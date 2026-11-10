대학 야구·농구장에 'ABS·트래킹' 깔린다, 스포츠투아이, 고려대·중앙대에 '스포츠테크 랩' 구축

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[스포츠조선 정현석 기자]대학 스포츠 무대가 데이터와 인공지능(AI) 기술을 검증하는 첨단 연구기지로 변신한다.

스포츠 AI 테크 전문기업 스포츠투아이가 고려대학교 체육위원회, 중앙대학교 체육대학과 첨단 스포츠 인프라 구축 및 스포츠테크 연구개발 협력을 위한 업무협약(MOU)을 각각 체결했다고 10일 밝혔다.

이번 협약을 통해 스포츠투아이는 각 대학이 보유한 야구·농구 시설에 자사의 스포츠 데이터·AI 기술을 이식한다.

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대학 내 스포츠 현장에는 야구와 농구 종목의 데이터 트래킹 장비를 비롯, 프로야구 KBO리그에서 도입·운영 중인 자동 투구 판정 시스템(ABS) 등 첨단 기술이 단계적으로 구축된다.

단순한 장비 제공에 그치지 않고 솔루션 운영과 기술 지원도 함께 이뤄질 예정이다.

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구축된 인프라는 대학 스포츠 현장을 기술 연구와 실증, 고도화가 유기적으로 연결되는 '스포츠테크 랩'으로 탈바꿈시킨다.

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실제 경기와 훈련 과정에서 수집된 데이터를 바탕으로 주요 기술의 정확도와 안정성을 검증하고, 프로 및 아마추어 스포츠 환경에 적용 가능한 새로운 장비와 솔루션 개발로 연계할 방침이다.

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현장 인프라를 통해 생산되는 경기 영상과 분석 데이터는 해당 대학 소속 선수들의 훈련과 경기력 향상에 직접 활용된다. 이와 함께 스포츠 AI 및 디지털 체육 분야의 공동 연구, 실무 교육, 스포츠산업 전문 인재 양성 등 다양한 산학협력 프로그램도 추진된다. 대학 내 기술 실증 기반을 강화해 학생 교육부터 취업까지 연결되는 선순환 생태계를 조성한다는 구상.

스포츠투아이 김봉준 대표는 "대학 스포츠 현장에서 자사 기술을 검증하고 고도화할 수 있는 기반을 마련했다"며 "대학이 가진 연구·스포츠 인프라와 당사의 현장 경험을 결합해 실질적인 연구 성과를 창출하고, 아마추어 스포츠 전반의 기술 혁신으로 이어나가겠다"고 전했다.

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스포츠투아이는 향후 배구 종목 및 일본 대학들과의 글로벌 협업 프로젝트도 함께 추진하며 데이터·AI 기술 영역을 확장해 나갈 계획이라고 덧붙였다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com

사진제공=스포츠투아이