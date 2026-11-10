'키움 복귀 전격 무산?' 세상에 이런 대반전이 있나 "핵심 역할 맡길 예정"

김하성. AFP연합뉴스

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[스포츠조선 나유리 기자]이러면 한국에 올 이유가 전혀 없다. 김하성이 미국에서 새로운 팀을 찾을 수 있을 것으로 보인다.

미국 'NBC스포츠 필라델피아' 짐 샐리스버리 기자는 10일(이하 한국시각) "소식통에 따르면 필라델피아 필리스가 FA 내야수 김하성 영입에 중점을 두고 있다. 김하성에게 중요한 역할을 맡길 예정"이라고 전했다.

필라델피아는 현재 주전 유격수가 필요하고, 내야진 보강 자체가 필요하다. 김하성의 팀 동료였던 애틀랜타 브레이브스 유격수 마우리시오 듀본 역시 FA 자격을 얻을 예정이다. 듀본 또한 유격수 보강이 필요한 팀들이 관심을 보일 수 있는 자원인데, 메이저리그 구단들은 듀본이 다년 계약을 선호한다는 정보를 얻었다.

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'NBC스포츠 필라델피아' 또한 "듀본은 필라델피아가 필요로 하는 다재다능함을 갖추고 있지만, 그는 다년 계약을 원한다. 반면 필라델피아는 유격수 포지션에서 재기 가능성이 있는 선수와 단기 계약을 하고싶어하는 것으로 보인다"고 했다. 그러면서 "31세 김하성이 바로 그 설명에 부합한다"고 콕 찝어 언급했다.

2025시즌을 앞두고 FA 계약을 통해 탬파베이 레이스로 이적했다가, 시즌 도중 애틀랜타로 트레이드 됐던 김하성은 올 시즌을 앞두고 빙판길에 미끄러지며 손가락 부상을 입었다. 이후 스프링캠프와 개막 모두 놓쳤고, 복귀한 후에도 제 기량을 보여주지 못했다.

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부상 여파 때문인지 김하성은 올 시즌 51경기 출전에 그쳤고 타율 1할1푼6리에 OPS 0.359라는 믿기지 않을만큼 저조한 성적을 기록했다. 메이저리그 진출 이후 최악의 시즌이었다. 김하성이 주전 유격수로 활약하길 바랐던 애틀랜타 또한 그의 출전 비중을 점점 더 줄이면서 고민을 드러냈다.

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시즌이 끝난 후 다시 FA 자격을 얻은 김하성은 현지 언론의 혹평과 더불어 한국에 돌아올 가능성까지 점쳐졌다. 포스팅 시스템을 통해 메이저리그에 진출했던 김하성이 KBO리그에 복귀할 경우, 그는 친정팀인 키움 히어로즈에 무조건 복귀해야 하는 상황이다.

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하지만 희망적인 뉴스가 나오면서 김하성의 한국 복귀는 일단 미뤄질 것으로 예상된다. 다만, 1년전처럼 높은 금액을 받기는 어려울 것으로 보인다.

김하성은 올 시즌을 앞두고 애틀랜타와 1년 재계약을 체결하면서 연봉 2000만달러(약 267억원)에 단기 대형 계약을 맺었지만, 이번에는 이에 못 미치는 규모가 될 확률이 크다. 'MLB트레이드루머스'는 "김하성은 비교적 저렴한 편이다. 지난 겨울에는 1년 2000만달러 계약을 맺었지만, 이제 31세의 나이에 부진한 시즌을 보낸 후에는 그정도 계약을 따내기 어려울 것"이라는 냉정한 평가를 내렸다.

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나유리 기자 youll@sportschosun.com