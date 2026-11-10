유망주 톱10 올랐는데, 빅리그 데뷔는 3년 뒤? 장현석 향한 냉정한 시선…美매체 "불펜 전환 가능성"

[스포츠조선 박상경 기자] 메이저리그 데뷔는 아직 시기상조일까.
마이너리그 4년차 시즌을 마친 장현석(22·LA 다저스)의 새 시즌 거취에 관심이 쏠린다. 미국 매체 베이스볼 프로스펙터스(BP)가 전망한 2027년 다저스 유망주 순위에서 10위에 오르면서 기대감을 높였지만, 여전히 빅리그 데뷔까지는 풀어야 할 숙제가 많다는 지적이다.
장현석은 올해 싱글A와 하이 싱글A에서 총 20경기 81⅓이닝을 소화했다. 싱글A에서는 16경기 3승3패, 평균자책점 5.91, 4사구 39개에 탈삼진 85개를 잡았다. 이닝당 출루허용률(WHIP)은 1.45였다. 하지만 이후 하이 싱글A 승격 뒤 4경기 2승 무패, 평균자책점 3.14, 4사구 3개, 탈삼진 23개, WHIP 1.26의 준수한 성적을 올렸다. 한 단계 높은 수준의 리그에서 더 성적이 올랐다는 건 분명 주목할 부분. 지난해 장현석을 21위 유망주로 소개했던 BP가 내년 전망을 10위로 끌어 올린 계기이기도 하다.
다저스 소식을 전하는 다저스라이트는 올 시즌 팀내 유망주를 평가하면서 장현석을 함께 거론했다. 매체는 장현석의 커브와 체인지업에 각각 55점을 매겼고, 직구(50점), 슬라이더(45점) 순으로 투구 가치를 평가했다. 하지만 제구력에는 40점을 줬고, 미래 가치(FV) 역시 40점으로 평가했다. 메이저리그 스카우팅 척도(20~80점) 기준으로 보면 평균 내지 약간 웃도는 수준인 셈이다.
원인은 제구다. 다저스라이트는 '장현석은 150㎞ 후반대 강속구와 헛스윙을 유도할 수 있는 변화구를 갖췄지만, 이를 원하는 곳에 던지는 능력에는 여전히 의문이 있다'고 평했다. 또 싱글A에서 기록한 39개의 4사구 중 몸에 맞는 공이 10개에 달했던 부분이나 피홈런 9개를 허용했던 것을 두고 '구장 크기의 문제일 수도 있지만, 실투로 출루와 장타를 허용하는 문제가 반복됐다'고 꼬집었다.
부상 문제도 거론됐다. 장현석은 마이너리그 생활을 본격적으로 시작한 2024년부터 매 시즌 부상자 명단을 오가고 있다. 올해도 8월 11일 선발 등판했으나 2이닝을 던진 후 물러난 뒤 부상자 명단에 올라 한 달 가까운 시간을 보냈다. 다저스라이트는 부상이 성장 과정에서 중요한 위험 요소라면서 '다저스가 부상 위험을 줄이기 위해 장현석을 구원투수로 전환할 가능성도 있다'고 전망했다. 그러면서 빅리그 데뷔 시점은 2029년으로 내다봤다.
장현석은 내년이면 미국 진출 5년차에 접어든다. 여전히 젊은 나이지만, 커리어로 보면 성장세가 빠르다고 보긴 어려운 게 사실이다. 매 시즌 부상이 반복되는 문제 역시 앞날을 불투명하게 만드는 요소다. 새 시즌 건강한 몸을 바탕으로 톱10 가치에 걸맞은 모습을 보여야 빅리그를 향한 시계도 빨라질 전망이다.
박상경 기자 ppark@sportschosun.com