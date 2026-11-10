유망주 톱10 올랐는데, 빅리그 데뷔는 3년 뒤? 장현석 향한 냉정한 시선…美매체 "불펜 전환 가능성"

사진출처=장현석 SNS

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[스포츠조선 박상경 기자] 메이저리그 데뷔는 아직 시기상조일까.

마이너리그 4년차 시즌을 마친 장현석(22·LA 다저스)의 새 시즌 거취에 관심이 쏠린다. 미국 매체 베이스볼 프로스펙터스(BP)가 전망한 2027년 다저스 유망주 순위에서 10위에 오르면서 기대감을 높였지만, 여전히 빅리그 데뷔까지는 풀어야 할 숙제가 많다는 지적이다.

장현석은 올해 싱글A와 하이 싱글A에서 총 20경기 81⅓이닝을 소화했다. 싱글A에서는 16경기 3승3패, 평균자책점 5.91, 4사구 39개에 탈삼진 85개를 잡았다. 이닝당 출루허용률(WHIP)은 1.45였다. 하지만 이후 하이 싱글A 승격 뒤 4경기 2승 무패, 평균자책점 3.14, 4사구 3개, 탈삼진 23개, WHIP 1.26의 준수한 성적을 올렸다. 한 단계 높은 수준의 리그에서 더 성적이 올랐다는 건 분명 주목할 부분. 지난해 장현석을 21위 유망주로 소개했던 BP가 내년 전망을 10위로 끌어 올린 계기이기도 하다.

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다저스 소식을 전하는 다저스라이트는 올 시즌 팀내 유망주를 평가하면서 장현석을 함께 거론했다. 매체는 장현석의 커브와 체인지업에 각각 55점을 매겼고, 직구(50점), 슬라이더(45점) 순으로 투구 가치를 평가했다. 하지만 제구력에는 40점을 줬고, 미래 가치(FV) 역시 40점으로 평가했다. 메이저리그 스카우팅 척도(20~80점) 기준으로 보면 평균 내지 약간 웃도는 수준인 셈이다.

사진출처=장현석 SNS

원인은 제구다. 다저스라이트는 '장현석은 150㎞ 후반대 강속구와 헛스윙을 유도할 수 있는 변화구를 갖췄지만, 이를 원하는 곳에 던지는 능력에는 여전히 의문이 있다'고 평했다. 또 싱글A에서 기록한 39개의 4사구 중 몸에 맞는 공이 10개에 달했던 부분이나 피홈런 9개를 허용했던 것을 두고 '구장 크기의 문제일 수도 있지만, 실투로 출루와 장타를 허용하는 문제가 반복됐다'고 꼬집었다.

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부상 문제도 거론됐다. 장현석은 마이너리그 생활을 본격적으로 시작한 2024년부터 매 시즌 부상자 명단을 오가고 있다. 올해도 8월 11일 선발 등판했으나 2이닝을 던진 후 물러난 뒤 부상자 명단에 올라 한 달 가까운 시간을 보냈다. 다저스라이트는 부상이 성장 과정에서 중요한 위험 요소라면서 '다저스가 부상 위험을 줄이기 위해 장현석을 구원투수로 전환할 가능성도 있다'고 전망했다. 그러면서 빅리그 데뷔 시점은 2029년으로 내다봤다.

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사진출처=장현석 SNS

장현석은 내년이면 미국 진출 5년차에 접어든다. 여전히 젊은 나이지만, 커리어로 보면 성장세가 빠르다고 보긴 어려운 게 사실이다. 매 시즌 부상이 반복되는 문제 역시 앞날을 불투명하게 만드는 요소다. 새 시즌 건강한 몸을 바탕으로 톱10 가치에 걸맞은 모습을 보여야 빅리그를 향한 시계도 빨라질 전망이다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com