 것으로 내다봤다'고 밝혔다.

사진=오다 쇼키 SNS

김민경 기자 rina1130@sportschosun.com